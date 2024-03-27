Этап чемпионата "Профессионалы-2024" стартовал в Ленобласти
© Фото : Пресс-служба комитета образования ЛенобластиРегиональный этап чемпионата "Профессионалы-2024" стартовал в Ленинградской области
© Фото : Пресс-служба комитета образования Ленобласти
Региональный этап чемпионата "Профессионалы-2024" стартовал в Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Региональный этап чемпионата "Профессионалы-2024" стартовал в Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
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"Молодые, но профессиональные и увлеченные студенты ленинградских колледжей в столице Ленобласти вступили в "схватку", которая определит сильнейших в 64 компетенциях: от "Веб-технологий" и "Предпринимательства" до "Эксплуатации беспилотных авиационных систем", - сообщает пресс-служба.
Заместитель председателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов и председатель комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва открыли соревнования и деловую программу чемпионата.
© Фото : Пресс-служба комитета образования ЛенобластиЗаместитель председателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов и председатель комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва открыли соревнования и деловую программу чемпионата
© Фото : Пресс-служба комитета образования Ленобласти
Заместитель председателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов и председатель комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва открыли соревнования и деловую программу чемпионата
В этом году в чемпионате примут участие свыше одной тысячи конкурсантов, в числе которых волонтеры и эксперты. Им предстоит продемонстрировать свои умения в 64-х компетенциях на площадках 19 колледжей и техникумов региона.
Также с прошлого года для победителей, призеров и экспертов-наставников предусмотрена премия губернатора Ленинградской области. Для регионального этапа - 30 тысяч рублей, для отборочного - от 40 до 80 тысяч рублей, а для победителей финала - от 150 до 250 тысяч рублей.
Итоговый этап чемпионата закончится в июле, победителей определят на финале в ноябре.