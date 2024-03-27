https://ria.ru/20240327/podrostok-1935977150.html
"Жила в страхе". Друг семьи два года насиловал школьницу
"Жила в страхе". Друг семьи два года насиловал школьницу - РИА Новости, 27.03.2024
"Жила в страхе". Друг семьи два года насиловал школьницу
В Уфе 15-летнюю девочку-подростка насиловал 44-летний приятель ее отца. Жертва терпела - из-за проблем у ее матери. В итоге преступника приговорили к... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T09:20
2024-03-27T09:20
2024-03-27T09:20
уфа
узбекистан
таджикистан
криминал
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В Уфе 15-летнюю девочку-подростка насиловал 44-летний приятель ее отца. Жертва терпела - из-за проблем у ее матери. В итоге преступника приговорили к относительно мягкому сроку. Подробности громкой истории — в материале РИА Новости.Прикинулся правильнымВ конце нулевых Наташа (имя героев изменены) переехала из Узбекистана в Уфу вместе с родителями, бабушкой и младшей сестрой. Поначалу жизнь семьи складывалась хорошо. Отец устроился на работу и обеспечил близких жильем.Адаптироваться на новом месте мужчине, по данным ВГТРК “Башкортостан”, помогал новый приятель Руслан, который родом из Таджикистана. Он делился опытом переезда в большой город, налаживал связи. Тем не менее, через несколько лет глава семейства развелся с супругой и вернулся на родину.А та осталась с детьми. Ее друг семьи не оставил, поддерживал в том числе материально. Наташа была инвалидом по зрению и нуждалась в постоянном лечении. Мужчина возил ее на обследования к врачам.Все доверяли Руслану и видели в нем примерного семьянина.Вскоре образ добродетеля дал трещину. Однажды Руслан приехал к семье домой и сообщил, что у его супруги день рождения. Вызвался отвезти девочек на праздник. В итоге споил и вывез в лес, где изнасиловал Наташу.Тотальный контрольПосле этого Руслан периодически привозил ее к себе домой. Это длилось порядка двух лет. Рассказывать родным о пережитом ужасе та стыдилась и боялась.Преступник угрожал девочке: если та о чем-то упомянет, он посодействует депортации ее матери, а также исключению их с сестрой из школы. Дело в том, что мужчина полностью занимался семейными документами.Желая убедиться, что Наташа будет молчать Руслан начал полностью контролировать ее жизнь: просматривал ее соцсети и даже регистрировал сим-карты на свое имя.Девушке ничего не оставалось кроме как терпеть и жить в страхе. Все изменилось, когда в 2019-м году у школьницы появился молодой человек Кирилл."Я скрывала это от Руслана, потому что все эти два года он никого ко мне не подпускал. Когда он узнал о парне, сказал, мол, расстанься с ним, или ему будет хуже", - позже признавалась сама жертва в видеообращении.Наконец, она не выдержала и ответила насильнику, что если тот не оставит ее и Кирилла в покое — все узнают о надругательстве, вспоминала в интервью местным СМИ подруга семьи Людмила.Между тем, о том, что Наташу со взрослым мужчиной связывают странные отношения начал догадываться и сам Кирилл. В итоге та не выдержала и во всем призналась. Парень уговорил ее все рассказать матери. Женщина была в шоке и написала заявление в полицию.Задержание и приговорСначала полиция не нашла состава преступления и оставила Руслана под подпиской о невыезде. Примерно через три недели его задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 131 ("Изнасилование"). Отягчающим обстоятельством стал возраст жертвы.В СИЗО он провел год. В зале суда до последнего отрицал свою вину.Тем не менее, доказательств против него оказалось достаточно. В Следственном комитете заявили, что все его доводы были опровергнуты экспертизами и проверкой на полиграфе. Силовики установили семнадцать эпизодов преступлений против несовершеннолетней.Максимальный срок тюремного заключения в случае Руслана — двадцать лет. Однако насильник получил всего девять лет колонии строгого режима.Семья подростка столкнулась с проблемами. При подаче заявления выяснилось, что у матери была "липовая" прописка. Ее поместили в центр временного содержания иностранных граждан, а дочерей временно отправили в приют. Дальнейшая их судьба неизвестна.
