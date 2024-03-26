https://ria.ru/20240326/ukraina-1935904656.html

"Биться до последнего". В США сделали резкое заявление об Украине

"Биться до последнего". В США сделали резкое заявление об Украине - РИА Новости, 26.03.2024

"Биться до последнего". В США сделали резкое заявление об Украине

Владимир Зеленский пойдет на отчаянные опасные действия из-за коллапса своего режима, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T13:59

2024-03-26T13:59

2024-03-26T13:59

в мире

россия

сергей шойгу

владимир зеленский

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

политика

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский пойдет на отчаянные опасные действия из-за коллапса своего режима, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted."Зеленский и его режим можно сравнить со смертельно раненым зверем, который сейчас гибнет. И в итоге он будет биться до последнего, вместо того чтобы сдаться и пойти на переговоры", — указал он.По словам Макгрегора, из-за безысходности на поле боя украинский политик готов идти на отчаянные опасные шаги, чтобы как-то противостоять России.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.

https://ria.ru/20240326/tragediya-1935881161.html

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в мире, россия, сергей шойгу, владимир зеленский, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, политика