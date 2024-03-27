https://ria.ru/20240327/molodozheny-1936272982.html

В Ленобласти парам при регистрации брака вручат сертификаты молодоженов

В Ленобласти парам при регистрации брака вручат сертификаты молодоженов - РИА Новости, 27.03.2024

В Ленобласти парам при регистрации брака вручат сертификаты молодоженов

Сертификат молодожёнов теперь будут вручать молодым парам в Ленинградской области при регистрации брака, соответствующее постановление подписал губернатор... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T22:49

2024-03-27T22:49

2024-03-27T22:50

ленинградская область

общество

ленинградская область

россия

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Сертификат молодожёнов теперь будут вручать молодым парам в Ленинградской области при регистрации брака, соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба областного правительства. "Александр Дрозденко подписал постановление о финансировании и условиях предоставления новой меры поддержки в Год семьи - сертификата молодожёнов", - сообщает пресс-служба. Сертификат будут выдавать молодым семьям в ЗАГС вместе со свидетельством о заключении брака. Это подарок "47-го региона" молодым семьям, дающий право на комплексное медицинское обследование репродуктивного здоровья новобрачных. Его можно будет проверить в перинатальном центре Ленинградской области. Указом президента России наступивший 2024 год объявлен Годом семьи. Создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, укрепление репродуктивного здоровья, поддержка многодетных и многопоколенных семей, формирование здоровой моды на многодетную семью стали ключевыми задачами при формировании плана основных мероприятий по проведению в России Года семьи. В указе главы государства говорится, что мероприятие проводится "в целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей". Последний раз Год семьи в стране проводили 16 лет назад.

https://ria.ru/20240311/registratsiya-1932368133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ленинградская область, россия, александр дрозденко