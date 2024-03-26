Патрушев заявил, что Украина стоит за терактом в "Крокус Сити Холле"
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. За терактом в "Крокус Сити Холле" стоит киевский режим, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
"Конечно Украина", — ответил он на вопрос журналистов, стоят ли за нападением Украина или ИГИЛ*.
Как заявил накануне Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта, власти знают, что непосредственно нападение совершили радикальные исламисты. Необходимо установить, кто заказчик, подчеркнул президент.
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
Как сообщил Владимир Путин, непосредственные участники нападения планировали скрыться на Украине. Глава государства подчеркнул, что исполнители, организаторы и заказчики понесут наказание.
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