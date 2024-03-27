Автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" арестовали до 25 мая
Суд арестовал Конашенка до 25 мая после скандальных постов о теракте в "Крокусе"
© РИА НовостиНиколай Конашенок в суде
© РИА Новости
Николай Конашенок в суде
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Николая Конашенка по обвинению в оправдании терроризма после скандальных постов о теракте в "Крокусе", сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Суд <…> рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Конашенка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России. <…> Срок меры — 25 мая", — говорится в сообщении.
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Конашенок вину не признал.
Петербуржец после теракта в "Крокус Сити Холле" сделал в соцсетях несколько публикаций, которые вызвали широкий резонанс в обществе. Впоследствии он удалил сообщения.
Мужчину задержали вечером 25 марта в аэропорту Пулково. В полиции тогда объявили, что речь идет о 41-летнем местном жителе, в высказываниях которого, предположительно, есть "признаки экстремизма". По данным силовиков, петербуржец собирался уехать из России.
Его жена Роксана Шатуновская, руководившая проектом "Новая Голландия", сообщила, что уволилась с работы из-за высказываний мужа, которые осуждает.
После задержания Конашенку дали 14 суток ареста за мелкое хулиганство. Как уточнили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, административное наказание назначили за то, что он на улице Мытнинская вел себя неадекватно, размахивал руками и матерился. Пресс-служба регионального главка МВД распространила видео, на котором петербуржец просит прощения и заявляет, что не поддерживает терроризм.
СК 27 марта предъявил Конашенку обвинения в рамках уголовного дела об оправдании терроризма.