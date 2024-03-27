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Патриарх высоко оценил солидарность россиян после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
16:46 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/krokus-1936208014.html
Патриарх высоко оценил солидарность россиян после теракта в "Крокусе"
Патриарх высоко оценил солидарность россиян после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024
Патриарх высоко оценил солидарность россиян после теракта в "Крокусе"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высоко оценил солидарность и нравственность российского общества в преодолении последствий теракта в "Крокусе", следует... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T16:46
2024-03-27T16:46
теракт в "крокус сити холле"
общество
врнс
крокус сити холл
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высоко оценил солидарность и нравственность российского общества в преодолении последствий теракта в "Крокусе", следует из его выступления на съезде Всемирного Русского народного собора (ВРНС). Внеочередной съезд ВРНС прошел в среду в зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя. "С глубокой скорбью мы переживаем то, что произошло несколько дней назад в концертном зале "Крокус сити холл". Случившееся всколыхнуло всю страну. Это дерзкое, преступное злодеяние, направленное против нашей страны и нашего народа, безусловно преследовало цель запугать людей, внести разделения в общество, посеять страх и недоверие и, что самое главное, расшатать жизнь общества и государства. Если хотите, это была еще и идеологическая диверсия. Однако вполне очевидно, что организаторы теракта не достигли своей цели, — наоборот, реакция была очень четкая, конкретная и бескомпромиссная", - сказал патриарх Кирилл, текст его доклада приведен на сайте РПЦ. По его словам, злодеяние было осуждено "всеми, кто брал на себя ответственность комментировать это событие". "Тысячи человек, стоящих в очередях под дождем, чтобы сдать кровь для раненых, стихийные сборы пожертвований для помощи пострадавшим, заявленная готовность ряда отечественных банков списать кредитные задолженности жертвам трагедии — все это говорит об очень высокой степени общественной солидарности, нравственной зрелости и умении сопереживать, что свидетельствует о нравственном состоянии общества и отдельных людей", - заключил предстоятель Русской церкви.
https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html
https://ria.ru/20240326/podrostki-1936006480.html
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общество, врнс, крокус сити холл, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Общество, ВРНС, Крокус Сити Холл, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх высоко оценил солидарность россиян после теракта в "Крокусе"

Патриарх Кирилл: общество после теракта показало очень высокую солидарность

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание "Крокус Сити Холл"
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание "Крокус Сити Холл"
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высоко оценил солидарность и нравственность российского общества в преодолении последствий теракта в "Крокусе", следует из его выступления на съезде Всемирного Русского народного собора (ВРНС).
Внеочередной съезд ВРНС прошел в среду в зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя.
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"С глубокой скорбью мы переживаем то, что произошло несколько дней назад в концертном зале "Крокус сити холл". Случившееся всколыхнуло всю страну. Это дерзкое, преступное злодеяние, направленное против нашей страны и нашего народа, безусловно преследовало цель запугать людей, внести разделения в общество, посеять страх и недоверие и, что самое главное, расшатать жизнь общества и государства. Если хотите, это была еще и идеологическая диверсия. Однако вполне очевидно, что организаторы теракта не достигли своей цели, — наоборот, реакция была очень четкая, конкретная и бескомпромиссная", - сказал патриарх Кирилл, текст его доклада приведен на сайте РПЦ.
По его словам, злодеяние было осуждено "всеми, кто брал на себя ответственность комментировать это событие". "Тысячи человек, стоящих в очередях под дождем, чтобы сдать кровь для раненых, стихийные сборы пожертвований для помощи пострадавшим, заявленная готовность ряда отечественных банков списать кредитные задолженности жертвам трагедии — все это говорит об очень высокой степени общественной солидарности, нравственной зрелости и умении сопереживать, что свидетельствует о нравственном состоянии общества и отдельных людей", - заключил предстоятель Русской церкви.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ОбществоВРНСКрокус Сити ХоллПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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