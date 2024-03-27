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Источник рассказал, как танковые ракеты прошивают бронетехнику ВСУ - РИА Новости, 27.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:42 27.03.2024 (обновлено: 15:52 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/rakety-1936068479.html
Источник рассказал, как танковые ракеты прошивают бронетехнику ВСУ
Источник рассказал, как танковые ракеты прошивают бронетехнику ВСУ - РИА Новости, 27.03.2024
Источник рассказал, как танковые ракеты прошивают бронетехнику ВСУ
Российские танковые ракеты в зоне спецоперации эффективно уничтожают любую стоящую на вооружении ВСУ бронетехнику, включая натовские образцы, сообщил РИА... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T03:42
2024-03-27T15:52
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
т-72б3
т-72б3м
т-90м
нато
украина
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские танковые ракеты в зоне спецоперации эффективно уничтожают любую стоящую на вооружении ВСУ бронетехнику, включая натовские образцы, сообщил РИА Новости информированный источник.По его словам, российские танки Т-72Б3, а также Т-72Б3М, Т-80БВМ и новейшие Т-90М применяют в зоне спецоперации комплекс управляемого вооружения "Рефлекс-М" с управляемой ракетой "Инвар-М/М1".&quot;Управляемые ракеты 9М119М1 &quot;Инвар-М1&quot; регулярно применяются в боевых действиях в зоне СВО. За счет тандемной кумулятивной боевой части средняя пробиваемость брони за дополнительной динамической защитой для этих боеприпасов составляет около 800 миллиметров. В результате вся бронетехника войск Украины, включая образцы НАТО, прошивается этими ракетами в любой проекции, в том числе танки — в лобовой проекции&quot;, — отметил источник.Он добавил, что зафиксированы случаи детонации боекомплекта бронетехники ВСУ от первого попадания "Инваров". "Эти ракеты также применяются для поражения малоразмерных защищенных целей типа долговременных огневых точек", — сообщил он. По словам собеседника агентства, управляемое оружие обеспечивает российским танкам "длинную руку", так как оно имеет дистанцию точного поражения цели до 5,5 километра, в то время как неуправляемые бронебойно-подкалиберные снаряды танков ВСУ, в том числе иностранных, имеют эффективную дальность стрельбы по малоразмерным целям не более 2,5 километра.
https://ria.ru/20240319/tanki-1934344494.html
https://ria.ru/20240320/nagrazhdenie-1934371453.html
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вооруженные силы украины, т-72б3, т-72б3м, т-90м, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-90М, НАТО, Украина
Источник рассказал, как танковые ракеты прошивают бронетехнику ВСУ

Танковые ракеты ВС России навылет прошивают бронетехнику ВСУ в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские танковые ракеты в зоне спецоперации эффективно уничтожают любую стоящую на вооружении ВСУ бронетехнику, включая натовские образцы, сообщил РИА Новости информированный источник.
По его словам, российские танки Т-72Б3, а также Т-72Б3М, Т-80БВМ и новейшие Т-90М применяют в зоне спецоперации комплекс управляемого вооружения "Рефлекс-М" с управляемой ракетой "Инвар-М/М1".
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Лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий на Украине, пишут СМИ
19 марта, 21:36
«

"Управляемые ракеты 9М119М1 "Инвар-М1" регулярно применяются в боевых действиях в зоне СВО. За счет тандемной кумулятивной боевой части средняя пробиваемость брони за дополнительной динамической защитой для этих боеприпасов составляет около 800 миллиметров. В результате вся бронетехника войск Украины, включая образцы НАТО, прошивается этими ракетами в любой проекции, в том числе танки — в лобовой проекции", — отметил источник.

Он добавил, что зафиксированы случаи детонации боекомплекта бронетехники ВСУ от первого попадания "Инваров". "Эти ракеты также применяются для поражения малоразмерных защищенных целей типа долговременных огневых точек", — сообщил он.
По словам собеседника агентства, управляемое оружие обеспечивает российским танкам "длинную руку", так как оно имеет дистанцию точного поражения цели до 5,5 километра, в то время как неуправляемые бронебойно-подкалиберные снаряды танков ВСУ, в том числе иностранных, имеют эффективную дальность стрельбы по малоразмерным целям не более 2,5 километра.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныТ-72Б3Т-72Б3МТ-90МНАТОУкраина
 
 
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