https://ria.ru/20240327/most-1936244681.html

СМИ: Байден сделал странное заявление после обрушения моста в Балтиморе

СМИ: Байден сделал странное заявление после обрушения моста в Балтиморе - РИА Новости, 27.03.2024

СМИ: Байден сделал странное заявление после обрушения моста в Балтиморе

У моста в Балтиморе нет железнодорожной части, поэтому слова президента США Джо Байдена о том, что он ездил по нему на поезде, выглядят странными, пишет газета... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T19:28

2024-03-27T19:28

2024-03-27T22:10

в мире

балтимор

сша

мэриленд

джо байден

обрушение моста в балтиморе

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. У моста в Балтиморе нет железнодорожной части, поэтому слова президента США Джо Байдена о том, что он ездил по нему на поезде, выглядят странными, пишет газета Express."Джо Байден допустил еще одну досадную оплошность, говоря вчера об обрушении моста в Балтиморе. <…> Он заявил, что много раз ездил по нему на работу как на машине, так и на поезде", — говорится в публикации.При этом, как отмечается в материале, у упавшего моста нет и никогда не было железнодорожной ветки. Главу Белого дома обвинили в попытке набрать политические очки за счет очередной трагедии в США, резюмируется в материале.Автомобильный мост Key Bridge в Балтиморе в американском штате Мэриленд утром во вторник обрушился после того, как в него врезалось судно. Местная полиция и губернатор заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. В результате инцидента погибли шесть человек.Как сообщалось, грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом, направлялось из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка. По данным Daily Mail, экипаж судна состоит из 22 граждан Индии, из них в результате происшествия никто серьезно не пострадал.

https://ria.ru/20240327/baltimor-1936066845.html

https://ria.ru/20240327/sudno-1936092789.html

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, балтимор, сша, мэриленд, джо байден, обрушение моста в балтиморе