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Автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" арестовали до 25 мая - РИА Новости, 27.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
19:06 27.03.2024 (обновлено: 20:06 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/krokus-1936240937.html
Автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" арестовали до 25 мая
Автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" арестовали до 25 мая - РИА Новости, 27.03.2024
Автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" арестовали до 25 мая
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Николая Конашенка по обвинению в оправдании терроризма после скандальных постов о теракте в "Крокусе",... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T19:06
2024-03-27T20:06
теракт в "крокус сити холле"
санкт-петербург
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
крокус сити холл
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Николая Конашенка по обвинению в оправдании терроризма после скандальных постов о теракте в "Крокусе", сообщила объединенная пресс-служба судов города."Суд &lt;…&gt; рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Конашенка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России. &lt;…&gt; Срок меры — 25 мая", — говорится в сообщении.Конашенок вину не признал.Петербуржец после теракта в "Крокус Сити Холле" сделал в соцсетях несколько публикаций, которые вызвали широкий резонанс в обществе. Впоследствии он удалил сообщения.Мужчину задержали вечером 25 марта в аэропорту Пулково. В полиции тогда объявили, что речь идет о 41-летнем местном жителе, в высказываниях которого, предположительно, есть "признаки экстремизма". По данным силовиков, петербуржец собирался уехать из России. Его жена Роксана Шатуновская, руководившая проектом "Новая Голландия", сообщила, что уволилась с работы из-за высказываний мужа, которые осуждает.После задержания Конашенку дали 14 суток ареста за мелкое хулиганство. Как уточнили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, административное наказание назначили за то, что он на улице Мытнинская вел себя неадекватно, размахивал руками и матерился. Пресс-служба регионального главка МВД распространила видео, на котором петербуржец просит прощения и заявляет, что не поддерживает терроризм.СК 27 марта предъявил Конашенку обвинения в рамках уголовного дела об оправдании терроризма.
https://ria.ru/20240327/pepelische-1936021874.html
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санкт-петербург, происшествия, россия, московская область (подмосковье), крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Санкт-Петербург, Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Крокус Сити Холл
Автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" арестовали до 25 мая

Суд арестовал Конашенка до 25 мая после скандальных постов о теракте в "Крокусе"

© РИА НовостиНиколай Конашенок в суде
Николай Конашенок в суде
© РИА Новости
Николай Конашенок в суде
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Николая Конашенка по обвинению в оправдании терроризма после скандальных постов о теракте в "Крокусе", сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Суд <…> рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Конашенка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России. <…> Срок меры — 25 мая", — говорится в сообщении.
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Конашенок вину не признал.
Петербуржец после теракта в "Крокус Сити Холле" сделал в соцсетях несколько публикаций, которые вызвали широкий резонанс в обществе. Впоследствии он удалил сообщения.
Мужчину задержали вечером 25 марта в аэропорту Пулково. В полиции тогда объявили, что речь идет о 41-летнем местном жителе, в высказываниях которого, предположительно, есть "признаки экстремизма". По данным силовиков, петербуржец собирался уехать из России.
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Его жена Роксана Шатуновская, руководившая проектом "Новая Голландия", сообщила, что уволилась с работы из-за высказываний мужа, которые осуждает.
После задержания Конашенку дали 14 суток ареста за мелкое хулиганство. Как уточнили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, административное наказание назначили за то, что он на улице Мытнинская вел себя неадекватно, размахивал руками и матерился. Пресс-служба регионального главка МВД распространила видео, на котором петербуржец просит прощения и заявляет, что не поддерживает терроризм.
СК 27 марта предъявил Конашенку обвинения в рамках уголовного дела об оправдании терроризма.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"Санкт-ПетербургПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Крокус Сити Холл
 
 
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