https://ria.ru/20240327/pioner-1936104455.html
В Приамурье прибыли 16 родственников горняков с рудника "Пионер"
В Приамурье прибыли 16 родственников горняков с рудника "Пионер" - РИА Новости, 27.03.2024
В Приамурье прибыли 16 родственников горняков с рудника "Пионер"
Шестнадцать родственников горняков, находящихся под завалами на руднике "Пионер", прибыли в Амурскую область, рассказал РИА Новости во вторник представитель... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T10:32
2024-03-27T10:32
2024-03-27T10:32
чп на руднике "пионер" в амурской области
амурская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935635035_8:0:1192:666_1920x0_80_0_0_9f8f086443d2dd20597c19b8366a1ce8.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Шестнадцать родственников горняков, находящихся под завалами на руднике "Пионер", прибыли в Амурскую область, рассказал РИА Новости во вторник представитель экстренных служб. "В Зею прибыли 16 родственников горняков", - сказал собеседник агентства. По его словам, все родственники находятся в пункте временного размещения на базе общежития Покровского горного колледжа в Зее. "С родственниками работают психологи, доводится информация о ходе поисково-спасательных работ на руднике", - отметил собеседник агентства. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, в Приамурье прибыли члены семей 10 горняков. На этой неделе планируется прибытие ещё одной семьи. По данным СК, вечером 18 марта в ходе работ в горной выработке подземного рудника произошло обрушение породы, в результате чего 13 работников подрядной организации оказались заблокированы в шахте.
https://ria.ru/20240327/obval-1936104038.html
https://ria.ru/20240327/rudnik-1936097478.html
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935635035_156:0:1044:666_1920x0_80_0_0_6e903f42b64384250f62fa9a68f1bbda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чп на руднике "пионер" в амурской области, амурская область, происшествия
ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области, Амурская область, Происшествия
В Приамурье прибыли 16 родственников горняков с рудника "Пионер"
В Амурскую область прибыли 16 родственников находящихся под завалами горняков