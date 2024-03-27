https://ria.ru/20240327/obval-1936104038.html
Появились кадры обвала, заблокировавшего 13 горняков в Приамурье
Появились кадры обвала, заблокировавшего 13 горняков в Приамурье - РИА Новости, 27.03.2024
Появились кадры обвала, заблокировавшего 13 горняков в Приамурье
В социальных сетях появились кадры обвала горной породы на руднике "Пионер" в Приамурье, где уже девять дней заблокированы 13 горняков. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T10:30
2024-03-27T10:30
2024-03-27T17:45
чп на руднике "пионер" в амурской области
дальний восток
амурская область
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мар — РИА Новости. В социальных сетях появились кадры обвала горной породы на руднике "Пионер" в Приамурье, где уже девять дней заблокированы 13 горняков. На видео мужчина за кадром говорит, что "это озеро провалилось полностью, вот здесь погребены пацаны". Также снимающий показывает вход в шахту, где заблокированы горняки.Обрушение породы произошло вечером 18 марта. Все это время спасатели из разных регионов Дальнего Востока и Кузбасса вывозили грунт, бурили разведывательные скважины в места возможного нахождения людей, три из них показали наличие воды вперемешку с глиной, льдом и илом. Ведется бурение еще двух скважин.В понедельник технический совет принял решение приостановить работы в руднике из-за опасности повторного прорыва грунта и обрушения борта карьера. В этот же день задержали управляющего директора рудника "Пионер", в среду ему предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ. Благовещенский городской суд арестовал его до 19 мая. Как полагает следствие, обвиняемый знал, что работы в шахте ведутся в пределах заполненного водой карьера. Это нарушение правил безопасности, но руководитель не организовал работы по осушению карьера. Длительное бездействие привело к прорыву воды и обвалу горных пород.
https://ria.ru/20240326/rudnik-1935832444.html
дальний восток
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Три пробуренные скважины на руднике "Пионер" показали наличие воды
Все три пробуренные на руднике "Пионер", где уже больше недели ищут 13 горняков, показали наличие там воды.
2024-03-27T10:30
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РИА Новости
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чп на руднике "пионер" в амурской области, дальний восток, амурская область, происшествия
ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области, Дальний Восток, Амурская область, Происшествия
Появились кадры обвала, заблокировавшего 13 горняков в Приамурье
Появились кадры обвала, заблокировавшего горняков на шахте "Пионер" в Приамурье