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СМИ: на автора постов про теракт в "Крокусе" завели уголовное дело
СМИ: на автора постов про теракт в "Крокусе" завели уголовное дело - РИА Новости, 27.03.2024
СМИ: на автора постов про теракт в "Крокусе" завели уголовное дело
ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело об оправдании терроризма против Николая Конашенка, мужа бывшего директора "Новой... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T01:20
2024-03-27T01:20
2024-03-27T01:20
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело об оправдании терроризма против Николая Конашенка, мужа бывшего директора "Новой Голландии" Роксаны Шатуновской, сообщил портал 78.ru со ссылкой на источник."В Петербурге на Николая Конашенка <…> возбудили уголовное дело. Дело возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму, публичное оправдание или пропаганда терроризма)", — говорится в материале.В понедельник вечером в аэропорту "Пулково" задержали 41-летнего местного жителя, высказывания которого в интернете, предположительно, имели "признаки экстремизма". По данным полиции, задержанный собирался покинуть Россию. Как уточнял источник РИА Новости в экстренных службах, им оказался Николай Конашенок, который ранее неоднозначно высказался о теракте в Подмосковье. Впоследствии он принес извинения и заявил, что не поддерживает терроризм. Позднее руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что Конашенку дали 14 суток административного ареста за мелкое хулиганство.Неоднозначные посты мужчины о теракте были удалены, но успели вызвать широкий общественный резонанс. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что обратится в МВД с требованием посадить автора "на одну скамейку с террористическими тварями. Шатуновская, возглавлявшая петербургское АНО "Новая Голландия", в понедельник сообщила, что уволилась с должности из-за позиции супруга, которую она осуждает, но "остается с семьей".
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происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область, виталий милонов, пулково (аэропорт), госдума рф
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Виталий Милонов, Пулково (аэропорт), Госдума РФ
СМИ: на автора постов про теракт в "Крокусе" завели уголовное дело
78.ru: против мужа экс-директора "Новой Голландии" возбудили уголовное дело