https://ria.ru/20240327/konashenok-1936227898.html

Конашенок на суде извинился за свои высказывания о теракте

Конашенок на суде извинился за свои высказывания о теракте - РИА Новости, 27.03.2024

Конашенок на суде извинился за свои высказывания о теракте

Житель Санкт-Петербурга Николай Конашенок, обвиняемый в оправдании терроризма, в суде сообщил, что сожалеет о размещении своих комментариев о теракте в "Крокус... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T18:09

2024-03-27T18:09

2024-03-27T18:40

санкт-петербург

крокус

происшествия

россия

ленинградская область

виталий милонов

крокус сити холл

пулково (аэропорт)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга Николай Конашенок, обвиняемый в оправдании терроризма, в суде сообщил, что сожалеет о размещении своих комментариев о теракте в "Крокус сити холле", и не знал, что они вызовут такую реакцию."Я разместил это, потому что был шокирован новостями о теракте. Выражал свою озабоченность о том, что теракт может принимать другие формы более масштабные на других площадках. Безусловно, я жалею, что я так сформировал, потому что не рассчитывал, что она вызовет такую реакцию, которую она вызвала", - сказал он журналистам.Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга начал заседание по избранию меры пресечения Конашенку.Ранее сообщалось, что в отношении 41-летнего индивидуального предпринимателя Николая Конашенка возбуждено уголовное дело по статье ч.2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма). Ему было предъявлено обвинение. По версии следствия, Конашенок опубликовал в сети Интернет комментарии, оправдывающие теракт в "Крокус сити холле".Во вторник руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщала, что Конашенок получил 14 суток административного ареста за мелкое хулиганство. 25 марта в дежурную часть 76 отдела полиции УМВД России по Центральному району был доставлен Конашенок, который на улице Мытнинская вел себя неадекватно, кричал, размахивал руками, выражался грубой, нецензурной бранью, то есть совершил мелкое хулиганство, нарушил общественный порядок.ГУМВД по Санкт-Петербург и Ленинградской области в понедельник вечером сообщило о задержании в аэропорту "Пулково" 41-летнего местного жителя, высказывания которого в интернете, предположительно, имели "признаки экстремизма". По данным полиции, задержанный собирался покинуть Россию. Как уточнял источник РИА Новости в экстренных службах, им оказался Николай Конашенок, который ранее неоднозначно высказался о теракте в Подмосковье. Пресс-служба регионального главка МВД РФ после его задержания распространила видео, на котором Конашенок попросил прощения у аудитории и сообщил, что не поддерживает терроризм.Посты Конашенка были удалены, но успели вызвать широкий общественный резонанс. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что обратится в МВД с требованием посадить автора "на одну скамейку с террористическими тварями". Его жена Роксана Шатуновская, занимавшая должность генерального директора АНО "Новая Голландия", в понедельник сообщила, что уволилась с должности из-за позиции супруга, которую она осуждает, но "остается с семьей".

https://ria.ru/20240327/zhitelnitsa-1936161683.html

https://ria.ru/20240327/stipendiya-1936184083.html

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