В Белом доме "невероятно оскорбились" из-за вопроса о Байдене
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер оскорбилась вопросом о деменции у Байдена
© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер
© AP Photo / Evan Vucci
Пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе интервью разозлилась из-за вопроса о том, страдает ли американский президент Джо Байден деменцией, и досрочно закончив разговор.
"Я даже не могу поверить, что вы задаете мне этот вопрос. Это невероятно оскорбительный вопрос", - сказала Жан-Пьер в интервью радиостанции WBT.
Затем пресс-секретарь Белого дома принялась расхваливать Байдена и его работу на посту президента, а закончив, пожелала собеседнику хорошего дня и бросила трубку. Ведущий в ответ на это рассмеялся.
В последнее время проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников.
Новую волну обеспокоенных вопросов породил отчет специального прокурора Роберта Хёра, который он подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. Как отмечалось в документе, в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, а также назвать дату кончины своего сына Бо.
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