https://ria.ru/20240326/deti-1935730829.html
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уфа, узбекистан, таджикистан, криминал
Уфа, Узбекистан, Таджикистан, Криминал
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В Уфе 15-летнюю девочку-подростка насиловал 44-летний приятель ее отца. Жертва терпела - из-за проблем у ее матери. В итоге преступника приговорили к относительно мягкому сроку. Подробности громкой истории — в материале РИА Новости.
В конце нулевых Наташа (имя героев изменены) переехала из Узбекистана в Уфу вместе с родителями, бабушкой и младшей сестрой. Поначалу жизнь семьи складывалась хорошо. Отец устроился на работу и обеспечил близких жильем.
Адаптироваться на новом месте мужчине, по данным ВГТРК “Башкортостан”, помогал новый приятель Руслан, который родом из Таджикистана. Он делился опытом переезда в большой город, налаживал связи. Тем не менее, через несколько лет глава семейства развелся с супругой и вернулся на родину.
А та осталась с детьми. Ее друг семьи не оставил, поддерживал в том числе материально. Наташа была инвалидом по зрению и нуждалась в постоянном лечении. Мужчина возил ее на обследования к врачам.Все доверяли Руслану и видели в нем примерного семьянина.
Вскоре образ добродетеля дал трещину. Однажды Руслан приехал к семье домой и сообщил, что у его супруги день рождения. Вызвался отвезти девочек на праздник. В итоге споил и вывез в лес, где изнасиловал Наташу.
После этого Руслан периодически привозил ее к себе домой. Это длилось порядка двух лет. Рассказывать родным о пережитом ужасе та стыдилась и боялась.
Преступник угрожал девочке: если та о чем-то упомянет, он посодействует депортации ее матери, а также исключению их с сестрой из школы. Дело в том, что мужчина полностью занимался семейными документами.
Желая убедиться, что Наташа будет молчать Руслан начал полностью контролировать ее жизнь: просматривал ее соцсети и даже регистрировал сим-карты на свое имя.
Девушке ничего не оставалось кроме как терпеть и жить в страхе. Все изменилось, когда в 2019-м году у школьницы появился молодой человек Кирилл.
«
"Я скрывала это от Руслана, потому что все эти два года он никого ко мне не подпускал. Когда он узнал о парне, сказал, мол, расстанься с ним, или ему будет хуже", - позже признавалась сама жертва в видеообращении.
Наконец, она не выдержала и ответила насильнику, что если тот не оставит ее и Кирилла в покое — все узнают о надругательстве, вспоминала в интервью местным СМИ подруга семьи Людмила.
Между тем, о том, что Наташу со взрослым мужчиной связывают странные отношения начал догадываться и сам Кирилл. В итоге та не выдержала и во всем призналась. Парень уговорил ее все рассказать матери. Женщина была в шоке и написала заявление в полицию.
Сначала полиция не нашла состава преступления и оставила Руслана под подпиской о невыезде. Примерно через три недели его задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 131 ("Изнасилование"). Отягчающим обстоятельством стал возраст жертвы.
В СИЗО он провел год. В зале суда до последнего отрицал свою вину.
Тем не менее, доказательств против него оказалось достаточно. В Следственном комитете заявили, что все его доводы были опровергнуты экспертизами и проверкой на полиграфе. Силовики установили семнадцать эпизодов преступлений против несовершеннолетней.
Максимальный срок тюремного заключения в случае Руслана — двадцать лет. Однако насильник получил всего девять лет колонии строгого режима.
Семья подростка столкнулась с проблемами. При подаче заявления выяснилось, что у матери была "липовая" прописка. Ее поместили в центр временного содержания иностранных граждан, а дочерей временно отправили в приют. Дальнейшая их судьба неизвестна.