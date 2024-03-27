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В Приамурье прибыли 16 родственников горняков с рудника "Пионер" - РИА Новости, 27.03.2024
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10:32 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/pioner-1936104455.html
В Приамурье прибыли 16 родственников горняков с рудника "Пионер"
В Приамурье прибыли 16 родственников горняков с рудника "Пионер" - РИА Новости, 27.03.2024
В Приамурье прибыли 16 родственников горняков с рудника "Пионер"
Шестнадцать родственников горняков, находящихся под завалами на руднике "Пионер", прибыли в Амурскую область, рассказал РИА Новости во вторник представитель... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T10:32
2024-03-27T10:32
чп на руднике "пионер" в амурской области
амурская область
происшествия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Шестнадцать родственников горняков, находящихся под завалами на руднике "Пионер", прибыли в Амурскую область, рассказал РИА Новости во вторник представитель экстренных служб. "В Зею прибыли 16 родственников горняков", - сказал собеседник агентства. По его словам, все родственники находятся в пункте временного размещения на базе общежития Покровского горного колледжа в Зее. "С родственниками работают психологи, доводится информация о ходе поисково-спасательных работ на руднике", - отметил собеседник агентства. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, в Приамурье прибыли члены семей 10 горняков. На этой неделе планируется прибытие ещё одной семьи. По данным СК, вечером 18 марта в ходе работ в горной выработке подземного рудника произошло обрушение породы, в результате чего 13 работников подрядной организации оказались заблокированы в шахте.
https://ria.ru/20240327/obval-1936104038.html
https://ria.ru/20240327/rudnik-1936097478.html
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чп на руднике "пионер" в амурской области, амурская область, происшествия
ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области, Амурская область, Происшествия
В Приамурье прибыли 16 родственников горняков с рудника "Пионер"

В Амурскую область прибыли 16 родственников находящихся под завалами горняков

© МЧС РоссииСпасательная операция на аварийном участке рудника "Пионер"
Спасательная операция на аварийном участке рудника Пионер
© МЧС России
Спасательная операция на аварийном участке рудника "Пионер"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Шестнадцать родственников горняков, находящихся под завалами на руднике "Пионер", прибыли в Амурскую область, рассказал РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
Зею прибыли 16 родственников горняков", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, все родственники находятся в пункте временного размещения на базе общежития Покровского горного колледжа в Зее.
"С родственниками работают психологи, доводится информация о ходе поисково-спасательных работ на руднике", - отметил собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, в Приамурье прибыли члены семей 10 горняков. На этой неделе планируется прибытие ещё одной семьи.
По данным СК, вечером 18 марта в ходе работ в горной выработке подземного рудника произошло обрушение породы, в результате чего 13 работников подрядной организации оказались заблокированы в шахте.
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ЧП на руднике "Пионер" в Амурской областиАмурская областьПроисшествия
 
 
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