https://ria.ru/20240327/preparat-1936098226.html
ФМБА получило постоянную регистрацию на препарат от COVID-19 "МИР 19"
ФМБА получило постоянную регистрацию на препарат от COVID-19 "МИР 19" - РИА Новости, 27.03.2024
ФМБА получило постоянную регистрацию на препарат от COVID-19 "МИР 19"
ФМБА получило постоянное регистрационное удостоверение на препарат от коронавируса "МИР 19", сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T09:54
2024-03-27T09:54
2024-03-27T10:39
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. ФМБА получило постоянное регистрационное удостоверение на препарат от коронавируса "МИР 19", сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства. "В конце 2023 года завершена III фаза клинических исследований препарата "МИР 19", по результатам которых Министерство здравоохранения России выдало постоянное регистрационное удостоверение лекарственного препарата", — рассказали в организации.Доклинические и клинические исследования лекарства продемонстрировали его высокую эффективность и безопасность. Как объяснили в ФМБА, препарат избирательно подавляет активность жизненно важных генов вируса, не затрагивая геном человека. "МИР 19" вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров. Его производят на базе Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА.
https://ria.ru/20240306/privivka-1931578964.html
https://ria.ru/20240229/vaktsina-1930109334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Здоровье - Общество, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
ФМБА получило постоянную регистрацию на препарат от COVID-19 "МИР 19"
Минздрав выдал ФМБА постоянную регистрацию на препарат от COVID-19 "МИР 19"