Депутат: жители Молдавии не разделяют антироссийскую политику Кишинева
Депутат Боля: народ Молдавии хочет дружить, а не ссориться с Россией
© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Более 70% населения Молдавии не разделяют антироссийскую политику Кишинева, заявил один из лидеров оппозиционной партии "Возрождение" и депутат парламента Василий Боля.
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"Все социологические опросы показывают — более 70% населения считают, что во внешней политике наши власти ведут себя некорректно. Наши граждане считают, что с Россией нужно дружить и не ссориться", — сказал политик.
Он пояснил, что многие жители республики живут и работают в России, также заключается большое количество браков между гражданами двух стран. Поэтому среди молдавского народа нет русофобии, он всегда хотел сохранять хорошие отношения с историческими друзьями, заключил Боля.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
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