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"Биться до последнего". В США сделали резкое заявление об Украине - РИА Новости, 26.03.2024
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13:59 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/ukraina-1935904656.html
"Биться до последнего". В США сделали резкое заявление об Украине
"Биться до последнего". В США сделали резкое заявление об Украине - РИА Новости, 26.03.2024
"Биться до последнего". В США сделали резкое заявление об Украине
Владимир Зеленский пойдет на отчаянные опасные действия из-за коллапса своего режима, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T13:59
2024-03-26T13:59
в мире
россия
сергей шойгу
владимир зеленский
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
политика
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский пойдет на отчаянные опасные действия из-за коллапса своего режима, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted."Зеленский и его режим можно сравнить со смертельно раненым зверем, который сейчас гибнет. И в итоге он будет биться до последнего, вместо того чтобы сдаться и пойти на переговоры", — указал он.По словам Макгрегора, из-за безысходности на поле боя украинский политик готов идти на отчаянные опасные шаги, чтобы как-то противостоять России.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
https://ria.ru/20240326/tragediya-1935881161.html
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в мире, россия, сергей шойгу, владимир зеленский, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, политика
В мире, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Политика
"Биться до последнего". В США сделали резкое заявление об Украине

Макгрегор: Зеленский пойдет на отчаянные шаги из-за скорого краха своего режима

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в Донецкой области
Украинский солдат в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский пойдет на отчаянные опасные действия из-за коллапса своего режима, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.
«
"Зеленский и его режим можно сравнить со смертельно раненым зверем, который сейчас гибнет. И в итоге он будет биться до последнего, вместо того чтобы сдаться и пойти на переговоры", — указал он.
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По словам Макгрегора, из-за безысходности на поле боя украинский политик готов идти на отчаянные опасные шаги, чтобы как-то противостоять России.
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
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В миреРоссияСергей ШойгуВладимир ЗеленскийМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
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