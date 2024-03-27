https://ria.ru/20240327/bayden-1936068162.html

В Белом доме "невероятно оскорбились" из-за вопроса о Байдене

В Белом доме "невероятно оскорбились" из-за вопроса о Байдене - РИА Новости, 27.03.2024

В Белом доме "невероятно оскорбились" из-за вопроса о Байдене

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе интервью разозлилась из-за вопроса о том, страдает ли американский президент Джо Байден деменцией, и досрочно... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T03:25

2024-03-27T03:25

2024-03-27T03:51

сша

в мире

джо байден

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе интервью разозлилась из-за вопроса о том, страдает ли американский президент Джо Байден деменцией, и досрочно закончив разговор. "Я даже не могу поверить, что вы задаете мне этот вопрос. Это невероятно оскорбительный вопрос", - сказала Жан-Пьер в интервью радиостанции WBT. Затем пресс-секретарь Белого дома принялась расхваливать Байдена и его работу на посту президента, а закончив, пожелала собеседнику хорошего дня и бросила трубку. Ведущий в ответ на это рассмеялся. В последнее время проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников. Новую волну обеспокоенных вопросов породил отчет специального прокурора Роберта Хёра, который он подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. Как отмечалось в документе, в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, а также назвать дату кончины своего сына Бо.

https://ria.ru/20240327/bayden-1936063971.html

https://ria.ru/20240326/navoz-1936057093.html

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сша, в мире, джо байден, карин жан-пьер