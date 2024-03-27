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Предмет "Обществознание" останется в российских школах, заявил Кравцов - РИА Новости, 27.03.2024
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12:55 27.03.2024 (обновлено: 13:52 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/kravtsov-1936138878.html
Предмет "Обществознание" останется в российских школах, заявил Кравцов
Предмет "Обществознание" останется в российских школах, заявил Кравцов - РИА Новости, 27.03.2024
Предмет "Обществознание" останется в российских школах, заявил Кравцов
Предмет "Обществознание" остаётся в российских школах, он "никуда не уходит", заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T12:55
2024-03-27T13:52
общество
россия
сергей кравцов
госдума рф
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Предмет "Обществознание" остаётся в российских школах, он "никуда не уходит", заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Что касается уроков "Обществознания", то уроки "Обществознания" у нас никуда не уходят, предмет "Обществознание" у нас остаётся, мы об этом говорили", - сказал Кравцов на заседании комитета Госдумы по просвещению, в ответ на просьбу уточнить, почему сократили число часов на изучение данного предмета. Он отметил, что предмет будет практикоориентированным. Ранее Минпросвещения России предложило сократить количество часов на изучение данного предмета и изучать его только с 9 класса.
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общество, россия, сергей кравцов, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Предмет "Обществознание" останется в российских школах, заявил Кравцов

Кравцов: предмет "Обществознание" остается в российских школах

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкУченики на уроке обществознания в московской общеобразовательной школе № 282
Ученики на уроке обществознания в московской общеобразовательной школе № 282 - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Ученики на уроке обществознания в московской общеобразовательной школе № 282. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Предмет "Обществознание" остаётся в российских школах, он "никуда не уходит", заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
«
"Что касается уроков "Обществознания", то уроки "Обществознания" у нас никуда не уходят, предмет "Обществознание" у нас остаётся, мы об этом говорили", - сказал Кравцов на заседании комитета Госдумы по просвещению, в ответ на просьбу уточнить, почему сократили число часов на изучение данного предмета.
Он отметил, что предмет будет практикоориентированным.
Ранее Минпросвещения России предложило сократить количество часов на изучение данного предмета и изучать его только с 9 класса.
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ОбществоРоссияСергей КравцовГосдума РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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