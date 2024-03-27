https://ria.ru/20240327/rakety-1936068479.html

Источник рассказал, как танковые ракеты прошивают бронетехнику ВСУ

Источник рассказал, как танковые ракеты прошивают бронетехнику ВСУ - РИА Новости, 27.03.2024

Источник рассказал, как танковые ракеты прошивают бронетехнику ВСУ

Российские танковые ракеты в зоне спецоперации эффективно уничтожают любую стоящую на вооружении ВСУ бронетехнику, включая натовские образцы, сообщил РИА... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T03:42

2024-03-27T03:42

2024-03-27T15:52

специальная военная операция на украине

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т-72б3м

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские танковые ракеты в зоне спецоперации эффективно уничтожают любую стоящую на вооружении ВСУ бронетехнику, включая натовские образцы, сообщил РИА Новости информированный источник.По его словам, российские танки Т-72Б3, а также Т-72Б3М, Т-80БВМ и новейшие Т-90М применяют в зоне спецоперации комплекс управляемого вооружения "Рефлекс-М" с управляемой ракетой "Инвар-М/М1"."Управляемые ракеты 9М119М1 "Инвар-М1" регулярно применяются в боевых действиях в зоне СВО. За счет тандемной кумулятивной боевой части средняя пробиваемость брони за дополнительной динамической защитой для этих боеприпасов составляет около 800 миллиметров. В результате вся бронетехника войск Украины, включая образцы НАТО, прошивается этими ракетами в любой проекции, в том числе танки — в лобовой проекции", — отметил источник.Он добавил, что зафиксированы случаи детонации боекомплекта бронетехники ВСУ от первого попадания "Инваров". "Эти ракеты также применяются для поражения малоразмерных защищенных целей типа долговременных огневых точек", — сообщил он. По словам собеседника агентства, управляемое оружие обеспечивает российским танкам "длинную руку", так как оно имеет дистанцию точного поражения цели до 5,5 километра, в то время как неуправляемые бронебойно-подкалиберные снаряды танков ВСУ, в том числе иностранных, имеют эффективную дальность стрельбы по малоразмерным целям не более 2,5 километра.

https://ria.ru/20240319/tanki-1934344494.html

https://ria.ru/20240320/nagrazhdenie-1934371453.html

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вооруженные силы украины, т-72б3, т-72б3м, т-90м, нато, украина