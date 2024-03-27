https://ria.ru/20240327/obstrel-1936219120.html

В ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ пострадал мирный житель

В ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 27.03.2024

В ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Александровки в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T17:39

2024-03-27T17:39

2024-03-27T17:39

донецкая народная республика

донецк

марьинка (днр)

сергей шойгу

сцкк

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Александровки в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 27 марта по состоянию на 17.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Александровка: - ранен мужчина 1983 года рождения", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в результате обстрела Пантелеймоновки украинскими войсками повреждена электроподстанция. Ранее представительство сообщало, что украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Пантелеймоновке, ранения получил сотрудник электро-подстанции. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. О полном взятии Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.

https://ria.ru/20240212/obstrel-1926954937.html

https://ria.ru/20240325/obstrely-1935675401.html

донецкая народная республика

донецк

марьинка (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, донецк, марьинка (днр), сергей шойгу, сцкк, происшествия