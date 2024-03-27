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Очевидец теракта, принятый иноагентами за сотрудника ФСБ, рассказал о себе - РИА Новости, 27.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:27 27.03.2024 (обновлено: 16:47 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/krokus-1936163019.html
Очевидец теракта, принятый иноагентами за сотрудника ФСБ, рассказал о себе
Очевидец теракта, принятый иноагентами за сотрудника ФСБ, рассказал о себе - РИА Новости, 27.03.2024
Очевидец теракта, принятый иноагентами за сотрудника ФСБ, рассказал о себе
"Сотрудник ФСБ" из "Крокуса", которого некоторые иноагенты, западные и проукраинские Telegram-каналы пытались сопоставить с оперативником, задерживавшим... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T14:27
2024-03-27T16:47
теракт в "крокус сити холле"
россия
происшествия
московская область (подмосковье)
крокус сити холл
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. "Сотрудник ФСБ" из "Крокуса", которого некоторые иноагенты, западные и проукраинские Telegram-каналы пытались сопоставить с оперативником, задерживавшим террористов в Брянской области, оказался работником строительной фирмы из Москвы, об этом сам он рассказал в беседе с корреспондентом РИА Новости.&quot;Я видел эти фотографии, коллажи. Ни к ФСБ, ни к силовым структурам отношения никакого не имею, я сотрудник строительной компании — это (на кадрах задержания. — Прим. ред.) был не я. Меня Алексей зовут, работаю в строительной компании, занимаюсь материально-техническим обеспечением&quot;, — отметил мужчина.Алексей также пояснил, почему на видеокадрах из зала после начала стрельбы он сидит спокойно. По его словам, он не хотел лишний раз паниковать. "Я просто сидел, пытался с холодной головой оценить ситуацию", — сказал собеседник агентства. Мужчина уточнил, что на концерт пришел с дочерью, которая сидела рядом. Из здания их выводили сотрудники "Крокуса" через запасные выходы в обход основного холла. Публикации с предположениями о том, что человек из зала и оперативник на задержании — это одно лицо, появились ранее в ряде проукраинских каналов, таких как Nexta, Intellinews, а также в каналах иноагентов, в том числе Александра Невзорова*. Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.По последним данным, при теракте погибли 140 человек. Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что задержаны уже 11 человек и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут наказание.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20240324/terrorizm-1935368522.html
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Сотрудник строительной фирмы опроверг информацию о принадлежности к спецслужбам
Замеченный некоторыми иноагентами "сотрудник ФСБ" из "Крокуса", видео которого из зала пытались сопоставить с фотографией оперативника, ловившего террористов в Брянской области, оказался сотрудником строительной фирмы из Москвы.
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россия, происшествия, московская область (подмосковье), крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Крокус Сити Холл
Очевидец теракта, принятый иноагентами за сотрудника ФСБ, рассказал о себе

Иноагенты приняли строителя из Москвы, бывшего в "Крокусе", за сотрудника ФСБ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. "Сотрудник ФСБ" из "Крокуса", которого некоторые иноагенты, западные и проукраинские Telegram-каналы пытались сопоставить с оперативником, задерживавшим террористов в Брянской области, оказался работником строительной фирмы из Москвы, об этом сам он рассказал в беседе с корреспондентом РИА Новости.
«

"Я видел эти фотографии, коллажи. Ни к ФСБ, ни к силовым структурам отношения никакого не имею, я сотрудник строительной компании — это (на кадрах задержания. — Прим. ред.) был не я. Меня Алексей зовут, работаю в строительной компании, занимаюсь материально-техническим обеспечением", — отметил мужчина.

Сотрудники Росгвардии у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Иноагенты прошли путь от борцов с властью до проповедников терроризма
24 марта, 08:00
Алексей также пояснил, почему на видеокадрах из зала после начала стрельбы он сидит спокойно. По его словам, он не хотел лишний раз паниковать.
"Я просто сидел, пытался с холодной головой оценить ситуацию", — сказал собеседник агентства.
Мужчина уточнил, что на концерт пришел с дочерью, которая сидела рядом. Из здания их выводили сотрудники "Крокуса" через запасные выходы в обход основного холла.
Публикации с предположениями о том, что человек из зала и оперативник на задержании — это одно лицо, появились ранее в ряде проукраинских каналов, таких как Nexta, Intellinews, а также в каналах иноагентов, в том числе Александра Невзорова*.
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Вчера, 08:00

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
По последним данным, при теракте погибли 140 человек. Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Президент отметил, что задержаны уже 11 человек и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут наказание.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Захарова уличила украинских пропагандистов в злорадстве во время теракта
23 марта, 22:50
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Крокус Сити Холл
 
 
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