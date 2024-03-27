https://ria.ru/20240327/puteshestviya-1934987212.html

Названы самые популярные города для путешествий в майские праздники

Самые популярные города для путешествий на майские

Названы самые популярные города для путешествий в майские праздники

Названы самые востребованные маршруты для поездок туристов на майские праздники, сообщает "Яндекс. Путешествия". РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T03:02

2024-03-27T03:02

2024-03-27T03:02

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Названы самые востребованные маршруты для поездок туристов на майские праздники, сообщает "Яндекс. Путешествия".Специалисты компании проанализировали данные бронирования гостиниц пользователями на период с 26 апреля по 12 мая и определили среднюю стоимость за номер в сутки в десятке самых популярных городов.Оказалось, что в Санкт-Петербурге средняя стоимость ночи — 6,7 тысячи рублей, в Сочи, Казани и Калининграде — около 8,6 тысячи, в Москве — 16,3 тысячи рублей.От 7,5 до 7,9 тысяч рублей — средние траты на отель в сутки в Нижнем Новгороде, Кисловодске и Зеленоградске.Самый бюджетный вариант — визит в Волгоград, где средние расходы за ночь в гостинице — 5,9 тысячи рублей. В Ярославле — на 700 рублей дороже.

https://ria.ru/20240316/detoks-1931484114.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, санкт-петербург, сочи, казань, отдых в россии, отели, гостиницы, яндекс