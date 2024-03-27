https://ria.ru/20240327/pugacheva-1936267443.html

Пугачева извинилась перед певицей Манижей

Пугачева извинилась перед певицей Манижей - РИА Новости, 27.03.2024

Пугачева извинилась перед певицей Манижей

Певица Алла Пугачева извинилась перед исполнительницей из Таджикистана Манижей после ее публикации о "последствиях, которые обрушатся на таджиков" из-за теракта РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T21:47

2024-03-27T21:47

2024-03-27T22:39

теракт в "крокус сити холле"

таджикистан

россия

душанбе

алла пугачева

крокус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777422051_0:1037:1610:1943_1920x0_80_0_0_b4d47b63f7f8b608284a3547dd14eb3d.jpg

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Певица Алла Пугачева извинилась перед исполнительницей из Таджикистана Манижей после ее публикации о "последствиях, которые обрушатся на таджиков" из-за теракта в "Крокусе". Манижа ранее опубликовала видео в Instagram*. Она рассказала, что каждое лето проводила в Душанбе у бабушки, которая учила ее "есть только с той стороны тарелки, с которой она к тебе повернута", быть смиренной и принимать то, что дает судьба, а также никогда не отбирать то, что тебе не принадлежит. Певица рассказала, что ее бабушки нет в живых уже 14 лет, и добавила: она рада, что бабушка не видит "последствия, которые обрушатся на таджиков и на всех жителей Центральной Азии". "Прости!!!" — написала Пугачева в комментариях к видео.Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240326/dushanbe-1935931405.html

https://ria.ru/20240327/pogibshie-1936255715.html

таджикистан

россия

душанбе

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

таджикистан, россия, душанбе, алла пугачева, крокус