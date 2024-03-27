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Родственникам погибших в "Крокусе" назначили 32 пенсии - РИА Новости, 27.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
05:22 27.03.2024 (обновлено: 09:12 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/pensii-1936072169.html
Родственникам погибших в "Крокусе" назначили 32 пенсии
Родственникам погибших в "Крокусе" назначили 32 пенсии - РИА Новости, 27.03.2024
Родственникам погибших в "Крокусе" назначили 32 пенсии
Социальный фонд уже назначил 32 пенсии из-за потери кормильца после теракта в "Крокус Сити Холле" родственникам погибших, сообщил РИА Новости председатель фонда РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T05:22
2024-03-27T09:12
теракт в "крокус сити холле"
сергей чирков
владимир путин
украина
брянская область
россия
крокус
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Социальный фонд уже назначил 32 пенсии из-за потери кормильца после теракта в "Крокус Сити Холле" родственникам погибших, сообщил РИА Новости председатель фонда Сергей Чирков.&quot;Фондом в беззаявительном порядке назначено 32 пенсии по случаю потери кормильца. &lt;…&gt; Это трагедия для всех, поэтому мы стараемся проактивно выявлять семьи, в которых есть пострадавшие и погибшие. Сотрудники фонда ведут прием граждан в оперативном штабе и центре помощи пострадавшим&quot;, — сказал он.По словам Чиркова, на горячую линию по вопросам выплат поступило 270 обращений, а также еще пять – в единый контакт-центр. Люди задавали вопросы о потере документов, оплате больничных листов, перечислении денег для пострадавших, компенсации вреда здоровью, выплате пособия на погребение и другим темам."Выявлено 16 погибших, у которых имеются средства пенсионных накоплений в Соцфонде. Согласно правилам выплаты, обращение правопреемников за выплатой средств пенсионных накоплений осуществляется до истечения шести месяцев со дня смерти застрахованного лица", – уточнил он.Фонд, по его словам, сейчас сконцентрирован на оперативном оказании услуг и назначении всех положенных выплат.Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
https://ria.ru/20240326/postradavshie-1936039808.html
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сергей чирков, владимир путин, украина, брянская область, россия, крокус, следственный комитет россии (ск рф), маргарита симоньян, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Сергей Чирков, Владимир Путин, Украина, Брянская область, Россия, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), Маргарита Симоньян, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Родственникам погибших в "Крокусе" назначили 32 пенсии

Соцфонд назначил 32 пенсии по потере кормильца родственникам погибших в теракте

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛюди у стихийного мемориала у здания концертного зала "Крокус Сити Холл"
Люди у стихийного мемориала у здания концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Люди у стихийного мемориала у здания концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Социальный фонд уже назначил 32 пенсии из-за потери кормильца после теракта в "Крокус Сити Холле" родственникам погибших, сообщил РИА Новости председатель фонда Сергей Чирков.
«

"Фондом в беззаявительном порядке назначено 32 пенсии по случаю потери кормильца. <…> Это трагедия для всех, поэтому мы стараемся проактивно выявлять семьи, в которых есть пострадавшие и погибшие. Сотрудники фонда ведут прием граждан в оперативном штабе и центре помощи пострадавшим", — сказал он.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы в здании концертного зала Крокус Сити Холл
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По словам Чиркова, на горячую линию по вопросам выплат поступило 270 обращений, а также еще пять – в единый контакт-центр. Люди задавали вопросы о потере документов, оплате больничных листов, перечислении денег для пострадавших, компенсации вреда здоровью, выплате пособия на погребение и другим темам.
"Выявлено 16 погибших, у которых имеются средства пенсионных накоплений в Соцфонде. Согласно правилам выплаты, обращение правопреемников за выплатой средств пенсионных накоплений осуществляется до истечения шести месяцев со дня смерти застрахованного лица", – уточнил он.
Фонд, по его словам, сейчас сконцентрирован на оперативном оказании услуг и назначении всех положенных выплат.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.
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Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Теракт в концертном зале Крокус Сити Холл
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Сергей ЧирковВладимир ПутинУкраинаБрянская областьРоссияКрокусСледственный комитет России (СК РФ)Маргарита СимоньянМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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