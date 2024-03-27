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Число погибших при теракте в "Крокусе" возросло до 140 - РИА Новости, 27.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
13:51 27.03.2024 (обновлено: 21:15 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/postradavshiy-1936153847.html
Число погибших при теракте в "Крокусе" возросло до 140
Число погибших при теракте в "Крокусе" возросло до 140 - РИА Новости, 27.03.2024
Число погибших при теракте в "Крокусе" возросло до 140
Умер один из пострадавших в "Крокусе", который находился в крайне тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:51
2024-03-27T21:15
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
михаил мурашко
происшествия
красногорск
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Умер один из пострадавших в "Крокусе", который находился в крайне тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Врачи сделали все возможное", — сказал он.Как сообщал в понедельник глава СК Александр Бастрыкин, на тот момент в списках погибших было 139 человек. Таким образом, теперь число жертв достигло 140.Мурашко добавил, что еще четверо пострадавших остаются в крайне тяжелом состоянии, 19 пациентов, в том числе три ребенка, — в тяжелом, а 34 раненых находятся в состоянии средней степени тяжести."Еще 23 пострадавших завершают стационарное лечение и готовятся к выписке", — отметил Мурашко.Кроме того, он уточнил, что, по оперативным данным, амбулаторную помощь получили 205 пострадавших.Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html
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крокус сити холл, михаил мурашко, происшествия, красногорск
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл, Михаил Мурашко, Происшествия, Красногорск
Число погибших при теракте в "Крокусе" возросло до 140

Умер один из пострадавших в "Крокусе", находившийся в крайне тяжелом состоянии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЦветы у стихийного мемориала вдоль дороги у здания концертного зала "Крокус Сити Холл"
Цветы у стихийного мемориала вдоль дороги у здания концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Цветы у стихийного мемориала вдоль дороги у здания концертного зала "Крокус Сити Холл"
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Умер один из пострадавших в "Крокусе", который находился в крайне тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«
"Врачи сделали все возможное", — сказал он.
Как сообщал в понедельник глава СК Александр Бастрыкин, на тот момент в списках погибших было 139 человек. Таким образом, теперь число жертв достигло 140.
Мурашко добавил, что еще четверо пострадавших остаются в крайне тяжелом состоянии, 19 пациентов, в том числе три ребенка, — в тяжелом, а 34 раненых находятся в состоянии средней степени тяжести.
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"Еще 23 пострадавших завершают стационарное лечение и готовятся к выписке", — отметил Мурашко.
Кроме того, он уточнил, что, по оперативным данным, амбулаторную помощь получили 205 пострадавших.
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25 марта, 08:00

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
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Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"Крокус Сити ХоллМихаил МурашкоПроисшествияКрасногорск
 
 
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