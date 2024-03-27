https://ria.ru/20240327/puteshestviya-1934987212.html
Названы самые популярные города для путешествий в майские праздники
Самые популярные города для путешествий на майские
Названы самые популярные города для путешествий в майские праздники
Названы самые востребованные маршруты для поездок туристов на майские праздники, сообщает "Яндекс. Путешествия". РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T03:02
2024-03-27T03:02
2024-03-27T03:02
туризм
туризм
новости - туризм
санкт-петербург
сочи
казань
отдых в россии
отели
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155283/88/1552838869_0:113:3237:1934_1920x0_80_0_0_501a688abe7f4919f78af6c72895d0ee.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Названы самые востребованные маршруты для поездок туристов на майские праздники, сообщает "Яндекс. Путешествия".Специалисты компании проанализировали данные бронирования гостиниц пользователями на период с 26 апреля по 12 мая и определили среднюю стоимость за номер в сутки в десятке самых популярных городов.Оказалось, что в Санкт-Петербурге средняя стоимость ночи — 6,7 тысячи рублей, в Сочи, Казани и Калининграде — около 8,6 тысячи, в Москве — 16,3 тысячи рублей.От 7,5 до 7,9 тысяч рублей — средние траты на отель в сутки в Нижнем Новгороде, Кисловодске и Зеленоградске.Самый бюджетный вариант — визит в Волгоград, где средние расходы за ночь в гостинице — 5,9 тысячи рублей. В Ярославле — на 700 рублей дороже.
https://ria.ru/20240316/detoks-1931484114.html
санкт-петербург
сочи
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155283/88/1552838869_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_5ac5bfd625d4ad9508078bc937c6e292.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, санкт-петербург, сочи, казань, отдых в россии, отели, гостиницы, яндекс
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, отдых в России, Отели, Гостиницы, Яндекс
Названы самые популярные города для путешествий в майские праздники
Эксперты назвали Петербург самым популярным у туристов городом для поездок в мае