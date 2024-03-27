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Конашенок на суде извинился за свои высказывания о теракте - РИА Новости, 27.03.2024
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18:09 27.03.2024 (обновлено: 18:40 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/konashenok-1936227898.html
Конашенок на суде извинился за свои высказывания о теракте
Конашенок на суде извинился за свои высказывания о теракте - РИА Новости, 27.03.2024
Конашенок на суде извинился за свои высказывания о теракте
Житель Санкт-Петербурга Николай Конашенок, обвиняемый в оправдании терроризма, в суде сообщил, что сожалеет о размещении своих комментариев о теракте в "Крокус... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T18:09
2024-03-27T18:40
санкт-петербург
крокус
происшествия
россия
ленинградская область
виталий милонов
крокус сити холл
пулково (аэропорт)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга Николай Конашенок, обвиняемый в оправдании терроризма, в суде сообщил, что сожалеет о размещении своих комментариев о теракте в "Крокус сити холле", и не знал, что они вызовут такую реакцию."Я разместил это, потому что был шокирован новостями о теракте. Выражал свою озабоченность о том, что теракт может принимать другие формы более масштабные на других площадках. Безусловно, я жалею, что я так сформировал, потому что не рассчитывал, что она вызовет такую реакцию, которую она вызвала", - сказал он журналистам.Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга начал заседание по избранию меры пресечения Конашенку.Ранее сообщалось, что в отношении 41-летнего индивидуального предпринимателя Николая Конашенка возбуждено уголовное дело по статье ч.2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма). Ему было предъявлено обвинение. По версии следствия, Конашенок опубликовал в сети Интернет комментарии, оправдывающие теракт в "Крокус сити холле".Во вторник руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщала, что Конашенок получил 14 суток административного ареста за мелкое хулиганство. 25 марта в дежурную часть 76 отдела полиции УМВД России по Центральному району был доставлен Конашенок, который на улице Мытнинская вел себя неадекватно, кричал, размахивал руками, выражался грубой, нецензурной бранью, то есть совершил мелкое хулиганство, нарушил общественный порядок.ГУМВД по Санкт-Петербург и Ленинградской области в понедельник вечером сообщило о задержании в аэропорту "Пулково" 41-летнего местного жителя, высказывания которого в интернете, предположительно, имели "признаки экстремизма". По данным полиции, задержанный собирался покинуть Россию. Как уточнял источник РИА Новости в экстренных службах, им оказался Николай Конашенок, который ранее неоднозначно высказался о теракте в Подмосковье. Пресс-служба регионального главка МВД РФ после его задержания распространила видео, на котором Конашенок попросил прощения у аудитории и сообщил, что не поддерживает терроризм.Посты Конашенка были удалены, но успели вызвать широкий общественный резонанс. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что обратится в МВД с требованием посадить автора "на одну скамейку с террористическими тварями". Его жена Роксана Шатуновская, занимавшая должность генерального директора АНО "Новая Голландия", в понедельник сообщила, что уволилась с должности из-за позиции супруга, которую она осуждает, но "остается с семьей".
https://ria.ru/20240327/zhitelnitsa-1936161683.html
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санкт-петербург, крокус, происшествия, россия, ленинградская область, виталий милонов, крокус сити холл, пулково (аэропорт), госдума рф
Санкт-Петербург, Крокус, Происшествия, Россия, Ленинградская область, Виталий Милонов, Крокус Сити Холл, Пулково (аэропорт), Госдума РФ
Конашенок на суде извинился за свои высказывания о теракте

