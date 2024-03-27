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Соседи рассказали об арестованном по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
08:13 27.03.2024 (обновлено: 13:01 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/avto-1936080929.html
Соседи рассказали об арестованном по делу о теракте в "Крокусе"
Соседи рассказали об арестованном по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024
Соседи рассказали об арестованном по делу о теракте в "Крокусе"
Соседи семьи Исломовых, арестованных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле", рассказали РИА Новости, что те жили в квартире в Твери год или больше,... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T08:13
2024-03-27T13:01
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
тверь
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Соседи семьи Исломовых, арестованных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле", рассказали РИА Новости, что те жили в квартире в Твери год или больше, зарабатывали извозом, но рабочая машина Hyundai уже две недели стоит на месте. "Год точно здесь уже прожили, если не больше. Я знаю, что они таксовали, потому что они все на такси ездили, просто сначала они ездили на старых машинах, потом уже, смотрю, у них новые машины, дорогие. Они с семьями все, много детей на семью. Дети, они вежливые, вообще культурные люди, никаких подозрений, вообще ничего не было. Пьяных нет, вот этого ничего не было", — сказал один из соседей. Местные жители также показали машину, которая принадлежала подозреваемым, — напротив подъезда припарковано белое такси Hyundai. Машина, как рассказали они, стоит уже давно. При этом один из жителей отметил, что автомобиль Renault, на котором подозреваемые в совершении теракта скрылись с места преступления, у дома никогда не видел. По делу о теракте, в котором, по данным следствия, погибли 139 человек, арестовали восемь человек. Четверых называют непосредственными исполнителями, еще один арестованный сдавал им квартиру. Еще трое — Исроил Исломов и двое его сыновей Диловар и Аминчон, которые работали таксистами. В семье Исломовых, как сообщалось, был и автомобиль Hyundai. Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html
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353
60
353
60
Соседи о заработках семьи Исломовых, арестованных по делу о теракте в "Крокусе"
Соседи семьи Исломовых, арестованных по делу о теракте в "Крокусе", рассказали РИА Новости, что те зарабатывали извозом, но рабочая машина Hyundai уже недели две стоит на месте.
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крокус сити холл, тверь
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл, Тверь
Соседи рассказали об арестованном по делу о теракте в "Крокусе"

Арестованный после теракта в "Крокусе" за две недели до трагедии оставил Hyundai

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Соседи семьи Исломовых, арестованных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле", рассказали РИА Новости, что те жили в квартире в Твери год или больше, зарабатывали извозом, но рабочая машина Hyundai уже две недели стоит на месте.
«
"Год точно здесь уже прожили, если не больше. Я знаю, что они таксовали, потому что они все на такси ездили, просто сначала они ездили на старых машинах, потом уже, смотрю, у них новые машины, дорогие. Они с семьями все, много детей на семью. Дети, они вежливые, вообще культурные люди, никаких подозрений, вообще ничего не было. Пьяных нет, вот этого ничего не было", — сказал один из соседей.
© РИА Новости / Суды общей юрисдикции города МосквыИсроил Исломов
Исроил Исломов
Исроил Исломов
© РИА Новости / Суды общей юрисдикции города Москвы
1 из 3
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы

Диловар Исломов

Диловар Исломов в суде

Диловар Исломов

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
2 из 3
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда | Перейти в медиабанк

Аминчон Исломов

Аминчон Исломов, задержанный по подозрению в террористическом акте в Крокус Сити Холл, в здании Басманного суда Москвы

Аминчон Исломов

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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3 из 3
Исроил Исломов
© РИА Новости / Суды общей юрисдикции города Москвы
1 из 3

Диловар Исломов

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
2 из 3

Аминчон Исломов

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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3 из 3
Местные жители также показали машину, которая принадлежала подозреваемым, — напротив подъезда припарковано белое такси Hyundai. Машина, как рассказали они, стоит уже давно.
При этом один из жителей отметил, что автомобиль Renault, на котором подозреваемые в совершении теракта скрылись с места преступления, у дома никогда не видел.
По делу о теракте, в котором, по данным следствия, погибли 139 человек, арестовали восемь человек. Четверых называют непосредственными исполнителями, еще один арестованный сдавал им квартиру. Еще трое — Исроил Исломов и двое его сыновей Диловар и Аминчон, которые работали таксистами. В семье Исломовых, как сообщалось, был и автомобиль Hyundai.
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Террористы и Европа обидятся за возвращение смертной казни в России
Вчера, 08:00

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Патрушев заявил, что Украина стоит за терактом в "Крокус Сити Холле"
26 марта, 13:30
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
Спецтехника у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Заказчики теракта в "Крокус Сити Холле" наметили две цели
26 марта, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Крокус Сити ХоллТверь
 
 
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