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Шмыгаль рассказал, сколько Украина рассчитывает получить от ЕС в этом году - РИА Новости, 26.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:49 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/ukraina-1936006334.html
Шмыгаль рассказал, сколько Украина рассчитывает получить от ЕС в этом году
Шмыгаль рассказал, сколько Украина рассчитывает получить от ЕС в этом году - РИА Новости, 26.03.2024
Шмыгаль рассказал, сколько Украина рассчитывает получить от ЕС в этом году
Украина рассчитывает получить от Евросоюза 16 миллиардов евро финансовой поддержки в рамках программы Ukraine Facility в 2024 году, заявил во вторник украинский РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T18:49
2024-03-26T18:49
специальная военная операция на украине
украина
киев
сша
евросоюз
денис шмыгаль
сергей марченко
александр устинов
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Украина рассчитывает получить от Евросоюза 16 миллиардов евро финансовой поддержки в рамках программы Ukraine Facility в 2024 году, заявил во вторник украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. "Помощь ЕС является одним из финансовых якорей нашего государства. Рассчитываем на получение 16 миллиардов евро в текущем году", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Министр финансов Украины Сергей Марченко 24 февраля заявил, что Киев уже столкнулся с дефицитом бюджетных средств из-за задержек западной финансовой помощи. Украинский парламентарий Александра Устинова ранее заявила, что дыры в госбюджете закрываются с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться с протянутой рукой к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240325/borrel-1935775428.html
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украина, киев, сша, евросоюз, денис шмыгаль, сергей марченко, александр устинов, g7
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, США, Евросоюз, Денис Шмыгаль, Сергей Марченко, Александр Устинов, G7
Шмыгаль рассказал, сколько Украина рассчитывает получить от ЕС в этом году

Шмыгаль: Украина рассчитывает получить от ЕС 16 миллиардов евро в этом году

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Украина рассчитывает получить от Евросоюза 16 миллиардов евро финансовой поддержки в рамках программы Ukraine Facility в 2024 году, заявил во вторник украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
«
"Помощь ЕС является одним из финансовых якорей нашего государства. Рассчитываем на получение 16 миллиардов евро в текущем году", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Министр финансов Украины Сергей Марченко 24 февраля заявил, что Киев уже столкнулся с дефицитом бюджетных средств из-за задержек западной финансовой помощи. Украинский парламентарий Александра Устинова ранее заявила, что дыры в госбюджете закрываются с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться с протянутой рукой к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевСШАЕвросоюзДенис ШмыгальСергей МарченкоАлександр УстиновG7
 
 
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