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Самые популярные города для путешествий на майские
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Туризм
 
03:02 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/puteshestviya-1934987212.html
Названы самые популярные города для путешествий в майские праздники
Самые популярные города для путешествий на майские
Названы самые популярные города для путешествий в майские праздники
Названы самые востребованные маршруты для поездок туристов на майские праздники, сообщает "Яндекс. Путешествия". РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T03:02
2024-03-27T03:02
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Названы самые востребованные маршруты для поездок туристов на майские праздники, сообщает "Яндекс. Путешествия".Специалисты компании проанализировали данные бронирования гостиниц пользователями на период с 26 апреля по 12 мая и определили среднюю стоимость за номер в сутки в десятке самых популярных городов.Оказалось, что в Санкт-Петербурге средняя стоимость ночи — 6,7 тысячи рублей, в Сочи, Казани и Калининграде — около 8,6 тысячи, в Москве — 16,3 тысячи рублей.От 7,5 до 7,9 тысяч рублей — средние траты на отель в сутки в Нижнем Новгороде, Кисловодске и Зеленоградске.Самый бюджетный вариант — визит в Волгоград, где средние расходы за ночь в гостинице — 5,9 тысячи рублей. В Ярославле — на 700 рублей дороже.
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, отдых в России, Отели, Гостиницы, Яндекс
Названы самые популярные города для путешествий в майские праздники

Эксперты назвали Петербург самым популярным у туристов городом для поездок в мае

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкТеплоходы на Неве в Санкт-Петербурге
Теплоходы на Неве в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Названы самые востребованные маршруты для поездок туристов на майские праздники, сообщает "Яндекс. Путешествия".
Специалисты компании проанализировали данные бронирования гостиниц пользователями на период с 26 апреля по 12 мая и определили среднюю стоимость за номер в сутки в десятке самых популярных городов.
Оказалось, что в Санкт-Петербурге средняя стоимость ночи — 6,7 тысячи рублей, в Сочи, Казани и Калининграде — около 8,6 тысячи, в Москве — 16,3 тысячи рублей.
От 7,5 до 7,9 тысяч рублей — средние траты на отель в сутки в Нижнем Новгороде, Кисловодске и Зеленоградске.
Самый бюджетный вариант — визит в Волгоград, где средние расходы за ночь в гостинице — 5,9 тысячи рублей. В Ярославле — на 700 рублей дороже.
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