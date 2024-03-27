https://ria.ru/20240327/krokus-1936163019.html

Очевидец теракта, принятый иноагентами за сотрудника ФСБ, рассказал о себе

Очевидец теракта, принятый иноагентами за сотрудника ФСБ, рассказал о себе - РИА Новости, 27.03.2024

Очевидец теракта, принятый иноагентами за сотрудника ФСБ, рассказал о себе

"Сотрудник ФСБ" из "Крокуса", которого некоторые иноагенты, западные и проукраинские Telegram-каналы пытались сопоставить с оперативником, задерживавшим... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T14:27

2024-03-27T14:27

2024-03-27T16:47

теракт в "крокус сити холле"

россия

происшествия

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. "Сотрудник ФСБ" из "Крокуса", которого некоторые иноагенты, западные и проукраинские Telegram-каналы пытались сопоставить с оперативником, задерживавшим террористов в Брянской области, оказался работником строительной фирмы из Москвы, об этом сам он рассказал в беседе с корреспондентом РИА Новости."Я видел эти фотографии, коллажи. Ни к ФСБ, ни к силовым структурам отношения никакого не имею, я сотрудник строительной компании — это (на кадрах задержания. — Прим. ред.) был не я. Меня Алексей зовут, работаю в строительной компании, занимаюсь материально-техническим обеспечением", — отметил мужчина.Алексей также пояснил, почему на видеокадрах из зала после начала стрельбы он сидит спокойно. По его словам, он не хотел лишний раз паниковать. "Я просто сидел, пытался с холодной головой оценить ситуацию", — сказал собеседник агентства. Мужчина уточнил, что на концерт пришел с дочерью, которая сидела рядом. Из здания их выводили сотрудники "Крокуса" через запасные выходы в обход основного холла. Публикации с предположениями о том, что человек из зала и оперативник на задержании — это одно лицо, появились ранее в ряде проукраинских каналов, таких как Nexta, Intellinews, а также в каналах иноагентов, в том числе Александра Невзорова*. Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.По последним данным, при теракте погибли 140 человек. Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что задержаны уже 11 человек и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут наказание.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20240324/terrorizm-1935368522.html

https://ria.ru/20240327/pepelische-1936021874.html

https://ria.ru/20240323/zakharova-1935383538.html

россия

московская область (подмосковье)

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Сотрудник строительной фирмы опроверг информацию о принадлежности к спецслужбам Замеченный некоторыми иноагентами "сотрудник ФСБ" из "Крокуса", видео которого из зала пытались сопоставить с фотографией оперативника, ловившего террористов в Брянской области, оказался сотрудником строительной фирмы из Москвы. 2024-03-27T14:27 true PT2M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, происшествия, московская область (подмосковье), крокус сити холл