В ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Александровки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Александровки в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 27 марта по состоянию на 17.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Александровка: - ранен мужчина 1983 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.
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Кроме того, в результате обстрела Пантелеймоновки украинскими войсками повреждена электроподстанция.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Пантелеймоновке, ранения получил сотрудник электро-подстанции.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. О полном взятии Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу.
Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
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