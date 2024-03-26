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Минсельхоз оценил объем производства яиц с начала года - РИА Новости, 26.03.2024
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09:20 26.03.2024 (обновлено: 10:01 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/yaytsa-1935813185.html
Минсельхоз оценил объем производства яиц с начала года
Минсельхоз оценил объем производства яиц с начала года - РИА Новости, 26.03.2024
Минсельхоз оценил объем производства яиц с начала года
Объемы производства яиц в России в полной мере обеспечивают потребности рынка, все контракты с ритейлерами выполняются, сообщил Минсельхоз РФ. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T09:20
2024-03-26T10:01
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Объемы производства яиц в России в полной мере обеспечивают потребности рынка, все контракты с ритейлерами выполняются, сообщил Минсельхоз РФ."Объем производства яиц в России определяется технологическими графиками фабрик, составленными с учетом цикла хозяйственного использования птицы и сезонности спроса. В настоящее время объемы производства (январь-февраль) в полной мере обеспечивают потребности рынка. Все контракты с торговыми сетями выполняются", - говорится в сообщении.Отмечается, что министерство работает над бесперебойным функционированием птицеводческих фабрик, в том числе в вопросах биобезопасности, модернизации предприятий, обеспечения материально-техническими ресурсами и координации взаимодействия с торговыми сетями. Также Минсельхозом совершенствуется нормативно правовая база. В частности, внесены изменения в льготное кредитование – срок кредитования на строительство яичных птицефабрик увеличен до 15 лет.Как сообщил позже журналистам гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов, союз, несмотря на незначительное снижение производства куриного яйца относительно февраля прошлого года, не наблюдает роста цен на продукцию, что свидетельствует об отсутствии неудовлетворенного спроса.Он также заметил, что переход на долгосрочные контракты с ритейлерами, который произошел в прошлом году, мог послужить основой сдвига производственной и торговой политики "в сторону более прогностической, основанной на понимании будущих потребностей покупателей, прежде всего - торговых сетей".Гендиректор "Росптицесоюза" Галина Бобылева указала, что ситуация на рынке куриного яйца в настоящее время стабильна. "Текущий уровень производства яиц в нашей стране позволяет удовлетворять потребности покупателей, и предложение полностью соответствует спросу. Торговые сети обеспечены яйцами, их нехватка на рынке исключена", - подчеркнула она, напомнив, что по итогам года союз ожидает положительной динамики производства в отрасли.
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика
Минсельхоз оценил объем производства яиц с начала года

Минсельхоз: объем производства яиц с начала года обеспечивает потребности рынка

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯйца
Яйца - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Яйца. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Объемы производства яиц в России в полной мере обеспечивают потребности рынка, все контракты с ритейлерами выполняются, сообщил Минсельхоз РФ.
«
"Объем производства яиц в России определяется технологическими графиками фабрик, составленными с учетом цикла хозяйственного использования птицы и сезонности спроса. В настоящее время объемы производства (январь-февраль) в полной мере обеспечивают потребности рынка. Все контракты с торговыми сетями выполняются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что министерство работает над бесперебойным функционированием птицеводческих фабрик, в том числе в вопросах биобезопасности, модернизации предприятий, обеспечения материально-техническими ресурсами и координации взаимодействия с торговыми сетями. Также Минсельхозом совершенствуется нормативно правовая база. В частности, внесены изменения в льготное кредитование – срок кредитования на строительство яичных птицефабрик увеличен до 15 лет.
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Как сообщил позже журналистам гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов, союз, несмотря на незначительное снижение производства куриного яйца относительно февраля прошлого года, не наблюдает роста цен на продукцию, что свидетельствует об отсутствии неудовлетворенного спроса.
Он также заметил, что переход на долгосрочные контракты с ритейлерами, который произошел в прошлом году, мог послужить основой сдвига производственной и торговой политики "в сторону более прогностической, основанной на понимании будущих потребностей покупателей, прежде всего - торговых сетей".
Гендиректор "Росптицесоюза" Галина Бобылева указала, что ситуация на рынке куриного яйца в настоящее время стабильна. "Текущий уровень производства яиц в нашей стране позволяет удовлетворять потребности покупателей, и предложение полностью соответствует спросу. Торговые сети обеспечены яйцами, их нехватка на рынке исключена", - подчеркнула она, напомнив, что по итогам года союз ожидает положительной динамики производства в отрасли.
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