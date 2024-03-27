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В ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 27.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:39 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/obstrel-1936219120.html
В ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ пострадал мирный житель
В ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 27.03.2024
В ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Александровки в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T17:39
2024-03-27T17:39
донецкая народная республика
донецк
марьинка (днр)
сергей шойгу
сцкк
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Александровки в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 27 марта по состоянию на 17.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Александровка: - ранен мужчина 1983 года рождения", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в результате обстрела Пантелеймоновки украинскими войсками повреждена электроподстанция. Ранее представительство сообщало, что украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Пантелеймоновке, ранения получил сотрудник электро-подстанции. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. О полном взятии Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
https://ria.ru/20240212/obstrel-1926954937.html
https://ria.ru/20240325/obstrely-1935675401.html
донецкая народная республика
донецк
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донецкая народная республика, донецк, марьинка (днр), сергей шойгу, сцкк, происшествия
Донецкая Народная Республика, Донецк, Марьинка (ДНР), Сергей Шойгу, СЦКК, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ пострадал мирный житель

При обстреле Александровки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Александровки в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 27 марта по состоянию на 17.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Александровка: - ранен мужчина 1983 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.
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Кроме того, в результате обстрела Пантелеймоновки украинскими войсками повреждена электроподстанция.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Пантелеймоновке, ранения получил сотрудник электро-подстанции.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. О полном взятии Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу.
Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкМарьинка (ДНР)Сергей ШойгуСЦККПроисшествия
 
 
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