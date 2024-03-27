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Хирургу, изуродовавшему лицо модели из Сочи, вынесли приговор - РИА Новости, 27.03.2024
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16:46 27.03.2024 (обновлено: 17:01 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/khirurg-1936208339.html
Хирургу, изуродовавшему лицо модели из Сочи, вынесли приговор
Хирургу, изуродовавшему лицо модели из Сочи, вынесли приговор - РИА Новости, 27.03.2024
Хирургу, изуродовавшему лицо модели из Сочи, вынесли приговор
Ленинский районный суд Краснодара назначил три года ограничения свободы пластическому хирургу за неудачную пластику лица модели из Сочи, но освободил его от... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T16:46
2024-03-27T17:01
происшествия
здоровье - общество
россия
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КРАСНОДАР, 27 мар – РИА Новости. Ленинский районный суд Краснодара назначил три года ограничения свободы пластическому хирургу за неудачную пластику лица модели из Сочи, но освободил его от наказания в связи с истечением срока давности, сообщили в объединённой пресс-службе суда Краснодарского края. В феврале прошлого года вице-миссис Россия International-2020 из Сочи Юлия Тарасевич рассказала РИА Новости, что в клинике "Медист" ей провели три пластические операции, после которых она не может закрывать глаза, "не работает половина лица". Вскоре краевое управление СК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела на двух пластических хирургов, которые "подозреваются в оказании 43-летней жительнице города Сочи платной медицинской услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья". До суда, однако, дело дошло только в отношении одного. В мае 2023 года суд Краснодара рассмотрел исковое заявление к клиникам ООО "Медист" и ООО "Альфа-Бьюти" и взыскал с первой клиники 5 миллионов рублей в пользу модели Юлии Тарасевич и ее мужа. "Ленинский районный суд Краснодара огласил приговор в отношении Андрея Комарова – пластического хирурга клиники "МедИст"… Суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 118 УК РФ. С учетом непризнания вины подсудимым, в соответствии с санкциями статьи ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 3 года. В связи с истечением сроков давности, Комаров освобожден от назначенного наказания", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокурор в судебных прениях сторон квалифицировала действия Комарова по части 2 статьи 118 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Следствие ранее сообщало, что после пластической процедуры у пациентки, обратившейся в клинику в Краснодаре, чтобы сделать операцию по блефаропластике верхних и нижних век, подтяжке мягких тканей средней трети лица и удалению комков Биша, образовалась двусторонняя нейропатия лицевого нерва, тотальная симметричная слабость мимических мышц и трофические нарушения в области лица.
https://ria.ru/20231212/sud-1915290878.html
https://ria.ru/20240129/medsestra-1924185977.html
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происшествия, здоровье - общество, россия, краснодар, сочи, андрей комаров, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Краснодар, Сочи, Андрей Комаров, Следственный комитет России (СК РФ)
Хирургу, изуродовавшему лицо модели из Сочи, вынесли приговор

Хирурга, изуродовавшего лицо модели из Сочи, приговорили к трем годам тюрьмы

© Объединенная пресс-служба судов Краснодарского краяОглашение приговора пластическому хирургу, оперировавшему жительницу Сочи. Кадр видео
Оглашение приговора пластическому хирургу, оперировавшему жительницу Сочи. Кадр видео
© Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края
Оглашение приговора пластическому хирургу, оперировавшему жительницу Сочи. Кадр видео
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КРАСНОДАР, 27 мар – РИА Новости. Ленинский районный суд Краснодара назначил три года ограничения свободы пластическому хирургу за неудачную пластику лица модели из Сочи, но освободил его от наказания в связи с истечением срока давности, сообщили в объединённой пресс-службе суда Краснодарского края.
В феврале прошлого года вице-миссис Россия International-2020 из Сочи Юлия Тарасевич рассказала РИА Новости, что в клинике "Медист" ей провели три пластические операции, после которых она не может закрывать глаза, "не работает половина лица".
Бывший главврач тюремной больницы СИЗО Матросская тишина Александр Кравченко на заседании Преображенского суда в Москве. 12 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
В Москве вынесли приговор бывшему главврачу "Матросской тишины"
12 декабря 2023, 13:14
Вскоре краевое управление СК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела на двух пластических хирургов, которые "подозреваются в оказании 43-летней жительнице города Сочи платной медицинской услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья". До суда, однако, дело дошло только в отношении одного.
В мае 2023 года суд Краснодара рассмотрел исковое заявление к клиникам ООО "Медист" и ООО "Альфа-Бьюти" и взыскал с первой клиники 5 миллионов рублей в пользу модели Юлии Тарасевич и ее мужа.
«
"Ленинский районный суд Краснодара огласил приговор в отношении Андрея Комарова – пластического хирурга клиники "МедИст"… Суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 118 УК РФ. С учетом непризнания вины подсудимым, в соответствии с санкциями статьи ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 3 года. В связи с истечением сроков давности, Комаров освобожден от назначенного наказания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокурор в судебных прениях сторон квалифицировала действия Комарова по части 2 статьи 118 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
Следствие ранее сообщало, что после пластической процедуры у пациентки, обратившейся в клинику в Краснодаре, чтобы сделать операцию по блефаропластике верхних и нижних век, подтяжке мягких тканей средней трети лица и удалению комков Биша, образовалась двусторонняя нейропатия лицевого нерва, тотальная симметричная слабость мимических мышц и трофические нарушения в области лица.
Зал суда - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
На Кубани вынесли приговор медсестре, после ошибки которой умер младенец
29 января, 17:07
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияКраснодарСочиАндрей КомаровСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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