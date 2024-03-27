https://ria.ru/20240327/putin-1936244393.html

Путин заявил о необходимости повысить зарплаты преподавателям музыки

Путин заявил о необходимости повысить зарплаты преподавателям музыки - РИА Новости, 27.03.2024

Путин заявил о необходимости повысить зарплаты преподавателям музыки

Преподаватели музыки должны получать доходы, на которые можно жить, а не только рассчитывать на частные уроки, заявил президент России Владимир Путин во время... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T19:27

2024-03-27T19:27

2024-03-27T19:27

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ТОРЖОК (Тверская область), 27 мар - РИА Новости. Преподаватели музыки должны получать доходы, на которые можно жить, а не только рассчитывать на частные уроки, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с работниками культуры Тверской области. "Преподаватели должны иметь возможность получать такие доходы, на которые можно жить, а жить не только на частные уроки, вот на это надо обратить внимание. Но повторяю, это отдельная и немаленькая работа, но она обязательно начнется, я надеюсь, закончится в обозримые хотя бы сроки. Просто это отдельный вопрос, связанный с реформой доходов работников социальной сферы в целом", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240325/kultura-1934940460.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, новости культуры, культура