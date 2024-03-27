https://ria.ru/20240327/klishas-1936097271.html

Клишас призвал не указывать на КС в дискуссии об отмене моратория на казнь

Клишас призвал не указывать на КС в дискуссии об отмене моратория на казнь - РИА Новости, 27.03.2024

Клишас призвал не указывать на КС в дискуссии об отмене моратория на казнь

Сенатор Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что считает неправильным ссылаться на Конституционный суд в развернувшейся дискуссии по вопросу отмены моратория... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T09:45

2024-03-27T09:45

2024-03-27T09:45

андрей клишас

россия

совет федерации рф

конституционный суд рф

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Сенатор Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что считает неправильным ссылаться на Конституционный суд в развернувшейся дискуссии по вопросу отмены моратория на смертную казнь. Ранее Клишас уже заявлял, что ни Госдума, ни Совет Федерации не могут преодолеть решения Конституционного суда РФ по вопросу о смертной казни. Сам КС воздерживается от комментариев по вопросу возможности возвращения смертной казни. Клишас отметил в сообщении в своем Telegram-канале в среду, что "дискуссия о смертной казни набирает обороты", а аналитики и эксперты "убеждают", что "проблема только в Конституционном суде". По словам сенатора, если представить, что моратория на смертную казнь нет, то, по действующему уголовному закону, смертной казнью наказываются преступления по статьям 105 (квалифицированный состав убийства); 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля); 295 (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование); 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа); 357 (геноцид). "Все уголовные дела по указанным статьям УК РФ рассматриваются с участием присяжных заседателей", - пишет Клишас. Сенатор также обратил внимание, что, исходя из формулировок Конституции и законов, "приговорить террористов к смертной казни нельзя даже при отсутствии моратория", в настоящий момент уголовные дела по статье 205 УК РФ (теракт) не могут рассматриваться с участием присяжных заседателей, такие дела были "выведены" из-под суда присяжных федеральным законом 2008 года. По его словам, "в силу вышеизложенного" указывать "в сторону Конституционного суда в качестве препятствия" - "недобросовестные спекуляции". "Внимательно читаем Конституцию, Уголовный закон, правовые позиции Конституционного суда РФ и выступления Валерия Зорькина", - заключил Клишас. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль в настоящий момент не принимает участия в дискуссии о возможности отмены моратория на смертную казнь в России. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, в результате теракта погибли 139 человек. По данным МЧС, пострадали 152 человека. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Всего задержаны 11 человек, правоохранители работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html

https://ria.ru/20240326/moratoriy-1935667595.html

https://ria.ru/20240326/kazn-1935879814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей клишас, россия, совет федерации рф, конституционный суд рф