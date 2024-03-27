https://ria.ru/20240327/krokus-1936240937.html

Автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" арестовали до 25 мая

Автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" арестовали до 25 мая - РИА Новости, 27.03.2024

Автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" арестовали до 25 мая

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Николая Конашенка по обвинению в оправдании терроризма после скандальных постов о теракте в "Крокусе",... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T19:06

2024-03-27T19:06

2024-03-27T20:06

теракт в "крокус сити холле"

санкт-петербург

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Николая Конашенка по обвинению в оправдании терроризма после скандальных постов о теракте в "Крокусе", сообщила объединенная пресс-служба судов города."Суд <…> рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Конашенка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России. <…> Срок меры — 25 мая", — говорится в сообщении.Конашенок вину не признал.Петербуржец после теракта в "Крокус Сити Холле" сделал в соцсетях несколько публикаций, которые вызвали широкий резонанс в обществе. Впоследствии он удалил сообщения.Мужчину задержали вечером 25 марта в аэропорту Пулково. В полиции тогда объявили, что речь идет о 41-летнем местном жителе, в высказываниях которого, предположительно, есть "признаки экстремизма". По данным силовиков, петербуржец собирался уехать из России. Его жена Роксана Шатуновская, руководившая проектом "Новая Голландия", сообщила, что уволилась с работы из-за высказываний мужа, которые осуждает.После задержания Конашенку дали 14 суток ареста за мелкое хулиганство. Как уточнили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, административное наказание назначили за то, что он на улице Мытнинская вел себя неадекватно, размахивал руками и матерился. Пресс-служба регионального главка МВД распространила видео, на котором петербуржец просит прощения и заявляет, что не поддерживает терроризм.СК 27 марта предъявил Конашенку обвинения в рамках уголовного дела об оправдании терроризма.

https://ria.ru/20240327/pepelische-1936021874.html

https://ria.ru/20240327/bloger-1936166239.html

https://ria.ru/20240327/stipendiya-1936184083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкт-петербург, происшествия, россия, московская область (подмосковье), крокус сити холл