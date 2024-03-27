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"До конца лета". В ФРГ запаниковали после одного визита на передовую ВСУ - РИА Новости, 27.03.2024
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05:26 27.03.2024 (обновлено: 06:30 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/leto-1936072432.html
"До конца лета". В ФРГ запаниковали после одного визита на передовую ВСУ
"До конца лета". В ФРГ запаниковали после одного визита на передовую ВСУ - РИА Новости, 27.03.2024
"До конца лета". В ФРГ запаниковали после одного визита на передовую ВСУ
В ВСУ не успеют компенсировать критическую нехватку личного состава до конца лета, заявил военный аналитик Франц-Стефан Гади в интервью Tagesschau. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T05:26
2024-03-27T06:30
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В ВСУ не успеют компенсировать критическую нехватку личного состава до конца лета, заявил военный аналитик Франц-Стефан Гади в интервью Tagesschau.Ранее эксперт посетил подразделения ВСУ на передовой."Главная проблема заключается, скорее, в нехватке личного состава. &lt;…&gt; И ее нельзя решить сразу. Пройдут месяцы, прежде чем новые войска будут отправлены на фронт, и, вероятно, они не будут готовы до конца лета", — выразил мнение аналитик.Гади добавил, что преждевременное развертывание свежих подразделений лишь навредит украинской армии. Низкий уровень подготовки солдат приведет к росту потерь, снижению мотивации и уменьшению боевой эффективности ВСУ, предупредил он.По словам эксперта, настрой украинских солдат разительно отличается от того, который он наблюдал перед началом прошлогоднего контрнаступления."По сравнению с моим визитом перед началом наступления год назад заметно некоторое отсутствие цели", — рассказал Гади.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
https://ria.ru/20240326/zelenskiy-1935975083.html
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в мире, германия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Вооруженные силы Украины
"До конца лета". В ФРГ запаниковали после одного визита на передовую ВСУ

Аналитик Гади: ВСУ не смогут подготовить новых военнослужащих до конца лета

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В ВСУ не успеют компенсировать критическую нехватку личного состава до конца лета, заявил военный аналитик Франц-Стефан Гади в интервью Tagesschau.
Ранее эксперт посетил подразделения ВСУ на передовой.
«
"Главная проблема заключается, скорее, в нехватке личного состава. <…> И ее нельзя решить сразу. Пройдут месяцы, прежде чем новые войска будут отправлены на фронт, и, вероятно, они не будут готовы до конца лета", — выразил мнение аналитик.
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Гади добавил, что преждевременное развертывание свежих подразделений лишь навредит украинской армии. Низкий уровень подготовки солдат приведет к росту потерь, снижению мотивации и уменьшению боевой эффективности ВСУ, предупредил он.
По словам эксперта, настрой украинских солдат разительно отличается от того, который он наблюдал перед началом прошлогоднего контрнаступления.
"По сравнению с моим визитом перед началом наступления год назад заметно некоторое отсутствие цели", — рассказал Гади.
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
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