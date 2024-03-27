Неземная технология. Возле построенной Россией АЭС заметили странный объект
DT Next: вблизи построенной Россией АЭС "Куданкулам" в Индии видели НЛО
АЭС "Куданкулам" на юге Индии. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Полицейский неоднократно наблюдал НЛО в районе построенной Россией АЭС "Куданкулам" в штате Ченнаи на юге Индии, пишет региональное издание DT Next.
"Сиед Абдул-Кадер рассказал DT Next, что наблюдает неопознанные летающие объекты в Куданкуламе с 2020 года", — говорится в статье.
По словам очевидца, возможности неопознанных объектов превосходили любые технологии, известные человеку. Абдул-Кадер заснял два случая на камеру — на изображении, опубликованном изданием, заметно свечение на фоне ночного неба.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что особое управление ведомства подтверждений существования НЛО или доказательств обладания землянами внеземными технологиями. Как выяснили американские военные, большинство таких неопознанных объектов на деле оказывались обычными предметами или явлениями, ошибочно принятыми за инопланетные.
Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам" с реакторами ВВЭР-1000. Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию. Строящиеся сейчас энергоблоки №3, №4 и №5, №6 являются второй и третьей очередями атомной станции.
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