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Предмет "Обществознание" останется в российских школах, заявил Кравцов
Предмет "Обществознание" останется в российских школах, заявил Кравцов - РИА Новости, 27.03.2024
Предмет "Обществознание" останется в российских школах, заявил Кравцов
Предмет "Обществознание" остаётся в российских школах, он "никуда не уходит", заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T12:55
2024-03-27T12:55
2024-03-27T13:52
общество
россия
сергей кравцов
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сн_образование
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Предмет "Обществознание" остаётся в российских школах, он "никуда не уходит", заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Что касается уроков "Обществознания", то уроки "Обществознания" у нас никуда не уходят, предмет "Обществознание" у нас остаётся, мы об этом говорили", - сказал Кравцов на заседании комитета Госдумы по просвещению, в ответ на просьбу уточнить, почему сократили число часов на изучение данного предмета. Он отметил, что предмет будет практикоориентированным. Ранее Минпросвещения России предложило сократить количество часов на изучение данного предмета и изучать его только с 9 класса.
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общество, россия, сергей кравцов, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Предмет "Обществознание" останется в российских школах, заявил Кравцов
Кравцов: предмет "Обществознание" остается в российских школах