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Шмыгаль рассказал, сколько Украина рассчитывает получить от ЕС в этом году
Шмыгаль рассказал, сколько Украина рассчитывает получить от ЕС в этом году - РИА Новости, 26.03.2024
Шмыгаль рассказал, сколько Украина рассчитывает получить от ЕС в этом году
Украина рассчитывает получить от Евросоюза 16 миллиардов евро финансовой поддержки в рамках программы Ukraine Facility в 2024 году, заявил во вторник украинский РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T18:49
2024-03-26T18:49
2024-03-26T18:49
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Украина рассчитывает получить от Евросоюза 16 миллиардов евро финансовой поддержки в рамках программы Ukraine Facility в 2024 году, заявил во вторник украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. "Помощь ЕС является одним из финансовых якорей нашего государства. Рассчитываем на получение 16 миллиардов евро в текущем году", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Министр финансов Украины Сергей Марченко 24 февраля заявил, что Киев уже столкнулся с дефицитом бюджетных средств из-за задержек западной финансовой помощи. Украинский парламентарий Александра Устинова ранее заявила, что дыры в госбюджете закрываются с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться с протянутой рукой к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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Шмыгаль рассказал, сколько Украина рассчитывает получить от ЕС в этом году
Шмыгаль: Украина рассчитывает получить от ЕС 16 миллиардов евро в этом году