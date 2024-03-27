https://ria.ru/20240327/postradavshiy-1936153847.html

Число погибших при теракте в "Крокусе" возросло до 140

Число погибших при теракте в "Крокусе" возросло до 140 - РИА Новости, 27.03.2024

Число погибших при теракте в "Крокусе" возросло до 140

Умер один из пострадавших в "Крокусе", который находился в крайне тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T13:51

2024-03-27T13:51

2024-03-27T21:15

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

михаил мурашко

происшествия

красногорск

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Умер один из пострадавших в "Крокусе", который находился в крайне тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Врачи сделали все возможное", — сказал он.Как сообщал в понедельник глава СК Александр Бастрыкин, на тот момент в списках погибших было 139 человек. Таким образом, теперь число жертв достигло 140.Мурашко добавил, что еще четверо пострадавших остаются в крайне тяжелом состоянии, 19 пациентов, в том числе три ребенка, — в тяжелом, а 34 раненых находятся в состоянии средней степени тяжести."Еще 23 пострадавших завершают стационарное лечение и готовятся к выписке", — отметил Мурашко.Кроме того, он уточнил, что, по оперативным данным, амбулаторную помощь получили 205 пострадавших.Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.

https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

https://ria.ru/20240327/sled-1936066566.html

https://ria.ru/20240326/podrostki-1936006480.html

красногорск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

крокус сити холл, михаил мурашко, происшествия, красногорск