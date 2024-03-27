Патриарх высоко оценил солидарность россиян после теракта в "Крокусе"
Патриарх Кирилл: общество после теракта показало очень высокую солидарность
Здание "Крокус Сити Холл"
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высоко оценил солидарность и нравственность российского общества в преодолении последствий теракта в "Крокусе", следует из его выступления на съезде Всемирного Русского народного собора (ВРНС).
Внеочередной съезд ВРНС прошел в среду в зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя.
"С глубокой скорбью мы переживаем то, что произошло несколько дней назад в концертном зале "Крокус сити холл". Случившееся всколыхнуло всю страну. Это дерзкое, преступное злодеяние, направленное против нашей страны и нашего народа, безусловно преследовало цель запугать людей, внести разделения в общество, посеять страх и недоверие и, что самое главное, расшатать жизнь общества и государства. Если хотите, это была еще и идеологическая диверсия. Однако вполне очевидно, что организаторы теракта не достигли своей цели, — наоборот, реакция была очень четкая, конкретная и бескомпромиссная", - сказал патриарх Кирилл, текст его доклада приведен на сайте РПЦ.
По его словам, злодеяние было осуждено "всеми, кто брал на себя ответственность комментировать это событие". "Тысячи человек, стоящих в очередях под дождем, чтобы сдать кровь для раненых, стихийные сборы пожертвований для помощи пострадавшим, заявленная готовность ряда отечественных банков списать кредитные задолженности жертвам трагедии — все это говорит об очень высокой степени общественной солидарности, нравственной зрелости и умении сопереживать, что свидетельствует о нравственном состоянии общества и отдельных людей", - заключил предстоятель Русской церкви.