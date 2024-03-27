https://ria.ru/20240327/fond-1936205571.html

Фонд "Круг добра" за последние три года получил более 430 миллиардов рублей

Фонд "Круг добра" за последние три года получил более 430 миллиардов рублей - РИА Новости, 27.03.2024

Фонд "Круг добра" за последние три года получил более 430 миллиардов рублей

Все направляемые средства фонду "Круг добра" доходят, за последние три года фонд получил 430,3 миллиарда рублей из федерального бюджета РФ, сообщила исполняющая РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T16:35

2024-03-27T16:35

2024-03-27T16:35

фонд "круг добра"

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Все направляемые средства фонду "Круг добра" доходят, за последние три года фонд получил 430,3 миллиарда рублей из федерального бюджета РФ, сообщила исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова при обсуждении в Госдуме отчета о работе ведомства за прошлый год. "Да, действительно, Счетная палата в постоянном режиме проверяет деятельность фонда. Не так давно мы закончили проверку, практически охватили весь период деятельности фонда. Сразу скажу, что все деньги до фонда доходят. В общей сложности за период 2021-2023 годов денег было направлено в фонд 430,3 миллиарда из федерального бюджета", - ответила Изотова на вопрос депутатов о том, все ли целевые средства от ставки НДФЛ в 15% на доходы, превышающие 5 миллионов рублей в год, поступают фонду. Изотова также отметила, что контрольное ведомство в рамках своей деятельности зафиксировало наличие остатков средств на счетах фонда, но не назвала конкретную сумму остатков. Счетная палата в том числе выявила ряд недостатков нормативно-правового регулирования, приводящих к увеличению сроков предоставления помощи, и дала набор рекомендаций, указала Изотова. "Во-первых, в части формирования использования резерва лекарственных препаратов. Дали рекомендации по отражению в информационном ресурсе движения и порядка передачи лекарственных препаратов. Контроль будет продолжен. Мы надеемся, что данные рекомендации до лета будут реализованы", - отметила Изотова. Фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 года указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.

https://ria.ru/20230626/nalogi-1880421683.html

https://ria.ru/20240228/krugdobra-1930002081.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

фонд "круг добра", россия, здоровье - общество