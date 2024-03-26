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Евросоюзу приходится покупать у России уран за рекордную с 2013 года сумму - РИА Новости, 26.03.2024
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04:16 26.03.2024 (обновлено: 05:46 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/uran-1935794898.html
Евросоюзу приходится покупать у России уран за рекордную с 2013 года сумму
Евросоюзу приходится покупать у России уран за рекордную с 2013 года сумму - РИА Новости, 26.03.2024
Евросоюзу приходится покупать у России уран за рекордную с 2013 года сумму
Стоимость импорта урана из России для Евросоюза достигла максимума с 2013 года — 1713 евро за килограмм, выяснило РИА Новости на основании открытых данных. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T04:16
2024-03-26T05:46
россия
нидерланды
великобритания
евросоюз
экономика
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Стоимость импорта урана из России для Евросоюза достигла максимума с 2013 года — 1713 евро за килограмм, выяснило РИА Новости на основании открытых данных.Россия главным образом поставляет в Евросоюз обогащенный уран. Его стоимость для объединения растет последние три года: в 2021 году она составляла 678 евро за килограмм, в 2022 году — 1163 евро за килограмм, а по итогам 2023 года достигла 1713 евро за килограмм. Таким образом для ЕС цена выросла с досанкционного 2021 года в 2,5 раза. Это максимальное среднегодовое значение с 2013 года — тогда килограмм российского урана обходился объединению в 2004 евро, что до сих пор является рекордом в современной истории.В целом объемы поставок российского обогащенного урана в ЕС по итогам прошлого года составили 253 тонны на 430 миллионов евро. Таким образом, на Россию пришлось 19% всех его покупок странами ЕС. Первое место с долей в 28% заняла Великобритания (365 тонн на 678 миллионов евро), а второе с долей в 20% — Нидерланды (263 тонны на 311 миллионов евро).Кроме того, ЕС покупал у России обедненный уран, но в довольно небольших объемах — чуть менее 1 тонны на 54 тысячи евро. Главным образом страны объединения приобретали его друг у друга: больше всего у Испании (2,2 тысячи тонн на 2,7 миллиона евро), Словакии (1,1 тысячи тонн на 1,6 миллиона евро), Италии (589 тонн на 2,2 миллиона евро) и Германии (479 тонн на 2,3 миллиона евро).Страны Евросоюза также в больших количествах приобретают природный уран, здесь крупнейшим поставщиком в 2023 году была Канада с 9 тысячами тонн на 819 миллионов евро. Франция была вторым главным экспортером (4 тысячи тонн на 528 миллионов евро), затем следуют Казахстан (3,9 тысячи тонн на 245 миллионов евро), Нидерланды (3,6 тысячи тонн на 352 миллиона евро) и Нигер (3,4 тысячи тонн на 168 миллионов евро). Суммарно в прошлом году объединение импортировало 24 тысячи тонн урана из стран вне ЕС на 3,2 миллиарда евро, а объемы торговли им внутри объединения составили почти 13,5 тысячи тонн на 1,9 миллиарда евро.
https://ria.ru/20240311/uran-1932364988.html
https://ria.ru/20240325/drevesina-1935566322.html
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россия, нидерланды, великобритания, евросоюз, экономика
Россия, Нидерланды, Великобритания, Евросоюз, Экономика
Евросоюзу приходится покупать у России уран за рекордную с 2013 года сумму

Стоимость импорта урана из России для Евросоюза достигла максимума с 2013 года

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкДобыча природного урана на месторождении Хиагдинского рудного поля
Добыча природного урана на месторождении Хиагдинского рудного поля - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Добыча природного урана на месторождении Хиагдинского рудного поля. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Стоимость импорта урана из России для Евросоюза достигла максимума с 2013 года — 1713 евро за килограмм, выяснило РИА Новости на основании открытых данных.
Россия главным образом поставляет в Евросоюз обогащенный уран. Его стоимость для объединения растет последние три года: в 2021 году она составляла 678 евро за килограмм, в 2022 году — 1163 евро за килограмм, а по итогам 2023 года достигла 1713 евро за килограмм. Таким образом для ЕС цена выросла с досанкционного 2021 года в 2,5 раза. Это максимальное среднегодовое значение с 2013 года — тогда килограмм российского урана обходился объединению в 2004 евро, что до сих пор является рекордом в современной истории.
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В целом объемы поставок российского обогащенного урана в ЕС по итогам прошлого года составили 253 тонны на 430 миллионов евро. Таким образом, на Россию пришлось 19% всех его покупок странами ЕС. Первое место с долей в 28% заняла Великобритания (365 тонн на 678 миллионов евро), а второе с долей в 20% — Нидерланды (263 тонны на 311 миллионов евро).
Кроме того, ЕС покупал у России обедненный уран, но в довольно небольших объемах — чуть менее 1 тонны на 54 тысячи евро. Главным образом страны объединения приобретали его друг у друга: больше всего у Испании (2,2 тысячи тонн на 2,7 миллиона евро), Словакии (1,1 тысячи тонн на 1,6 миллиона евро), Италии (589 тонн на 2,2 миллиона евро) и Германии (479 тонн на 2,3 миллиона евро).
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Страны Евросоюза также в больших количествах приобретают природный уран, здесь крупнейшим поставщиком в 2023 году была Канада с 9 тысячами тонн на 819 миллионов евро. Франция была вторым главным экспортером (4 тысячи тонн на 528 миллионов евро), затем следуют Казахстан (3,9 тысячи тонн на 245 миллионов евро), Нидерланды (3,6 тысячи тонн на 352 миллиона евро) и Нигер (3,4 тысячи тонн на 168 миллионов евро).
Суммарно в прошлом году объединение импортировало 24 тысячи тонн урана из стран вне ЕС на 3,2 миллиарда евро, а объемы торговли им внутри объединения составили почти 13,5 тысячи тонн на 1,9 миллиарда евро.
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