Конашенок на суде заявил, что сожалеет, что писал спорные посты о теракте

© МВД РФНиколай Конашенок
Николай Конашенок - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© МВД РФ
Николай Конашенок. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга Николай Конашенок, обвиняемый в оправдании терроризма, в суде сообщил, что сожалеет о размещении своих комментариев о теракте в "Крокус сити холле", и не знал, что они вызовут такую реакцию.
«
"Я разместил это, потому что был шокирован новостями о теракте. Выражал свою озабоченность о том, что теракт может принимать другие формы более масштабные на других площадках. Безусловно, я жалею, что я так сформировал, потому что не рассчитывал, что она вызовет такую реакцию, которую она вызвала", - сказал он журналистам.
Жительница Липецкой области, задержанная за оправдание теракта в Крокусе
Жительница Липецкой области попыталась оправдаться за слова о теракте
Вчера, 14:20
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга начал заседание по избранию меры пресечения Конашенку.
Ранее сообщалось, что в отношении 41-летнего индивидуального предпринимателя Николая Конашенка возбуждено уголовное дело по статье ч.2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма). Ему было предъявлено обвинение. По версии следствия, Конашенок опубликовал в сети Интернет комментарии, оправдывающие теракт в "Крокус сити холле".
Во вторник руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщала, что Конашенок получил 14 суток административного ареста за мелкое хулиганство. 25 марта в дежурную часть 76 отдела полиции УМВД России по Центральному району был доставлен Конашенок, который на улице Мытнинская вел себя неадекватно, кричал, размахивал руками, выражался грубой, нецензурной бранью, то есть совершил мелкое хулиганство, нарушил общественный порядок.
Акции памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Владимир Путин объявил 24 марта общенациональный траур в России из-за теракта, произошедшего вечером в пятницу в "Крокус Сити Холле" в Красногорске.

Люди возлагают цветы к стихийному мемориалу возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта

Владимир Путин объявил 24 марта общенациональный траур в России из-за теракта, произошедшего вечером в пятницу в "Крокус Сити Холле" в Красногорске.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 16
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

"Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ", - заявил президент.

Люди у стихийного мемориала возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта

"Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ", - заявил президент.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 16
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В воскресенье по всей России были приспущены флаги в память о погибших.

Люди стоят в очереди к стихийному мемориалу возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта

В воскресенье по всей России были приспущены флаги в память о погибших.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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3 из 16
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

К стихийным мемориалам несли цветы, свечи и мягкие игрушки.

Девушка кладет мягкие игрушки к стихийному мемориалу в Комсомольском парке в Севастополе во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

К стихийным мемориалам несли цветы, свечи и мягкие игрушки.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 16
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

На здании "Крокус Сити Холла" появилась проекция "Летят журавли", она дала старт акции памяти жертв теракта.

Проекция Летят журавли на здании Crocus City Hall в память о жертвах теракта

На здании "Крокус Сити Холла" появилась проекция "Летят журавли", она дала старт акции памяти жертв теракта.

© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
5 из 16
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Акция получила свое название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли", имя которого носит концертный зал.

Цветы на улице Баумана в Казани во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Акция получила свое название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли", имя которого носит концертный зал.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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6 из 16
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

Организаторы акции предложили сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях.

Люди возлагают цветы к стихийному мемориалу возле памятника героям обороны Красного Царицына в Волгограде в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Организаторы акции предложили сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
7 из 16
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы на стрелке Васильевского острова.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский возлагают цветы на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы на стрелке Васильевского острова.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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8 из 16
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанк

К зданию "Крокус Сити Холла" пришли музыканты группы "Пикник". За несколько минут до начала их концерта и произошел теракт.

Женщина у стихийного мемориала возле российского консульства в Тирасполе во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

К зданию "Крокус Сити Холла" пришли музыканты группы "Пикник". За несколько минут до начала их концерта и произошел теракт.

© РИА Новости / Артем Кулекин
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9 из 16
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

К акции "Журавли" присоединились многие регионы. На главных экранах запустили изображение белых птиц в память о погибших во время теракта.

Женщина с девочками у стихийного мемориала на Красной площади в Красноярске в день общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

К акции "Журавли" присоединились многие регионы. На главных экранах запустили изображение белых птиц в память о погибших во время теракта.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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10 из 16
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Жители Донецка зажгли более тысячи свечей, выложив из них надпись "ДНР. Скорбим. 22.03.24" и журавля, символизирующего бескорыстную поддержку погибших в теракте, а также пострадавших и их семей.

В Мариуполе на площади Ленина появился импровизированный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жители Донецка зажгли более тысячи свечей, выложив из них надпись "ДНР. Скорбим. 22.03.24" и журавля, символизирующего бескорыстную поддержку погибших в теракте, а также пострадавших и их семей.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
11 из 16
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Также по всей стране прошли акции "Свеча памяти". Участники зажигали свечи в память о жертвах трагедии в "Крокус Сити Холле".

Акция памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле

Также по всей стране прошли акции "Свеча памяти". Участники зажигали свечи в память о жертвах трагедии в "Крокус Сити Холле".

