https://ria.ru/20240327/moldaviya-1936199397.html

Депутат: жители Молдавии не разделяют антироссийскую политику Кишинева

Депутат: жители Молдавии не разделяют антироссийскую политику Кишинева - РИА Новости, 27.03.2024

Депутат: жители Молдавии не разделяют антироссийскую политику Кишинева

Более 70% населения Молдавии не разделяют антироссийскую политику Кишинева, заявил один из лидеров оппозиционной партии "Возрождение" и депутат парламента... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T16:13

2024-03-27T16:13

2024-03-27T17:03

россия

молдавия

москва

василий боля

леонид слуцкий (политик)

майя санду

возрождение

лдпр

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Более 70% населения Молдавии не разделяют антироссийскую политику Кишинева, заявил один из лидеров оппозиционной партии "Возрождение" и депутат парламента Василий Боля."Все социологические опросы показывают — более 70% населения считают, что во внешней политике наши власти ведут себя некорректно. Наши граждане считают, что с Россией нужно дружить и не ссориться", — сказал политик.Он пояснил, что многие жители республики живут и работают в России, также заключается большое количество браков между гражданами двух стран. Поэтому среди молдавского народа нет русофобии, он всегда хотел сохранять хорошие отношения с историческими друзьями, заключил Боля.Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.

https://ria.ru/20240327/moldaviya-1936074861.html

https://ria.ru/20240112/moldaviya-1921032417.html

россия

молдавия

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кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, молдавия, москва, василий боля, леонид слуцкий (политик), майя санду, возрождение, лдпр, совет федерации рф, кишинев, в мире, дмитрий песков