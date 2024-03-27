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Турция закрыла двери для террористов, заявил Эрдоган - РИА Новости, 27.03.2024
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16:31 27.03.2024 (обновлено: 16:41 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/erdogan-1936204360.html
Турция закрыла двери для террористов, заявил Эрдоган
Турция закрыла двери для террористов, заявил Эрдоган - РИА Новости, 27.03.2024
Турция закрыла двери для террористов, заявил Эрдоган
Двери Турции закрыты для террористов и тех, кто играет в политику под прикрытием террористических организаций, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T16:31
2024-03-27T16:41
в мире
турция
анкара (провинция)
ирак
реджеп тайип эрдоган
омер челик
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 27 мар - РИА Новости. Двери Турции закрыты для террористов и тех, кто играет в политику под прикрытием террористических организаций, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер в преддверии выборов в местные органы самоуправления 31 марта обращается к нации на митингах и в соцсетях. Эрдоган обвиняет оппозицию в связях с террористами и в том, что они получают установки от "недоброжелателей Турции". "Конечно, мы готовы говорить обо всем со всеми, но наша дверь закрыта как для террористов, так и для тех, кто играет в политику под прикрытием террористических организаций. Турция расплачивалась за терроризм в течение 40 лет, и мы не будем терпеть его еще 40 лет", - написал турецкий лидер в соцсети Х. По его словам, страна устраняет угрозу (террористическую) после пережитых нами общих страданий. "Теперь настало время избавить нашу страну от этого бремени не только в плане безопасности, но и во всех других измерениях", - сказал турецкий лидер. Турецкий лидер продолжает серию митингов в городах и провинциях страны в качестве подготовки к выборам в местные органы самоуправления 31 марта. Для Эрдогана эти выборы носят важный характер, так как правящая партия ставит целью восстановить контроль над административным управлением в регионах, где у власти находятся представители оппозиции, в частности в Стамбуле, Анкаре и Измире. Эрдоган ранее заявил о грядущих муниципальных выборах 31 марта как последних в его политической карьере. Позже официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР, Ak Parti) Омер Челик отметил, что заявление Эрдогана о "последних выборах" не означает его уход из политики. Турецкие ВС регулярно проводят воздушные, точечные операции против боевиков запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара рассчитывает летом "решить вопрос с безопасностью границы" с Ираком. По его словам, турецкая сторона также стремится создать коридор безопасности глубиной 30-40 километров в Сирии. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
https://ria.ru/20231012/turtsiya-1902184196.html
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турция
анкара (провинция)
ирак
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в мире, турция, анкара (провинция), ирак, реджеп тайип эрдоган, омер челик, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, Анкара (провинция), Ирак, Реджеп Тайип Эрдоган, Омер Челик, Рабочая партия Курдистана
Турция закрыла двери для террористов, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция закрыта для тех, кто играет в политику под прикрытием терроризма

© AP Photo / Ali UnalРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Ali Unal
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 27 мар - РИА Новости. Двери Турции закрыты для террористов и тех, кто играет в политику под прикрытием террористических организаций, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Турецкий лидер в преддверии выборов в местные органы самоуправления 31 марта обращается к нации на митингах и в соцсетях. Эрдоган обвиняет оппозицию в связях с террористами и в том, что они получают установки от "недоброжелателей Турции".
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"Конечно, мы готовы говорить обо всем со всеми, но наша дверь закрыта как для террористов, так и для тех, кто играет в политику под прикрытием террористических организаций. Турция расплачивалась за терроризм в течение 40 лет, и мы не будем терпеть его еще 40 лет", - написал турецкий лидер в соцсети Х.
По его словам, страна устраняет угрозу (террористическую) после пережитых нами общих страданий.
"Теперь настало время избавить нашу страну от этого бремени не только в плане безопасности, но и во всех других измерениях", - сказал турецкий лидер.
Турецкий лидер продолжает серию митингов в городах и провинциях страны в качестве подготовки к выборам в местные органы самоуправления 31 марта. Для Эрдогана эти выборы носят важный характер, так как правящая партия ставит целью восстановить контроль над административным управлением в регионах, где у власти находятся представители оппозиции, в частности в Стамбуле, Анкаре и Измире. Эрдоган ранее заявил о грядущих муниципальных выборах 31 марта как последних в его политической карьере. Позже официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР, Ak Parti) Омер Челик отметил, что заявление Эрдогана о "последних выборах" не означает его уход из политики.
Турецкие ВС регулярно проводят воздушные, точечные операции против боевиков запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара рассчитывает летом "решить вопрос с безопасностью границы" с Ираком. По его словам, турецкая сторона также стремится создать коридор безопасности глубиной 30-40 километров в Сирии.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
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В миреТурцияАнкара (провинция)ИракРеджеп Тайип ЭрдоганОмер ЧеликРабочая партия Курдистана
 
 
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