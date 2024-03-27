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ФМБА получило постоянную регистрацию на препарат от COVID-19 "МИР 19" - РИА Новости, 27.03.2024
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09:54 27.03.2024 (обновлено: 10:39 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/preparat-1936098226.html
ФМБА получило постоянную регистрацию на препарат от COVID-19 "МИР 19"
ФМБА получило постоянную регистрацию на препарат от COVID-19 "МИР 19" - РИА Новости, 27.03.2024
ФМБА получило постоянную регистрацию на препарат от COVID-19 "МИР 19"
ФМБА получило постоянное регистрационное удостоверение на препарат от коронавируса "МИР 19", сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T09:54
2024-03-27T10:39
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коронавирус в россии
здоровье - общество
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. ФМБА получило постоянное регистрационное удостоверение на препарат от коронавируса "МИР 19", сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства. &quot;В конце 2023 года завершена III фаза клинических исследований препарата &quot;МИР 19&quot;, по результатам которых Министерство здравоохранения России выдало постоянное регистрационное удостоверение лекарственного препарата&quot;, — рассказали в организации.Доклинические и клинические исследования лекарства продемонстрировали его высокую эффективность и безопасность. Как объяснили в ФМБА, препарат избирательно подавляет активность жизненно важных генов вируса, не затрагивая геном человека. "МИР 19" вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров. Его производят на базе Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА.
https://ria.ru/20240306/privivka-1931578964.html
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коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Здоровье - Общество, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
ФМБА получило постоянную регистрацию на препарат от COVID-19 "МИР 19"

Минздрав выдал ФМБА постоянную регистрацию на препарат от COVID-19 "МИР 19"

© РИА Новости / Пресс-служба ФМБА России | Перейти в медиабанкПрепарат для лечения COVID-19 "МИР 19"
Препарат для лечения COVID-19 МИР 19 - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ФМБА России
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Препарат для лечения COVID-19 "МИР 19". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. ФМБА получило постоянное регистрационное удостоверение на препарат от коронавируса "МИР 19", сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.
«

"В конце 2023 года завершена III фаза клинических исследований препарата "МИР 19", по результатам которых Министерство здравоохранения России выдало постоянное регистрационное удостоверение лекарственного препарата", — рассказали в организации.

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Доклинические и клинические исследования лекарства продемонстрировали его высокую эффективность и безопасность.
Как объяснили в ФМБА, препарат избирательно подавляет активность жизненно важных генов вируса, не затрагивая геном человека.
"МИР 19" вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров.
Его производят на базе Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА.
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