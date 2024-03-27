https://ria.ru/20240327/kharkov-1936078479.html

Украинская ПВО ударила по жилой инфраструктуре Харькова, сообщил Марочко

Украинская ПВО ударила по жилой инфраструктуре Харькова, сообщил Марочко - РИА Новости, 27.03.2024

Украинская ПВО ударила по жилой инфраструктуре Харькова, сообщил Марочко

Средства украинской противовоздушной обороны ударили по жилой инфраструктуре Харькова из-за нештатного срабатывания ракеты, на место взрыва, помимо спасательных РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T07:33

2024-03-27T07:33

2024-03-27T07:33

специальная военная операция на украине

харьков

в мире

белгородская область

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андрей марочко

служба безопасности украины

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ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Средства украинской противовоздушной обороны ударили по жилой инфраструктуре Харькова из-за нештатного срабатывания ракеты, на место взрыва, помимо спасательных служб, выехали сотрудники СБУ для сокрытия следов инцидента, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе нештатного срабатывания системы украинской ПВО ракета западного зенитного комплекса, который располагался в северных кварталах населенного пункта, ударила по гражданскому объекту. На место инцидента вместе с аварийно-спасательными службами выехали представители СБУ, в задачи которых входило сокрытие "дружественного" огня", - сообщил Марочко агентству, сославшись на собственные источники. В последние дни ВС РФ регулярно бьют по военным и военно-промышленным объектам в Харькове, в том числе поражая подразделения ВСУ, задействованные в атаках на Белгородскую область. В минувшую пятницу подполье сообщало о том, что под российский удар по Харькову попали стратегический завод "Электротяжмаш", где находилась военная техника, а также входящий в концерн "Укроборонпром" Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева, выпускающий и ремонтирующий танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ. Подпольщики отмечали, что под удар могли попасть украинские офицеры, участвующие в операциях с попытками проникнуть в Белгородскую область, а также группа иностранных наемников.

https://ria.ru/20240322/obstrel-1934882351.html

https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928635094.html

харьков

белгородская область

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