https://ria.ru/20240327/piknik-1936237313.html

Выживший в теракте москвич приехал в Петербург на концерт памяти жертв

Выживший в теракте москвич приехал в Петербург на концерт памяти жертв - РИА Новости, 27.03.2024

Выживший в теракте москвич приехал в Петербург на концерт памяти жертв

Москвич Ефим Фидря, который вместе с женой был в "Крокус сити холле", где произошел теракт, рассказал РИА Новости, что их семья специально приехала на вечер... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T18:51

2024-03-27T18:51

2024-03-27T18:51

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Москвич Ефим Фидря, который вместе с женой был в "Крокус сити холле", где произошел теракт, рассказал РИА Новости, что их семья специально приехала на вечер памяти погибших в Петербурге. Группа "Пикник", перед выступлением которой произошел теракт в Подмосковье, в среду в большом концертном зале "Октябрьский" проводит концерт в память о жертвах трагедии. Музыканты направят собранные средства пострадавшим и семьям погибших в террористической атаке. "Мы приехали на концерт, узнали о нём два дня назад. Мы были на концерте в "Крокусе" 22-го (марта), мы выжили, не пострадали, спаслись, но, конечно, это шок. Когда узнали, что группа проведет концерт (в память о жертвах теракта - ред.), жена сказала, что мы должны здесь быть обязательно и поучаствовать деньгами в сборе для пострадавших, и поддержать группу. Один из букетов у нас для группы", - сказал Фидря. Он добавил, что им с женой удалось спастись во многом потому, что они не успели зайти в зрительный зал. "Жена задержалась, покупая... футболку группы, тут же её надела, поэтому мы к 20 часам только подошли ко входу в зал. Услышали крики, выстрелы,... увидели как люди разбегаются,... и побежали на минус первый этаж. Там в туалетной комнате спрятались, с нами ещё несколько человек было. Стояли, ручку держали, потому что она не запиралась", - вспомнил собеседник агентства. По его словам, они находились в туалете, пока не стихли выстрелы и не усилилось задымление, а затем "короткими перебежками" выбрались через подземный паркинг. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. В среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что один из пострадавших в "Крокусе", который находился в крайне тяжелом состоянии, скончался, врачи сделали все возможное. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240323/piknik-1935305316.html

https://ria.ru/20240324/tsvety-1935524335.html

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

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Кирилл Волков

происшествия, россия, санкт-петербург, московская область (подмосковье), крокус сити холл