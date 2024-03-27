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В Ленобласти парам при регистрации брака вручат сертификаты молодоженов - РИА Новости, 27.03.2024
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
22:49 27.03.2024 (обновлено: 22:50 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/molodozheny-1936272982.html
В Ленобласти парам при регистрации брака вручат сертификаты молодоженов
В Ленобласти парам при регистрации брака вручат сертификаты молодоженов - РИА Новости, 27.03.2024
В Ленобласти парам при регистрации брака вручат сертификаты молодоженов
Сертификат молодожёнов теперь будут вручать молодым парам в Ленинградской области при регистрации брака, соответствующее постановление подписал губернатор... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T22:49
2024-03-27T22:50
ленинградская область
общество
ленинградская область
россия
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Сертификат молодожёнов теперь будут вручать молодым парам в Ленинградской области при регистрации брака, соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба областного правительства. "Александр Дрозденко подписал постановление о финансировании и условиях предоставления новой меры поддержки в Год семьи - сертификата молодожёнов", - сообщает пресс-служба. Сертификат будут выдавать молодым семьям в ЗАГС вместе со свидетельством о заключении брака. Это подарок "47-го региона" молодым семьям, дающий право на комплексное медицинское обследование репродуктивного здоровья новобрачных. Его можно будет проверить в перинатальном центре Ленинградской области. Указом президента России наступивший 2024 год объявлен Годом семьи. Создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, укрепление репродуктивного здоровья, поддержка многодетных и многопоколенных семей, формирование здоровой моды на многодетную семью стали ключевыми задачами при формировании плана основных мероприятий по проведению в России Года семьи. В указе главы государства говорится, что мероприятие проводится "в целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей". Последний раз Год семьи в стране проводили 16 лет назад.
https://ria.ru/20240311/registratsiya-1932368133.html
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общество, ленинградская область, россия, александр дрозденко
Ленинградская область , Общество, Ленинградская область, Россия, Александр Дрозденко
В Ленобласти парам при регистрации брака вручат сертификаты молодоженов

Сертификат молодоженов будут вручать парам в Ленобласти при регистрации брака

© Depositphotos.com / Elnur AmikishiyevБрачный договор
Брачный договор - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© Depositphotos.com / Elnur Amikishiyev
Брачный договор. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Сертификат молодожёнов теперь будут вручать молодым парам в Ленинградской области при регистрации брака, соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба областного правительства.
«
"Александр Дрозденко подписал постановление о финансировании и условиях предоставления новой меры поддержки в Год семьи - сертификата молодожёнов", - сообщает пресс-служба.
Сертификат будут выдавать молодым семьям в ЗАГС вместе со свидетельством о заключении брака. Это подарок "47-го региона" молодым семьям, дающий право на комплексное медицинское обследование репродуктивного здоровья новобрачных. Его можно будет проверить в перинатальном центре Ленинградской области.
Указом президента России наступивший 2024 год объявлен Годом семьи. Создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, укрепление репродуктивного здоровья, поддержка многодетных и многопоколенных семей, формирование здоровой моды на многодетную семью стали ключевыми задачами при формировании плана основных мероприятий по проведению в России Года семьи.
В указе главы государства говорится, что мероприятие проводится "в целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей". Последний раз Год семьи в стране проводили 16 лет назад.
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Ленинградская областьОбществоЛенинградская областьРоссияАлександр Дрозденко
 
 
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