© Sputnik / Виктор Толочко
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12 из 16
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Почтить память погибших пришли тысячи людей, в том числе представители национальных диаспор.

Молодые люди возлагают цветы к стихийному мемориалу на площади Ленина в Симферополе во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Почтить память погибших пришли тысячи людей, в том числе представители национальных диаспор.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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13 из 16
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Люди разных религий сплотились перед лицом трагедии и стали ближе духом друг другу вне зависимости от конфессии, заявили в сестричестве святого великомученика и целителя Пантелеймона.В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

Женщина у стелы Владивосток - город воинской славы во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Люди разных религий сплотились перед лицом трагедии и стали ближе духом друг другу вне зависимости от конфессии, заявили в сестричестве святого великомученика и целителя Пантелеймона.В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 16
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

Цветы и игрушки на стихийном мемориале на площади имени Ленина в Новосибирске во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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15 из 16
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

За рубежом также почтили память погибших. Участники акций возлагали цветы к посольствам и консульствам России в знак солидарности с российским народом.

Люди зажигают свечи памяти в Донецке в день общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

За рубежом также почтили память погибших. Участники акций возлагали цветы к посольствам и консульствам России в знак солидарности с российским народом.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
16 из 16

Владимир Путин объявил 24 марта общенациональный траур в России из-за теракта, произошедшего вечером в пятницу в "Крокус Сити Холле" в Красногорске.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 16

"Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ", - заявил президент.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 16

В воскресенье по всей России были приспущены флаги в память о погибших.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 16

К стихийным мемориалам несли цветы, свечи и мягкие игрушки.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 16

На здании "Крокус Сити Холла" появилась проекция "Летят журавли", она дала старт акции памяти жертв теракта.

© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
5 из 16

Акция получила свое название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли", имя которого носит концертный зал.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 16

Организаторы акции предложили сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
7 из 16

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы на стрелке Васильевского острова.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 16

К зданию "Крокус Сити Холла" пришли музыканты группы "Пикник". За несколько минут до начала их концерта и произошел теракт.

© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
9 из 16

К акции "Журавли" присоединились многие регионы. На главных экранах запустили изображение белых птиц в память о погибших во время теракта.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
10 из 16

Жители Донецка зажгли более тысячи свечей, выложив из них надпись "ДНР. Скорбим. 22.03.24" и журавля, символизирующего бескорыстную поддержку погибших в теракте, а также пострадавших и их семей.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
11 из 16

Также по всей стране прошли акции "Свеча памяти". Участники зажигали свечи в память о жертвах трагедии в "Крокус Сити Холле".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
12 из 16

Почтить память погибших пришли тысячи людей, в том числе представители национальных диаспор.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
13 из 16

Люди разных религий сплотились перед лицом трагедии и стали ближе духом друг другу вне зависимости от конфессии, заявили в сестричестве святого великомученика и целителя Пантелеймона.В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 16

В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
15 из 16

За рубежом также почтили память погибших. Участники акций возлагали цветы к посольствам и консульствам России в знак солидарности с российским народом.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
16 из 16
ГУМВД по Санкт-Петербург и Ленинградской области в понедельник вечером сообщило о задержании в аэропорту "Пулково" 41-летнего местного жителя, высказывания которого в интернете, предположительно, имели "признаки экстремизма". По данным полиции, задержанный собирался покинуть Россию. Как уточнял источник РИА Новости в экстренных службах, им оказался Николай Конашенок, который ранее неоднозначно высказался о теракте в Подмосковье. Пресс-служба регионального главка МВД РФ после его задержания распространила видео, на котором Конашенок попросил прощения у аудитории и сообщил, что не поддерживает терроризм.
Посты Конашенка были удалены, но успели вызвать широкий общественный резонанс. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что обратится в МВД с требованием посадить автора "на одну скамейку с террористическими тварями". Его жена Роксана Шатуновская, занимавшая должность генерального директора АНО "Новая Голландия", в понедельник сообщила, что уволилась с должности из-за позиции супруга, которую она осуждает, но "остается с семьей".
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Школьницу, поблагодарившую террористов в "Крокусе", лишили стипендии
Вчера, 15:36
 
Санкт-ПетербургКрокусПроисшествияРоссияЛенинградская областьВиталий МилоновКрокус Сити ХоллПулково (аэропорт)Госдума РФ
 
 
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