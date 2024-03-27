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Путин заявил о необходимости повысить зарплаты преподавателям музыки - РИА Новости, 27.03.2024
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Культура
 
19:27 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/putin-1936244393.html
Путин заявил о необходимости повысить зарплаты преподавателям музыки
Путин заявил о необходимости повысить зарплаты преподавателям музыки - РИА Новости, 27.03.2024
Путин заявил о необходимости повысить зарплаты преподавателям музыки
Преподаватели музыки должны получать доходы, на которые можно жить, а не только рассчитывать на частные уроки, заявил президент России Владимир Путин во время... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T19:27
2024-03-27T19:27
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ТОРЖОК (Тверская область), 27 мар - РИА Новости. Преподаватели музыки должны получать доходы, на которые можно жить, а не только рассчитывать на частные уроки, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с работниками культуры Тверской области. "Преподаватели должны иметь возможность получать такие доходы, на которые можно жить, а жить не только на частные уроки, вот на это надо обратить внимание. Но повторяю, это отдельная и немаленькая работа, но она обязательно начнется, я надеюсь, закончится в обозримые хотя бы сроки. Просто это отдельный вопрос, связанный с реформой доходов работников социальной сферы в целом", - сказал Путин.
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общество, россия, владимир путин, новости культуры, культура
Культура, Общество, Россия, Владимир Путин, Новости культуры, Культура
Путин заявил о необходимости повысить зарплаты преподавателям музыки

Путин: преподаватели музыки должны получать доходы, на которые можно жить

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе "Гостиница Пожарских" в Торжке
Президент РФ Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе Гостиница Пожарских в Торжке - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе "Гостиница Пожарских" в Торжке
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ТОРЖОК (Тверская область), 27 мар - РИА Новости. Преподаватели музыки должны получать доходы, на которые можно жить, а не только рассчитывать на частные уроки, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с работниками культуры Тверской области.
"Преподаватели должны иметь возможность получать такие доходы, на которые можно жить, а жить не только на частные уроки, вот на это надо обратить внимание. Но повторяю, это отдельная и немаленькая работа, но она обязательно начнется, я надеюсь, закончится в обозримые хотя бы сроки. Просто это отдельный вопрос, связанный с реформой доходов работников социальной сферы в целом", - сказал Путин.
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