https://ria.ru/20240327/notsebo-1935960076.html

Когда мозг может убить: ученые пролили свет на малоизученный феномен

Когда мозг может убить: ученые пролили свет на малоизученный феномен - РИА Новости, 27.03.2024

Когда мозг может убить: ученые пролили свет на малоизученный феномен

Во время пандемии COVID-19 две трети осложнений после вакцинации оказались плодом воображения. В новом исследовании ученые из ЕС показали, что страх перед... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T08:00

2024-03-27T08:00

2024-03-27T10:36

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Во время пандемии COVID-19 две трети осложнений после вакцинации оказались плодом воображения. В новом исследовании ученые из ЕС показали, что страх перед людьми в белых халатах, по-научному — ноцебо-эффект, может приводить к тяжелым последствиям для здоровья и общества. Как этому противостоять — в материале РИА Новости."Гаванский синдром"В 2016-м агент разведки США под прикрытием, работавший на Кубе, стал слышать тонкий писк в ушах. Он поделился этим с коллегами, которые, как выяснилось, тоже страдали от голосов, шумов. Вскоре десяток дипломатов и шпионов заметили у себя странные симптомы — головные боли, бессонницу, тошноту, рассеянность.Всех направили в частную клинику к отоларингологу с сомнительной репутацией. Он поставил диагноз: "травма мозга, вызванная неизвестным акустическим оружием". Это позже опровергли другие врачи и ученые. Дипломатов не раз обследовали, делали МРТ — ничего не нашли. Тем не менее СМИ сообщили, что сотрудники посольства пострадали от загадочного микроволнового оружия, которое якобы применили русские. В схожих проблемах признались две сотни дипломатов — от Китая и Великобритании до Колумбии.Только спустя семь лет загадку наконец разрешили. Пять разведывательных агентств выпустили разъяснение 1 марта 2023-го о том, что так называемый гаванский синдром — не результат воздействия микроволнового оружия, а "социальный конструкт", проще говоря, массовый психоз. Однако этих людей нельзя считать сумасшедшими, они не выдумали симптомы, объясняет невролог из Ирландии Сьюзан О'Салливан в интервью Bloomberg."Это ноцебо-эффект, который противоположен плацебо. Если вы предупреждаете об опасности для здоровья, некоторые на самом деле почувствуют недомогание", — подчеркивает О'Салливан. По ее мнению, "гаванский синдром" спровоцировали врачи.Кто запускает вирусТермин "ноцебо" предложили в 1961-м. Тогда в медицине массово внедряли клинические испытания препаратов. Для чистоты эксперимента нужна контрольная группа — добровольцы, которым вместо лекарства дают плацебо: физраствор или мел. Ни испытуемые, ни врачи не знают, кто получит реальное лечение. Это называется "двойное слепое плацебо-контролируемое исследование".Оказалось, что в группе плацебо некоторые испытывают облегчение и даже выздоравливают, а другие, наоборот, страдают от побочных эффектов, которым неоткуда взяться. Ученые считают плацебо и ноцебо неврологическими явлениями. Первое вызвано положительными ожиданиями, второе — негативными. Ноцебо — это "темный двойник плацебо". Изучено гораздо меньше.Ноцебо часто сопровождает клинические испытания дженериков. Так, в 2007-м в Новой Зеландии решили ввести в оборот новый препарат тироксина — гормона щитовидной железы. До этого там продавали таблетки производства GlaxoSmithKline, теперь стали выпускать аналоги с тем же активным веществом. Число побочек выросло в 2000 раз за полтора года.Шарлотт Близ из Университета Уппсалы и Косима Лохер из Университетской клиники в Цюрихе, авторы книги "Ноцебо-эффект: когда слова убивают", приводят еще один пример. Статины, снижающие уровень холестерина, вызывают побочные эффекты: мышечная боль, мозговой туман. Исследования показали, что при испытании препаратов до 90 процентов негативных симптомов приходится на контрольную группу."Отчасти это влияние СМИ на общественное сознание. Запускается своего рода социальный вирус", — поясняет Близ.В обзоре, опубликованном в 2018-м, ученые из Великобритании проанализировали результаты экспериментов с участием более чем 250 тысяч пациентов. Половина побочек — в плацебо-группах. При испытании вакцин от COVID-19 — две трети.Порядка 20 стран пошли по стопам Швеции и подключились к эксперименту по раскрытию медицинских карт для пациентов. Одно из последствий этого — усиление ноцебо-эффекта, предупреждает Близ.На приеме у врача"Если человека предупредили о возможном отрицательном действии лекарства или он узнал об этом самостоятельно, если нет доверия назначениям врача, вероятность побочных эффектов повышается. Это и есть ноцебо: возникновение нежелательных реакций у пациента из-за его негативных ожиданий от лечения, не связанных с фармакологическим действием препарата", — говорит невролог Екатерина Демьяновская, врач-эксперт лаборатории "Гемотест".Тревожность и недоверие способны усиливать нежелательные реакции организма или даже провоцировать их, продолжает она. При этом в мозге активируются центры, регулирующие выработку нейромедиаторов, гормонов, которые способны вызвать физические симптомы, в том числе боль, тошноту, диарею, слабость."Важно, что пишут в СМИ, соцсетях. Особенно подвержены ноцебо-эффекту впечатлительные люди и пациенты с тревожными расстройствами. У женщин это встречается чаще, чем у мужчин. Влияет собственный негативный опыт", — уточняет медик.Врачи стараются минимизировать ноцебо. Подробно разъясняют необходимость лечения, возможные побочные эффекты."К примеру, статины действительно могут вызывать негативную реакцию. Но отказ от них грозит более опасными последствиями: существенно повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с атеросклерозом, в том числе инфаркта миокарда и ишемического инсульта", — подчеркивает Демьяновская.Большую роль играют интонации врача, его дружелюбие, готовность ответить на все волнующие вопросы. Необходимо повышать доверие, помогать человеку сосредоточиться на выздоровлении, а не на боязни побочных эффектов.

https://ria.ru/20230310/pentagon-1856900262.html

https://ria.ru/20181115/1532807854.html

https://ria.ru/20231228/ozhirenie-1918412641.html

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2024

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

биология, медицина, коронавирус covid-19, психология, невролог, здоровье