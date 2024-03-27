https://ria.ru/20240327/erdogan-1936204360.html

Турция закрыла двери для террористов, заявил Эрдоган

Турция закрыла двери для террористов, заявил Эрдоган - РИА Новости, 27.03.2024

Турция закрыла двери для террористов, заявил Эрдоган

Двери Турции закрыты для террористов и тех, кто играет в политику под прикрытием террористических организаций, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T16:31

2024-03-27T16:31

2024-03-27T16:41

в мире

турция

анкара (провинция)

ирак

реджеп тайип эрдоган

омер челик

рабочая партия курдистана

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АНКАРА, 27 мар - РИА Новости. Двери Турции закрыты для террористов и тех, кто играет в политику под прикрытием террористических организаций, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер в преддверии выборов в местные органы самоуправления 31 марта обращается к нации на митингах и в соцсетях. Эрдоган обвиняет оппозицию в связях с террористами и в том, что они получают установки от "недоброжелателей Турции". "Конечно, мы готовы говорить обо всем со всеми, но наша дверь закрыта как для террористов, так и для тех, кто играет в политику под прикрытием террористических организаций. Турция расплачивалась за терроризм в течение 40 лет, и мы не будем терпеть его еще 40 лет", - написал турецкий лидер в соцсети Х. По его словам, страна устраняет угрозу (террористическую) после пережитых нами общих страданий. "Теперь настало время избавить нашу страну от этого бремени не только в плане безопасности, но и во всех других измерениях", - сказал турецкий лидер. Турецкий лидер продолжает серию митингов в городах и провинциях страны в качестве подготовки к выборам в местные органы самоуправления 31 марта. Для Эрдогана эти выборы носят важный характер, так как правящая партия ставит целью восстановить контроль над административным управлением в регионах, где у власти находятся представители оппозиции, в частности в Стамбуле, Анкаре и Измире. Эрдоган ранее заявил о грядущих муниципальных выборах 31 марта как последних в его политической карьере. Позже официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР, Ak Parti) Омер Челик отметил, что заявление Эрдогана о "последних выборах" не означает его уход из политики. Турецкие ВС регулярно проводят воздушные, точечные операции против боевиков запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара рассчитывает летом "решить вопрос с безопасностью границы" с Ираком. По его словам, турецкая сторона также стремится создать коридор безопасности глубиной 30-40 километров в Сирии. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.

https://ria.ru/20231012/turtsiya-1902184196.html

https://ria.ru/20231208/turtsiya-1914517018.html

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анкара (провинция)

ирак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, анкара (провинция), ирак, реджеп тайип эрдоган, омер челик, рабочая партия курдистана