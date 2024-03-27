https://ria.ru/20240327/piknik-1936249156.html

Концерт "Пикника" в Петербурге начался с минуты молчания

Концерт "Пикника" в Петербурге начался с минуты молчания - РИА Новости, 27.03.2024

Концерт "Пикника" в Петербурге начался с минуты молчания

Петербургский концерт группы "Пикник", перед выступлением которой произошел 22 марта теракт в "Крокус сити холле", начался минутой молчания, передает... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T19:49

2024-03-27T19:49

2024-03-27T20:08

теракт в "крокус сити холле"

санкт-петербург

пикник

россия

украина

владимир путин

маргарита симоньян

михаил мурашко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Петербургский концерт группы "Пикник", перед выступлением которой произошел 22 марта теракт в "Крокус сити холле", начался минутой молчания, передает корреспондент РИА Новости."В память о погибших я объявляю минуту молчания", - сказал лидер "Пикника" Эдмунд Шклярский.После этого встал весь зал.Как рассказал Шклярский журналистам перед концертом, из программы в память о жертвах теракта в Подмосковье убраны "неуместные" песни."Люди тогда (22 марта - ред.) пришли на праздник. Я знаю, что (сегодня - ред.) некоторые люди приехали специально на этот концерт из Москвы - те, которые были в "Крокусе". Они превозмогли себя и приехали... Вот такие люди", - отметил он.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. В среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что один из пострадавших в "Крокусе", который находился в крайне тяжелом состоянии, скончался, врачи сделали все возможное. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкт-петербург, пикник, россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, михаил мурашко, следственный комитет россии (ск рф), крокус