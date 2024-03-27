https://ria.ru/20240327/avto-1936080929.html

Соседи рассказали об арестованном по делу о теракте в "Крокусе"

Соседи рассказали об арестованном по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024

Соседи рассказали об арестованном по делу о теракте в "Крокусе"

Соседи семьи Исломовых, арестованных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле", рассказали РИА Новости, что те жили в квартире в Твери год или больше,... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T08:13

2024-03-27T08:13

2024-03-27T13:01

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

тверь

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Соседи семьи Исломовых, арестованных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле", рассказали РИА Новости, что те жили в квартире в Твери год или больше, зарабатывали извозом, но рабочая машина Hyundai уже две недели стоит на месте. "Год точно здесь уже прожили, если не больше. Я знаю, что они таксовали, потому что они все на такси ездили, просто сначала они ездили на старых машинах, потом уже, смотрю, у них новые машины, дорогие. Они с семьями все, много детей на семью. Дети, они вежливые, вообще культурные люди, никаких подозрений, вообще ничего не было. Пьяных нет, вот этого ничего не было", — сказал один из соседей. Местные жители также показали машину, которая принадлежала подозреваемым, — напротив подъезда припарковано белое такси Hyundai. Машина, как рассказали они, стоит уже давно. При этом один из жителей отметил, что автомобиль Renault, на котором подозреваемые в совершении теракта скрылись с места преступления, у дома никогда не видел. По делу о теракте, в котором, по данным следствия, погибли 139 человек, арестовали восемь человек. Четверых называют непосредственными исполнителями, еще один арестованный сдавал им квартиру. Еще трое — Исроил Исломов и двое его сыновей Диловар и Аминчон, которые работали таксистами. В семье Исломовых, как сообщалось, был и автомобиль Hyundai. Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.

https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html

https://ria.ru/20240326/ukraina-1935890845.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

тверь

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Соседи о заработках семьи Исломовых, арестованных по делу о теракте в "Крокусе" Соседи семьи Исломовых, арестованных по делу о теракте в "Крокусе", рассказали РИА Новости, что те зарабатывали извозом, но рабочая машина Hyundai уже недели две стоит на месте. 2024-03-27T08:13 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крокус сити холл, тверь