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Пугачева извинилась перед певицей Манижей - РИА Новости, 27.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:47 27.03.2024 (обновлено: 22:39 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/pugacheva-1936267443.html
Пугачева извинилась перед певицей Манижей
Пугачева извинилась перед певицей Манижей - РИА Новости, 27.03.2024
Пугачева извинилась перед певицей Манижей
Певица Алла Пугачева извинилась перед исполнительницей из Таджикистана Манижей после ее публикации о "последствиях, которые обрушатся на таджиков" из-за теракта РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T21:47
2024-03-27T22:39
теракт в "крокус сити холле"
таджикистан
россия
душанбе
алла пугачева
крокус
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Певица Алла Пугачева извинилась перед исполнительницей из Таджикистана Манижей после ее публикации о "последствиях, которые обрушатся на таджиков" из-за теракта в "Крокусе". Манижа ранее опубликовала видео в Instagram*. Она рассказала, что каждое лето проводила в Душанбе у бабушки, которая учила ее "есть только с той стороны тарелки, с которой она к тебе повернута", быть смиренной и принимать то, что дает судьба, а также никогда не отбирать то, что тебе не принадлежит. Певица рассказала, что ее бабушки нет в живых уже 14 лет, и добавила: она рада, что бабушка не видит "последствия, которые обрушатся на таджиков и на всех жителей Центральной Азии". "Прости!!!" — написала Пугачева в комментариях к видео.Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240326/dushanbe-1935931405.html
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таджикистан, россия, душанбе, алла пугачева, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Таджикистан, Россия, Душанбе, Алла Пугачева, Крокус
Пугачева извинилась перед певицей Манижей

Пугачева попросила прощения у Манижи после публикации о теракте в "Крокусе"

© @alla_orfeyАлла Пугачева
Алла Пугачева
© @alla_orfey
Алла Пугачева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Певица Алла Пугачева извинилась перед исполнительницей из Таджикистана Манижей после ее публикации о "последствиях, которые обрушатся на таджиков" из-за теракта в "Крокусе".
Манижа ранее опубликовала видео в Instagram*. Она рассказала, что каждое лето проводила в Душанбе у бабушки, которая учила ее "есть только с той стороны тарелки, с которой она к тебе повернута", быть смиренной и принимать то, что дает судьба, а также никогда не отбирать то, что тебе не принадлежит.
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Певица рассказала, что ее бабушки нет в живых уже 14 лет, и добавила: она рада, что бабушка не видит "последствия, которые обрушатся на таджиков и на всех жителей Центральной Азии".
"Прости!!!" — написала Пугачева в комментариях к видео.
Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ТаджикистанРоссияДушанбеАлла ПугачеваКрокус
 
 
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