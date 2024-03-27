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СМИ: Байден сделал странное заявление после обрушения моста в Балтиморе - РИА Новости, 27.03.2024
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19:28 27.03.2024 (обновлено: 22:10 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/most-1936244681.html
СМИ: Байден сделал странное заявление после обрушения моста в Балтиморе
СМИ: Байден сделал странное заявление после обрушения моста в Балтиморе - РИА Новости, 27.03.2024
СМИ: Байден сделал странное заявление после обрушения моста в Балтиморе
У моста в Балтиморе нет железнодорожной части, поэтому слова президента США Джо Байдена о том, что он ездил по нему на поезде, выглядят странными, пишет газета... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T19:28
2024-03-27T22:10
в мире
балтимор
сша
мэриленд
джо байден
обрушение моста в балтиморе
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. У моста в Балтиморе нет железнодорожной части, поэтому слова президента США Джо Байдена о том, что он ездил по нему на поезде, выглядят странными, пишет газета Express."Джо Байден допустил еще одну досадную оплошность, говоря вчера об обрушении моста в Балтиморе. &lt;…&gt; Он заявил, что много раз ездил по нему на работу как на машине, так и на поезде", — говорится в публикации.При этом, как отмечается в материале, у упавшего моста нет и никогда не было железнодорожной ветки. Главу Белого дома обвинили в попытке набрать политические очки за счет очередной трагедии в США, резюмируется в материале.Автомобильный мост Key Bridge в Балтиморе в американском штате Мэриленд утром во вторник обрушился после того, как в него врезалось судно. Местная полиция и губернатор заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. В результате инцидента погибли шесть человек.Как сообщалось, грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом, направлялось из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка. По данным Daily Mail, экипаж судна состоит из 22 граждан Индии, из них в результате происшествия никто серьезно не пострадал.
https://ria.ru/20240327/baltimor-1936066845.html
https://ria.ru/20240327/sudno-1936092789.html
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в мире, балтимор, сша, мэриленд, джо байден, обрушение моста в балтиморе
В мире, Балтимор, США, Мэриленд, Джо Байден, Обрушение моста в Балтиморе
СМИ: Байден сделал странное заявление после обрушения моста в Балтиморе

Express: Байден заявил о несуществующей железной дороге на упавшем в США мосту

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден во время выступления в конгрессе в Капитолии
Президент США Джо Байден во время выступления в конгрессе в Капитолии - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден во время выступления в конгрессе в Капитолии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. У моста в Балтиморе нет железнодорожной части, поэтому слова президента США Джо Байдена о том, что он ездил по нему на поезде, выглядят странными, пишет газета Express.
"Джо Байден допустил еще одну досадную оплошность, говоря вчера об обрушении моста в Балтиморе. <…> Он заявил, что много раз ездил по нему на работу как на машине, так и на поезде", — говорится в публикации.
Грузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. 26 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
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При этом, как отмечается в материале, у упавшего моста нет и никогда не было железнодорожной ветки. Главу Белого дома обвинили в попытке набрать политические очки за счет очередной трагедии в США, резюмируется в материале.
Автомобильный мост Key Bridge в Балтиморе в американском штате Мэриленд утром во вторник обрушился после того, как в него врезалось судно. Местная полиция и губернатор заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. В результате инцидента погибли шесть человек.
Как сообщалось, грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом, направлялось из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка. По данным Daily Mail, экипаж судна состоит из 22 граждан Индии, из них в результате происшествия никто серьезно не пострадал.
Грузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. 26 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
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В миреБалтиморСШАМэрилендДжо БайденОбрушение моста в Балтиморе
 
 
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