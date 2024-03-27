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В Белом доме "невероятно оскорбились" из-за вопроса о Байдене - РИА Новости, 27.03.2024
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03:25 27.03.2024 (обновлено: 03:51 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/bayden-1936068162.html
В Белом доме "невероятно оскорбились" из-за вопроса о Байдене
В Белом доме "невероятно оскорбились" из-за вопроса о Байдене - РИА Новости, 27.03.2024
В Белом доме "невероятно оскорбились" из-за вопроса о Байдене
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе интервью разозлилась из-за вопроса о том, страдает ли американский президент Джо Байден деменцией, и досрочно... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T03:25
2024-03-27T03:51
сша
в мире
джо байден
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе интервью разозлилась из-за вопроса о том, страдает ли американский президент Джо Байден деменцией, и досрочно закончив разговор. "Я даже не могу поверить, что вы задаете мне этот вопрос. Это невероятно оскорбительный вопрос", - сказала Жан-Пьер в интервью радиостанции WBT. Затем пресс-секретарь Белого дома принялась расхваливать Байдена и его работу на посту президента, а закончив, пожелала собеседнику хорошего дня и бросила трубку. Ведущий в ответ на это рассмеялся. В последнее время проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников. Новую волну обеспокоенных вопросов породил отчет специального прокурора Роберта Хёра, который он подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. Как отмечалось в документе, в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, а также назвать дату кончины своего сына Бо.
https://ria.ru/20240327/bayden-1936063971.html
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сша, в мире, джо байден, карин жан-пьер
США, В мире, Джо Байден, Карин Жан-Пьер
В Белом доме "невероятно оскорбились" из-за вопроса о Байдене

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер оскорбилась вопросом о деменции у Байдена

© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер
Пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе интервью разозлилась из-за вопроса о том, страдает ли американский президент Джо Байден деменцией, и досрочно закончив разговор.
"Я даже не могу поверить, что вы задаете мне этот вопрос. Это невероятно оскорбительный вопрос", - сказала Жан-Пьер в интервью радиостанции WBT.
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Затем пресс-секретарь Белого дома принялась расхваливать Байдена и его работу на посту президента, а закончив, пожелала собеседнику хорошего дня и бросила трубку. Ведущий в ответ на это рассмеялся.
В последнее время проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников.
Новую волну обеспокоенных вопросов породил отчет специального прокурора Роберта Хёра, который он подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. Как отмечалось в документе, в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, а также назвать дату кончины своего сына Бо.
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