Родственникам погибших в "Крокусе" назначили 32 пенсии
Соцфонд назначил 32 пенсии по потере кормильца родственникам погибших в теракте
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛюди у стихийного мемориала у здания концертного зала "Крокус Сити Холл"
Люди у стихийного мемориала у здания концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Социальный фонд уже назначил 32 пенсии из-за потери кормильца после теракта в "Крокус Сити Холле" родственникам погибших, сообщил РИА Новости председатель фонда Сергей Чирков.
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"Фондом в беззаявительном порядке назначено 32 пенсии по случаю потери кормильца. <…> Это трагедия для всех, поэтому мы стараемся проактивно выявлять семьи, в которых есть пострадавшие и погибшие. Сотрудники фонда ведут прием граждан в оперативном штабе и центре помощи пострадавшим", — сказал он.
По словам Чиркова, на горячую линию по вопросам выплат поступило 270 обращений, а также еще пять – в единый контакт-центр. Люди задавали вопросы о потере документов, оплате больничных листов, перечислении денег для пострадавших, компенсации вреда здоровью, выплате пособия на погребение и другим темам.
"Выявлено 16 погибших, у которых имеются средства пенсионных накоплений в Соцфонде. Согласно правилам выплаты, обращение правопреемников за выплатой средств пенсионных накоплений осуществляется до истечения шести месяцев со дня смерти застрахованного лица", – уточнил он.
Фонд, по его словам, сейчас сконцентрирован на оперативном оказании услуг и назначении всех положенных выплат.
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"