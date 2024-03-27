https://ria.ru/20240327/pensii-1936072169.html

Родственникам погибших в "Крокусе" назначили 32 пенсии

Родственникам погибших в "Крокусе" назначили 32 пенсии - РИА Новости, 27.03.2024

Родственникам погибших в "Крокусе" назначили 32 пенсии

Социальный фонд уже назначил 32 пенсии из-за потери кормильца после теракта в "Крокус Сити Холле" родственникам погибших, сообщил РИА Новости председатель фонда РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T05:22

2024-03-27T05:22

2024-03-27T09:12

теракт в "крокус сити холле"

сергей чирков

владимир путин

украина

брянская область

россия

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935941653_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_03ec70a41cdd5a6ebcdae0fdf51b7050.jpg

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Социальный фонд уже назначил 32 пенсии из-за потери кормильца после теракта в "Крокус Сити Холле" родственникам погибших, сообщил РИА Новости председатель фонда Сергей Чирков."Фондом в беззаявительном порядке назначено 32 пенсии по случаю потери кормильца. <…> Это трагедия для всех, поэтому мы стараемся проактивно выявлять семьи, в которых есть пострадавшие и погибшие. Сотрудники фонда ведут прием граждан в оперативном штабе и центре помощи пострадавшим", — сказал он.По словам Чиркова, на горячую линию по вопросам выплат поступило 270 обращений, а также еще пять – в единый контакт-центр. Люди задавали вопросы о потере документов, оплате больничных листов, перечислении денег для пострадавших, компенсации вреда здоровью, выплате пособия на погребение и другим темам."Выявлено 16 погибших, у которых имеются средства пенсионных накоплений в Соцфонде. Согласно правилам выплаты, обращение правопреемников за выплатой средств пенсионных накоплений осуществляется до истечения шести месяцев со дня смерти застрахованного лица", – уточнил он.Фонд, по его словам, сейчас сконцентрирован на оперативном оказании услуг и назначении всех положенных выплат.Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.

https://ria.ru/20240326/postradavshie-1936039808.html

https://ria.ru/20240327/terakt-1936061913.html

https://ria.ru/20240327/sled-1936066566.html

украина

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей чирков, владимир путин, украина, брянская область, россия, крокус, следственный комитет россии (ск рф), маргарита симоньян, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)