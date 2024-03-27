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На курильском вулкане Эбеко произошел пепловый выброс
На курильском вулкане Эбеко произошел пепловый выброс - РИА Новости, 27.03.2024
На курильском вулкане Эбеко произошел пепловый выброс
Пепловый выброс на высоту до 3 километров зафиксирован в среду на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщает пресс-служба Камчатского филиала ФИЦ... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T10:25
2024-03-27T10:25
2024-03-27T10:31
происшествия
эбеко
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северо-курильск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 мар – РИА Новости. Пепловый выброс на высоту до 3 километров зафиксирован в среду на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщает пресс-служба Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН в социальной сети. "Высота перлового выброса составила около 3 тысяч метров над уровнем моря", – говорится в сообщении в Telegram-канале. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
https://ria.ru/20240317/vulkan-1933580904.html
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происшествия, эбеко, парамушир, северо-курильск, российская академия наук
Происшествия, Эбеко, Парамушир, Северо-Курильск, Российская академия наук
На курильском вулкане Эбеко произошел пепловый выброс
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту до трех км