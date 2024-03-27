https://ria.ru/20240327/pamyatnik-1936170217.html

В Москве открыли памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову

В Москве открыли памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову - РИА Новости, 27.03.2024

В Москве открыли памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову

Памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову открыли в День театра в парке "Михайловский сад" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T14:44

2024-03-27T14:44

2024-03-27T14:44

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новости культуры

михаил ульянов (актер)

москва

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову открыли в День театра в парке "Михайловский сад" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Я не знаю, почему этот парк или сквер называется Михайловским, наверное, у него есть своя история, давняя, которой гордится Москва, но с сегодняшнего дня, я абсолютно точно уверен и убежден, что этот сквер нашел своего хозяина", - заявил ректор Театрального института имени Щукина, народный артист РФ Евгений Князев. Ульянов запечатлен в полный рост, держащим в руках кипу бумаг. Над созданием памятника работал творческий коллектив: народный художник России Андрей Балашов, который также является автором памятника Ульянову на его родине в Таре и мемориальной доски в Москве, где жил артист, а также художник Игорь Бурганов и архитектор Юрий Менчиц. "Семнадцать лет наш театр ждал этого дня. Очень горько, что Лена - дочка Михаила Александровича, которая все оставшиеся годы жизни отдала тому, чтобы этот памятник сегодня здесь стоял, не дожила один год, но я думаю, я даже уверена, что она сейчас стоит среди нас. Правильно, Михаил Александрович - великий человек и великий актер... Не всякому удается стать символом своего времени, образом своей эпохи, а Михаил Александрович стал", - сказала на церемонии народная артистка РСФСР Ирина Купченко. На церемонии открытия монумента также присутствовали директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, заслуженный артист РФ Владимир Вдовиченков и народная артистка РФ Юлия Рутберг, а также студенты театрального института имени Щукина и поклонники творчества Ульянова. Идея открыть памятник принадлежит Римасу Туманису, преемнику Ульянова на посту худрука Театра Вахтангова. Пять лет назад во время неформальной встречи президента России Владимира Путина с руководителями ведущих театров страны Туминас передал ему письмо, в котором коллектив театра рассказал о мечте, чтобы Ульянову открылся в Москве памятник. Путин дал соответствующее распоряжение правительству. Президиум правительства Москвы принял распоряжение, предусматривающее установку монумента в память об Ульянове за счет городского бюджета весной 2020 года. Предполагалось, что памятник установят до конца 2022 года. Михаил Ульянов - народный артист СССР, актер, режиссер театра и кино, педагог, общественный деятель. Он сыграл несколько десятков ролей на сцене и около 70 в кино. Среди известных ролей актера - Георгий Жуков ("Освобождение"), Дмитрий Карамазов ("Братья Карамазовы"), Иван Афонин ("Ворошиловский стрелок"). Ульянов ушел из жизни в марте 2007 года.

https://ria.ru/20171120/1509042056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, михаил ульянов (актер), москва