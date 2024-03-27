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Украинская ПВО ударила по жилой инфраструктуре Харькова, сообщил Марочко - РИА Новости, 27.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:33 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/kharkov-1936078479.html
Украинская ПВО ударила по жилой инфраструктуре Харькова, сообщил Марочко
Украинская ПВО ударила по жилой инфраструктуре Харькова, сообщил Марочко - РИА Новости, 27.03.2024
Украинская ПВО ударила по жилой инфраструктуре Харькова, сообщил Марочко
Средства украинской противовоздушной обороны ударили по жилой инфраструктуре Харькова из-за нештатного срабатывания ракеты, на место взрыва, помимо спасательных РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T07:33
2024-03-27T07:33
специальная военная операция на украине
харьков
в мире
белгородская область
луганская народная республика
андрей марочко
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Средства украинской противовоздушной обороны ударили по жилой инфраструктуре Харькова из-за нештатного срабатывания ракеты, на место взрыва, помимо спасательных служб, выехали сотрудники СБУ для сокрытия следов инцидента, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе нештатного срабатывания системы украинской ПВО ракета западного зенитного комплекса, который располагался в северных кварталах населенного пункта, ударила по гражданскому объекту. На место инцидента вместе с аварийно-спасательными службами выехали представители СБУ, в задачи которых входило сокрытие "дружественного" огня", - сообщил Марочко агентству, сославшись на собственные источники. В последние дни ВС РФ регулярно бьют по военным и военно-промышленным объектам в Харькове, в том числе поражая подразделения ВСУ, задействованные в атаках на Белгородскую область. В минувшую пятницу подполье сообщало о том, что под российский удар по Харькову попали стратегический завод "Электротяжмаш", где находилась военная техника, а также входящий в концерн "Укроборонпром" Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева, выпускающий и ремонтирующий танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ. Подпольщики отмечали, что под удар могли попасть украинские офицеры, участвующие в операциях с попытками проникнуть в Белгородскую область, а также группа иностранных наемников.
https://ria.ru/20240322/obstrel-1934882351.html
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харьков, в мире, белгородская область, луганская народная республика, андрей марочко, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Белгородская область, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украинская ПВО ударила по жилой инфраструктуре Харькова, сообщил Марочко

Марочко: ПВО ВСУ ударила по жилой инфраструктуре Харькова

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО
Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Средства украинской противовоздушной обороны ударили по жилой инфраструктуре Харькова из-за нештатного срабатывания ракеты, на место взрыва, помимо спасательных служб, выехали сотрудники СБУ для сокрытия следов инцидента, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В ходе нештатного срабатывания системы украинской ПВО ракета западного зенитного комплекса, который располагался в северных кварталах населенного пункта, ударила по гражданскому объекту. На место инцидента вместе с аварийно-спасательными службами выехали представители СБУ, в задачи которых входило сокрытие "дружественного" огня", - сообщил Марочко агентству, сославшись на собственные источники.
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В последние дни ВС РФ регулярно бьют по военным и военно-промышленным объектам в Харькове, в том числе поражая подразделения ВСУ, задействованные в атаках на Белгородскую область. В минувшую пятницу подполье сообщало о том, что под российский удар по Харькову попали стратегический завод "Электротяжмаш", где находилась военная техника, а также входящий в концерн "Укроборонпром" Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева, выпускающий и ремонтирующий танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ.
Подпольщики отмечали, что под удар могли попасть украинские офицеры, участвующие в операциях с попытками проникнуть в Белгородскую область, а также группа иностранных наемников.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковВ миреБелгородская областьЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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