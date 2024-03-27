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В Минпросвещения призвали сделать предмет "История" массовым по сдаче ЕГЭ - РИА Новости, 27.03.2024
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13:24 27.03.2024 (обновлено: 13:51 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/kravtsov-1936145842.html
В Минпросвещения призвали сделать предмет "История" массовым по сдаче ЕГЭ
В Минпросвещения призвали сделать предмет "История" массовым по сдаче ЕГЭ - РИА Новости, 27.03.2024
В Минпросвещения призвали сделать предмет "История" массовым по сдаче ЕГЭ
Предмет "История" нужно делать массовым по сдаче ЕГЭ, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:24
2024-03-27T13:51
общество
россия
сергей кравцов
госдума рф
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Предмет "История" нужно делать массовым по сдаче ЕГЭ, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Нужно расширять предмет "История", делать его массовым по сдаче единого государственного экзамена. Потому что понимание истории нашей страны, нашей культуры — это очень важно", - сказал Кравцов в ходе заседания комитета Госдумы по просвещению.
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общество, россия, сергей кравцов, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
В Минпросвещения призвали сделать предмет "История" массовым по сдаче ЕГЭ

Кравцов: предмет "История" нужно делать массовым по сдаче ЕГЭ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Предмет "История" нужно делать массовым по сдаче ЕГЭ, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
«
"Нужно расширять предмет "История", делать его массовым по сдаче единого государственного экзамена. Потому что понимание истории нашей страны, нашей культуры — это очень важно", - сказал Кравцов в ходе заседания комитета Госдумы по просвещению.
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