https://ria.ru/20240326/vfm-1936052321.html

Посол России в Ереване встретился с армянскими участниками ВФМ

Посол России в Ереване встретился с армянскими участниками ВФМ - РИА Новости, 26.03.2024

Посол России в Ереване встретился с армянскими участниками ВФМ

Посол России в Ереване Сергей Копыркин встретился во вторник с армянскими участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, отметив важность коммуникаций с... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T22:49

2024-03-26T22:49

2024-03-26T22:49

россия

ереван

сочи

сергей копыркин

крокус сити холл

рэу имени г. в. плеханова

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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ЕРЕВАН, 26 мар - РИА Новости. Посол России в Ереване Сергей Копыркин встретился во вторник с армянскими участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, отметив важность коммуникаций с молодыми людьми для понимания общественных настроений, сообщили в пресс-службе Русского дома в Армении. "Сегодня в посольстве России в Армении состоялась встреча Копыркина с армянскими участниками Всемирного фестиваля молодежи, прошедшего в начале марта в Сочи. В этом году армянская делегация состояла из 230 человек. Многие после основной программы приняли участие в региональных секциях, проведя в России больше трех недель и посетив ряд городов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Отмечается, что встреча началась с возложения цветов к стихийному мемориалу жертвам трагедии в "Крокус сити холл" рядом с посольством , где уже несколько дней собираются люди, чтобы почтить память погибших. Открывая мероприятие, Копыркин заявил, что "сегодня как никогда коммуникация с молодежью важна для понимания настроений и ожиданий общества". Это, по его словам, в свою очередь, будет способствовать продолжению взаимодействия и его продуктивному развитию. "Традиция подобных фестивалей заложена давно, но сейчас она возрождается в новом формате, в новых условиях. И то, что вы сегодня пришли в посольство России, для меня является признаком того, что здесь собрались люди неравнодушные к российско-армянским отношениям", - приводит пресс-служба слова посла. Кроме основной повестки участники встречи обсудили ключевые моменты российско-армянского сотрудничества. Делегаты — в большинстве, студенты факультетов "международные отношения", "политология", "журналистика" Российско-Армянского университета, филиалов МГУ и РЭУ им. Плеханова в Ереване — также ознакомились с программой "Новое поколение-2024", реализуемой Россотрудничеством, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240318/festival-1934098350.html

россия

ереван

сочи

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россия, ереван, сочи, сергей копыркин, крокус сити холл, рэу имени г. в. плеханова, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), всемирный фестиваль молодежи — 2024