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Си Цзиньпин призвал США углублять торгово-экономическое сотрудничество
Си Цзиньпин призвал США углублять торгово-экономическое сотрудничество - РИА Новости, 27.03.2024
Си Цзиньпин призвал США углублять торгово-экономическое сотрудничество
Китай и США должны придерживаться взаимного уважения, действовать в соответствии с экономическими законами и рыночными правилами, расширять и углублять... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:16
2024-03-27T13:16
2024-03-27T13:16
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ПЕКИН, 27 мар – РИА Новости. Китай и США должны придерживаться взаимного уважения, действовать в соответствии с экономическими законами и рыночными правилами, расширять и углублять взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с представителями американских деловых кругов. "Отношения Китая и США являются одними из важнейших двусторонних отношений в мире", - заявил Си Цзиньпин на встрече в Пекине. По его словам, "пока обе стороны считают друг друга партнерами, уважают друг друга, мирно сосуществуют и ведут взаимовыгодное сотрудничество, китайско-американские отношения будут улучшаться". "Столкнувшись в последние годы с новым состоянием и новыми изменениями в китайско-американских торгово-экономических отношениях, стороны должны придерживаться взаимного уважения, взаимной выгоды и консультаций на равноправной основе, действовать в соответствии с экономическими законами и рыночными правилами, расширять и углублять взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, уважать право друг друга на развитие", - добавил китайский лидер. Си Цзиньпин подчеркнул, что в последние годы китайско-американские отношения претерпели множество сложностей и столкнулись с серьезными вызовами, и сторонам стоит усвоить полученный урок. "Китайско-американские отношения не могут вернуться в прошлое, но у них может быть лучшее будущее", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240302/finansisty-1930611360.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, сша, си цзиньпин, в мире
Китай, США, Си Цзиньпин, В мире
Си Цзиньпин призвал США углублять торгово-экономическое сотрудничество
Си Цзиньпин: Китай и США должны расширять торгово-экономическое сотрудничество
ПЕКИН, 27 мар – РИА Новости. Китай и США должны придерживаться взаимного уважения, действовать в соответствии с экономическими законами и рыночными правилами, расширять и углублять взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с представителями американских деловых кругов.
"Отношения Китая и США являются одними из важнейших двусторонних отношений в мире", - заявил Си Цзиньпин на встрече в Пекине
. По его словам, "пока обе стороны считают друг друга партнерами, уважают друг друга, мирно сосуществуют и ведут взаимовыгодное сотрудничество, китайско-американские отношения будут улучшаться".
"Столкнувшись в последние годы с новым состоянием и новыми изменениями в китайско-американских торгово-экономических отношениях, стороны должны придерживаться взаимного уважения, взаимной выгоды и консультаций на равноправной основе, действовать в соответствии с экономическими законами и рыночными правилами, расширять и углублять взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, уважать право друг друга на развитие", - добавил китайский лидер.
Си Цзиньпин подчеркнул, что в последние годы китайско-американские отношения претерпели множество сложностей и столкнулись с серьезными вызовами, и сторонам стоит усвоить полученный урок.
"Китайско-американские отношения не могут вернуться в прошлое, но у них может быть лучшее будущее", - подчеркнул он.