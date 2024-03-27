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Депутат: жители Молдавии не разделяют антироссийскую политику Кишинева - РИА Новости, 27.03.2024
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16:13 27.03.2024 (обновлено: 17:03 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/moldaviya-1936199397.html
Депутат: жители Молдавии не разделяют антироссийскую политику Кишинева
Депутат: жители Молдавии не разделяют антироссийскую политику Кишинева - РИА Новости, 27.03.2024
Депутат: жители Молдавии не разделяют антироссийскую политику Кишинева
Более 70% населения Молдавии не разделяют антироссийскую политику Кишинева, заявил один из лидеров оппозиционной партии "Возрождение" и депутат парламента... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T16:13
2024-03-27T17:03
россия
молдавия
москва
василий боля
леонид слуцкий (политик)
майя санду
возрождение
лдпр
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Более 70% населения Молдавии не разделяют антироссийскую политику Кишинева, заявил один из лидеров оппозиционной партии "Возрождение" и депутат парламента Василий Боля.&quot;Все социологические опросы показывают — более 70% населения считают, что во внешней политике наши власти ведут себя некорректно. Наши граждане считают, что с Россией нужно дружить и не ссориться&quot;, — сказал политик.Он пояснил, что многие жители республики живут и работают в России, также заключается большое количество браков между гражданами двух стран. Поэтому среди молдавского народа нет русофобии, он всегда хотел сохранять хорошие отношения с историческими друзьями, заключил Боля.Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
https://ria.ru/20240327/moldaviya-1936074861.html
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россия, молдавия, москва, василий боля, леонид слуцкий (политик), майя санду, возрождение, лдпр, совет федерации рф, кишинев, в мире, дмитрий песков
Россия, Молдавия, Москва, Василий Боля, Леонид Слуцкий (политик), Майя Санду, Возрождение, ЛДПР, Совет Федерации РФ, Кишинев, В мире, Дмитрий Песков
Депутат: жители Молдавии не разделяют антироссийскую политику Кишинева

Депутат Боля: народ Молдавии хочет дружить, а не ссориться с Россией

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Более 70% населения Молдавии не разделяют антироссийскую политику Кишинева, заявил один из лидеров оппозиционной партии "Возрождение" и депутат парламента Василий Боля.
«

"Все социологические опросы показывают — более 70% населения считают, что во внешней политике наши власти ведут себя некорректно. Наши граждане считают, что с Россией нужно дружить и не ссориться", — сказал политик.

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Он пояснил, что многие жители республики живут и работают в России, также заключается большое количество браков между гражданами двух стран. Поэтому среди молдавского народа нет русофобии, он всегда хотел сохранять хорошие отношения с историческими друзьями, заключил Боля.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
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РоссияМолдавияМоскваВасилий БоляЛеонид Слуцкий (политик)Майя СандуВозрождениеЛДПРСовет Федерации РФКишиневВ миреДмитрий Песков
 
 
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