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СМИ: на автора постов про теракт в "Крокусе" завели уголовное дело - РИА Новости, 27.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
01:20 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/konashenok-1936062981.html
СМИ: на автора постов про теракт в "Крокусе" завели уголовное дело
СМИ: на автора постов про теракт в "Крокусе" завели уголовное дело - РИА Новости, 27.03.2024
СМИ: на автора постов про теракт в "Крокусе" завели уголовное дело
ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело об оправдании терроризма против Николая Конашенка, мужа бывшего директора "Новой... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T01:20
2024-03-27T01:20
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
санкт-петербург
россия
ленинградская область
виталий милонов
пулково (аэропорт)
госдума рф
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело об оправдании терроризма против Николая Конашенка, мужа бывшего директора "Новой Голландии" Роксаны Шатуновской, сообщил портал 78.ru со ссылкой на источник."В Петербурге на Николая Конашенка &lt;…&gt; возбудили уголовное дело. Дело возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму, публичное оправдание или пропаганда терроризма)", — говорится в материале.В понедельник вечером в аэропорту "Пулково" задержали 41-летнего местного жителя, высказывания которого в интернете, предположительно, имели "признаки экстремизма". По данным полиции, задержанный собирался покинуть Россию. Как уточнял источник РИА Новости в экстренных службах, им оказался Николай Конашенок, который ранее неоднозначно высказался о теракте в Подмосковье. Впоследствии он принес извинения и заявил, что не поддерживает терроризм. Позднее руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что Конашенку дали 14 суток административного ареста за мелкое хулиганство.Неоднозначные посты мужчины о теракте были удалены, но успели вызвать широкий общественный резонанс. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что обратится в МВД с требованием посадить автора "на одну скамейку с террористическими тварями. Шатуновская, возглавлявшая петербургское АНО "Новая Голландия", в понедельник сообщила, что уволилась с должности из-за позиции супруга, которую она осуждает, но "остается с семьей".
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санкт-петербург
россия
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происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область, виталий милонов, пулково (аэропорт), госдума рф
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Виталий Милонов, Пулково (аэропорт), Госдума РФ
СМИ: на автора постов про теракт в "Крокусе" завели уголовное дело

78.ru: против мужа экс-директора "Новой Голландии" возбудили уголовное дело

© МВД РФНиколай Конашенок
Николай Конашенок - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© МВД РФ
Николай Конашенок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело об оправдании терроризма против Николая Конашенка, мужа бывшего директора "Новой Голландии" Роксаны Шатуновской, сообщил портал 78.ru со ссылкой на источник.
"В Петербурге на Николая Конашенка <…> возбудили уголовное дело. Дело возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму, публичное оправдание или пропаганда терроризма)", — говорится в материале.
В понедельник вечером в аэропорту "Пулково" задержали 41-летнего местного жителя, высказывания которого в интернете, предположительно, имели "признаки экстремизма". По данным полиции, задержанный собирался покинуть Россию. Как уточнял источник РИА Новости в экстренных службах, им оказался Николай Конашенок, который ранее неоднозначно высказался о теракте в Подмосковье. Впоследствии он принес извинения и заявил, что не поддерживает терроризм. Позднее руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что Конашенку дали 14 суток административного ареста за мелкое хулиганство.
Неоднозначные посты мужчины о теракте были удалены, но успели вызвать широкий общественный резонанс. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что обратится в МВД с требованием посадить автора "на одну скамейку с террористическими тварями. Шатуновская, возглавлявшая петербургское АНО "Новая Голландия", в понедельник сообщила, что уволилась с должности из-за позиции супруга, которую она осуждает, но "остается с семьей".
Николай Конашенок
Стало известно, куда хотел убежать автор постов о теракте в "Крокусе"
Вчера, 02:19
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияЛенинградская областьВиталий МилоновПулково (аэропорт)Госдума РФ
 
 
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