https://ria.ru/20240327/chempionat-1936255889.html

Этап чемпионата "Профессионалы-2024" стартовал в Ленобласти

Этап чемпионата "Профессионалы-2024" стартовал в Ленобласти - РИА Новости, 27.03.2024

Этап чемпионата "Профессионалы-2024" стартовал в Ленобласти

Региональный этап чемпионата "Профессионалы-2024" стартовал в Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T20:21

2024-03-27T20:21

2024-03-27T20:21

ленинградская область

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Региональный этап чемпионата "Профессионалы-2024" стартовал в Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "Молодые, но профессиональные и увлеченные студенты ленинградских колледжей в столице Ленобласти вступили в "схватку", которая определит сильнейших в 64 компетенциях: от "Веб-технологий" и "Предпринимательства" до "Эксплуатации беспилотных авиационных систем", - сообщает пресс-служба. Заместитель председателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов и председатель комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва открыли соревнования и деловую программу чемпионата. В этом году в чемпионате примут участие свыше одной тысячи конкурсантов, в числе которых волонтеры и эксперты. Им предстоит продемонстрировать свои умения в 64-х компетенциях на площадках 19 колледжей и техникумов региона. Также с прошлого года для победителей, призеров и экспертов-наставников предусмотрена премия губернатора Ленинградской области. Для регионального этапа - 30 тысяч рублей, для отборочного - от 40 до 80 тысяч рублей, а для победителей финала - от 150 до 250 тысяч рублей. Итоговый этап чемпионата закончится в июле, победителей определят на финале в ноябре.

https://ria.ru/20240320/nagrady-1934578361.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область