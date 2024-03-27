https://ria.ru/20240327/krokus-1936108477.html

Власти Подмосковья обновили список пострадавших при теракте в "Крокусе"

Власти Подмосковья обновили список пострадавших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024

Власти Подмосковья обновили список пострадавших при теракте в "Крокусе"

Госпитализированными после теракта в "Крокус Сити Холле" остаются 83 человека, сообщили на сайте Минздрава Московской области. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T10:57

2024-03-27T10:57

2024-03-27T12:09

теракт в "крокус сити холле"

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

россия

происшествия

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Госпитализированными после теракта в "Крокус Сити Холле" остаются 83 человека, сообщили на сайте Минздрава Московской области.Согласно опубликованным данным, всего на 10:00 мск в списке числятся 123 человека, 40 из них уже выписали.Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.

https://ria.ru/20240327/pepelische-1936021874.html

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Кирилл Волков

московская область (подмосковье), крокус сити холл, россия, происшествия