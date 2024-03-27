https://ria.ru/20240327/preparat-1936098226.html

ФМБА получило постоянную регистрацию на препарат от COVID-19 "МИР 19"

ФМБА получило постоянную регистрацию на препарат от COVID-19 "МИР 19" - РИА Новости, 27.03.2024

ФМБА получило постоянную регистрацию на препарат от COVID-19 "МИР 19"

ФМБА получило постоянное регистрационное удостоверение на препарат от коронавируса "МИР 19", сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T09:54

2024-03-27T09:54

2024-03-27T10:39

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. ФМБА получило постоянное регистрационное удостоверение на препарат от коронавируса "МИР 19", сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства. "В конце 2023 года завершена III фаза клинических исследований препарата "МИР 19", по результатам которых Министерство здравоохранения России выдало постоянное регистрационное удостоверение лекарственного препарата", — рассказали в организации.Доклинические и клинические исследования лекарства продемонстрировали его высокую эффективность и безопасность. Как объяснили в ФМБА, препарат избирательно подавляет активность жизненно важных генов вируса, не затрагивая геном человека. "МИР 19" вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров. Его производят на базе Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА.

https://ria.ru/20240306/privivka-1931578964.html

https://ria.ru/20240229/vaktsina-1930109334.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)