Пугачева извинилась перед певицей Манижей
Пугачева попросила прощения у Манижи после публикации о теракте в "Крокусе"
Алла Пугачева. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Певица Алла Пугачева извинилась перед исполнительницей из Таджикистана Манижей после ее публикации о "последствиях, которые обрушатся на таджиков" из-за теракта в "Крокусе".
Манижа ранее опубликовала видео в Instagram*. Она рассказала, что каждое лето проводила в Душанбе у бабушки, которая учила ее "есть только с той стороны тарелки, с которой она к тебе повернута", быть смиренной и принимать то, что дает судьба, а также никогда не отбирать то, что тебе не принадлежит.
Певица рассказала, что ее бабушки нет в живых уже 14 лет, и добавила: она рада, что бабушка не видит "последствия, которые обрушатся на таджиков и на всех жителей Центральной Азии".
"Прости!!!" — написала Пугачева в комментариях к видео.
Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
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