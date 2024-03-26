https://ria.ru/20240326/ukraina-1935890845.html

Патрушев заявил, что Украина стоит за терактом в "Крокус Сити Холле"

Патрушев заявил, что Украина стоит за терактом в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 26.03.2024

Патрушев заявил, что Украина стоит за терактом в "Крокус Сити Холле"

За терактом в "Крокус Сити Холле" стоит киевский режим, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T13:30

2024-03-26T13:30

2024-03-26T16:34

теракт в "крокус сити холле"

украина

крокус сити холл

николай патрушев

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. За терактом в "Крокус Сити Холле" стоит киевский режим, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев."Конечно Украина", — ответил он на вопрос журналистов, стоят ли за нападением Украина или ИГИЛ*.Как заявил накануне Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта, власти знают, что непосредственно нападение совершили радикальные исламисты. Необходимо установить, кто заказчик, подчеркнул президент.Он отметил, что в Москве видят попытки США по разным каналам убедить другие страны, что в теракте нет киевского следа. Предстоит получить ответы на целый ряд вопросов, добавил Путин.Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.Как сообщил Владимир Путин, непосредственные участники нападения планировали скрыться на Украине. Глава государства подчеркнул, что исполнители, организаторы и заказчики понесут наказание.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, крокус сити холл, николай патрушев