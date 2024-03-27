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СМИ: Байден сделал странное заявление после обрушения моста в Балтиморе
СМИ: Байден сделал странное заявление после обрушения моста в Балтиморе - РИА Новости, 27.03.2024
СМИ: Байден сделал странное заявление после обрушения моста в Балтиморе
У моста в Балтиморе нет железнодорожной части, поэтому слова президента США Джо Байдена о том, что он ездил по нему на поезде, выглядят странными, пишет газета... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T19:28
2024-03-27T19:28
2024-03-27T22:10
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обрушение моста в балтиморе
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. У моста в Балтиморе нет железнодорожной части, поэтому слова президента США Джо Байдена о том, что он ездил по нему на поезде, выглядят странными, пишет газета Express."Джо Байден допустил еще одну досадную оплошность, говоря вчера об обрушении моста в Балтиморе. <…> Он заявил, что много раз ездил по нему на работу как на машине, так и на поезде", — говорится в публикации.При этом, как отмечается в материале, у упавшего моста нет и никогда не было железнодорожной ветки. Главу Белого дома обвинили в попытке набрать политические очки за счет очередной трагедии в США, резюмируется в материале.Автомобильный мост Key Bridge в Балтиморе в американском штате Мэриленд утром во вторник обрушился после того, как в него врезалось судно. Местная полиция и губернатор заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. В результате инцидента погибли шесть человек.Как сообщалось, грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом, направлялось из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка. По данным Daily Mail, экипаж судна состоит из 22 граждан Индии, из них в результате происшествия никто серьезно не пострадал.
https://ria.ru/20240327/baltimor-1936066845.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, балтимор, сша, мэриленд, джо байден, обрушение моста в балтиморе
В мире, Балтимор, США, Мэриленд, Джо Байден, Обрушение моста в Балтиморе
СМИ: Байден сделал странное заявление после обрушения моста в Балтиморе
Express: Байден заявил о несуществующей железной дороге на упавшем в США мосту