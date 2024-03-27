https://ria.ru/20240327/kravtsov-1936138878.html

Предмет "Обществознание" останется в российских школах, заявил Кравцов

Предмет "Обществознание" останется в российских школах, заявил Кравцов - РИА Новости, 27.03.2024

Предмет "Обществознание" останется в российских школах, заявил Кравцов

Предмет "Обществознание" остаётся в российских школах, он "никуда не уходит", заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T12:55

2024-03-27T12:55

2024-03-27T13:52

общество

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сергей кравцов

госдума рф

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Предмет "Обществознание" остаётся в российских школах, он "никуда не уходит", заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Что касается уроков "Обществознания", то уроки "Обществознания" у нас никуда не уходят, предмет "Обществознание" у нас остаётся, мы об этом говорили", - сказал Кравцов на заседании комитета Госдумы по просвещению, в ответ на просьбу уточнить, почему сократили число часов на изучение данного предмета. Он отметил, что предмет будет практикоориентированным. Ранее Минпросвещения России предложило сократить количество часов на изучение данного предмета и изучать его только с 9 класса.

https://ria.ru/20240326/shkoly-1935925864.html

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общество, россия, сергей кравцов, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование