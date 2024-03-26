https://ria.ru/20240326/ukraina-1936006334.html

Шмыгаль рассказал, сколько Украина рассчитывает получить от ЕС в этом году

Шмыгаль рассказал, сколько Украина рассчитывает получить от ЕС в этом году - РИА Новости, 26.03.2024

Шмыгаль рассказал, сколько Украина рассчитывает получить от ЕС в этом году

Украина рассчитывает получить от Евросоюза 16 миллиардов евро финансовой поддержки в рамках программы Ukraine Facility в 2024 году, заявил во вторник украинский РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T18:49

2024-03-26T18:49

2024-03-26T18:49

специальная военная операция на украине

украина

киев

сша

евросоюз

денис шмыгаль

сергей марченко

александр устинов

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Украина рассчитывает получить от Евросоюза 16 миллиардов евро финансовой поддержки в рамках программы Ukraine Facility в 2024 году, заявил во вторник украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. "Помощь ЕС является одним из финансовых якорей нашего государства. Рассчитываем на получение 16 миллиардов евро в текущем году", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Министр финансов Украины Сергей Марченко 24 февраля заявил, что Киев уже столкнулся с дефицитом бюджетных средств из-за задержек западной финансовой помощи. Украинский парламентарий Александра Устинова ранее заявила, что дыры в госбюджете закрываются с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться с протянутой рукой к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240325/borrel-1935775428.html

украина

киев

сша

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украина, киев, сша, евросоюз, денис шмыгаль, сергей марченко, александр устинов, g7