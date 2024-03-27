https://ria.ru/20240327/pioner-1936104455.html

В Приамурье прибыли 16 родственников горняков с рудника "Пионер"

В Приамурье прибыли 16 родственников горняков с рудника "Пионер" - РИА Новости, 27.03.2024

В Приамурье прибыли 16 родственников горняков с рудника "Пионер"

Шестнадцать родственников горняков, находящихся под завалами на руднике "Пионер", прибыли в Амурскую область, рассказал РИА Новости во вторник представитель... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T10:32

2024-03-27T10:32

2024-03-27T10:32

чп на руднике "пионер" в амурской области

амурская область

происшествия

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Шестнадцать родственников горняков, находящихся под завалами на руднике "Пионер", прибыли в Амурскую область, рассказал РИА Новости во вторник представитель экстренных служб. "В Зею прибыли 16 родственников горняков", - сказал собеседник агентства. По его словам, все родственники находятся в пункте временного размещения на базе общежития Покровского горного колледжа в Зее. "С родственниками работают психологи, доводится информация о ходе поисково-спасательных работ на руднике", - отметил собеседник агентства. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, в Приамурье прибыли члены семей 10 горняков. На этой неделе планируется прибытие ещё одной семьи. По данным СК, вечером 18 марта в ходе работ в горной выработке подземного рудника произошло обрушение породы, в результате чего 13 работников подрядной организации оказались заблокированы в шахте.

https://ria.ru/20240327/obval-1936104038.html

https://ria.ru/20240327/rudnik-1936097478.html

амурская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

чп на руднике "пионер" в амурской области, амурская область, происшествия