Когда мозг может убить: ученые пролили свет на малоизученный феномен
Университет Уппсалы: раскрытие медицинской информации усиливает эффект ноцебо
© iStock.com / Nadzeya HaroshkaВрач держит модель мозга и таблетки плацебо в руках
© iStock.com / Nadzeya Haroshka
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Во время пандемии COVID-19 две трети осложнений после вакцинации оказались плодом воображения. В новом исследовании ученые из ЕС показали, что страх перед людьми в белых халатах, по-научному — ноцебо-эффект, может приводить к тяжелым последствиям для здоровья и общества. Как этому противостоять — в материале РИА Новости.
"Гаванский синдром"
В 2016-м агент разведки США под прикрытием, работавший на Кубе, стал слышать тонкий писк в ушах. Он поделился этим с коллегами, которые, как выяснилось, тоже страдали от голосов, шумов. Вскоре десяток дипломатов и шпионов заметили у себя странные симптомы — головные боли, бессонницу, тошноту, рассеянность.
Всех направили в частную клинику к отоларингологу с сомнительной репутацией. Он поставил диагноз: "травма мозга, вызванная неизвестным акустическим оружием". Это позже опровергли другие врачи и ученые. Дипломатов не раз обследовали, делали МРТ — ничего не нашли. Тем не менее СМИ сообщили, что сотрудники посольства пострадали от загадочного микроволнового оружия, которое якобы применили русские. В схожих проблемах признались две сотни дипломатов — от Китая и Великобритании до Колумбии.
Только спустя семь лет загадку наконец разрешили. Пять разведывательных агентств выпустили разъяснение 1 марта 2023-го о том, что так называемый гаванский синдром — не результат воздействия микроволнового оружия, а "социальный конструкт", проще говоря, массовый психоз. Однако этих людей нельзя считать сумасшедшими, они не выдумали симптомы, объясняет невролог из Ирландии Сьюзан О'Салливан в интервью Bloomberg.
"Это ноцебо-эффект, который противоположен плацебо. Если вы предупреждаете об опасности для здоровья, некоторые на самом деле почувствуют недомогание", — подчеркивает О'Салливан. По ее мнению, "гаванский синдром" спровоцировали врачи.
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Кто запускает вирус
Термин "ноцебо" предложили в 1961-м. Тогда в медицине массово внедряли клинические испытания препаратов. Для чистоты эксперимента нужна контрольная группа — добровольцы, которым вместо лекарства дают плацебо: физраствор или мел. Ни испытуемые, ни врачи не знают, кто получит реальное лечение. Это называется "двойное слепое плацебо-контролируемое исследование".
Оказалось, что в группе плацебо некоторые испытывают облегчение и даже выздоравливают, а другие, наоборот, страдают от побочных эффектов, которым неоткуда взяться. Ученые считают плацебо и ноцебо неврологическими явлениями. Первое вызвано положительными ожиданиями, второе — негативными. Ноцебо — это "темный двойник плацебо". Изучено гораздо меньше.
Ноцебо часто сопровождает клинические испытания дженериков. Так, в 2007-м в Новой Зеландии решили ввести в оборот новый препарат тироксина — гормона щитовидной железы. До этого там продавали таблетки производства GlaxoSmithKline, теперь стали выпускать аналоги с тем же активным веществом. Число побочек выросло в 2000 раз за полтора года.
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Шарлотт Близ из Университета Уппсалы и Косима Лохер из Университетской клиники в Цюрихе, авторы книги "Ноцебо-эффект: когда слова убивают", приводят еще один пример. Статины, снижающие уровень холестерина, вызывают побочные эффекты: мышечная боль, мозговой туман. Исследования показали, что при испытании препаратов до 90 процентов негативных симптомов приходится на контрольную группу.
"Отчасти это влияние СМИ на общественное сознание. Запускается своего рода социальный вирус", — поясняет Близ.
В обзоре, опубликованном в 2018-м, ученые из Великобритании проанализировали результаты экспериментов с участием более чем 250 тысяч пациентов. Половина побочек — в плацебо-группах. При испытании вакцин от COVID-19 — две трети.
Порядка 20 стран пошли по стопам Швеции и подключились к эксперименту по раскрытию медицинских карт для пациентов. Одно из последствий этого — усиление ноцебо-эффекта, предупреждает Близ.
CC BY 4.0 / Colloca L. 2024 Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol. 64:171-90 (cropped) / Индивидуальные различия в эффектах плацебо и ноцебо в эксперименте с пациентами, страдающими от хронических болей (ВНР). Им прикладывали электроды, которые должны уменьшить страдания. Группе здоровых людей (ЗГ) прикладывали псевдоэлектроды. Однако доля улучшений и ухудшений у них почти такая же, как в группе, получавшей реальное лечение
Индивидуальные различия в эффектах плацебо и ноцебо в эксперименте с пациентами, страдающими от хронических болей (ВНР). Им прикладывали электроды, которые должны уменьшить страдания. Группе здоровых людей (ЗГ) прикладывали псевдоэлектроды. Однако доля улучшений и ухудшений у них почти такая же, как в группе, получавшей реальное лечение
На приеме у врача
"Если человека предупредили о возможном отрицательном действии лекарства или он узнал об этом самостоятельно, если нет доверия назначениям врача, вероятность побочных эффектов повышается. Это и есть ноцебо: возникновение нежелательных реакций у пациента из-за его негативных ожиданий от лечения, не связанных с фармакологическим действием препарата", — говорит невролог Екатерина Демьяновская, врач-эксперт лаборатории "Гемотест".
Тревожность и недоверие способны усиливать нежелательные реакции организма или даже провоцировать их, продолжает она. При этом в мозге активируются центры, регулирующие выработку нейромедиаторов, гормонов, которые способны вызвать физические симптомы, в том числе боль, тошноту, диарею, слабость.
"Важно, что пишут в СМИ, соцсетях. Особенно подвержены ноцебо-эффекту впечатлительные люди и пациенты с тревожными расстройствами. У женщин это встречается чаще, чем у мужчин. Влияет собственный негативный опыт", — уточняет медик.
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Врачи стараются минимизировать ноцебо. Подробно разъясняют необходимость лечения, возможные побочные эффекты.
"К примеру, статины действительно могут вызывать негативную реакцию. Но отказ от них грозит более опасными последствиями: существенно повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с атеросклерозом, в том числе инфаркта миокарда и ишемического инсульта", — подчеркивает Демьяновская.
Большую роль играют интонации врача, его дружелюбие, готовность ответить на все волнующие вопросы. Необходимо повышать доверие, помогать человеку сосредоточиться на выздоровлении, а не на боязни побочных эффектов.