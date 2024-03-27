https://ria.ru/20240327/kitay-1936144617.html

Си Цзиньпин призвал США углублять торгово-экономическое сотрудничество

Си Цзиньпин призвал США углублять торгово-экономическое сотрудничество - РИА Новости, 27.03.2024

Си Цзиньпин призвал США углублять торгово-экономическое сотрудничество

Китай и США должны придерживаться взаимного уважения, действовать в соответствии с экономическими законами и рыночными правилами, расширять и углублять... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T13:16

2024-03-27T13:16

2024-03-27T13:16

китай

сша

си цзиньпин

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ПЕКИН, 27 мар – РИА Новости. Китай и США должны придерживаться взаимного уважения, действовать в соответствии с экономическими законами и рыночными правилами, расширять и углублять взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с представителями американских деловых кругов. "Отношения Китая и США являются одними из важнейших двусторонних отношений в мире", - заявил Си Цзиньпин на встрече в Пекине. По его словам, "пока обе стороны считают друг друга партнерами, уважают друг друга, мирно сосуществуют и ведут взаимовыгодное сотрудничество, китайско-американские отношения будут улучшаться". "Столкнувшись в последние годы с новым состоянием и новыми изменениями в китайско-американских торгово-экономических отношениях, стороны должны придерживаться взаимного уважения, взаимной выгоды и консультаций на равноправной основе, действовать в соответствии с экономическими законами и рыночными правилами, расширять и углублять взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, уважать право друг друга на развитие", - добавил китайский лидер. Си Цзиньпин подчеркнул, что в последние годы китайско-американские отношения претерпели множество сложностей и столкнулись с серьезными вызовами, и сторонам стоит усвоить полученный урок. "Китайско-американские отношения не могут вернуться в прошлое, но у них может быть лучшее будущее", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240302/finansisty-1930611360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, сша, си цзиньпин, в мире