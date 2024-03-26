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Патрушев заявил, что Украина стоит за терактом в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
13:30 26.03.2024 (обновлено: 16:34 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/ukraina-1935890845.html
Патрушев заявил, что Украина стоит за терактом в "Крокус Сити Холле"
Патрушев заявил, что Украина стоит за терактом в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 26.03.2024
Патрушев заявил, что Украина стоит за терактом в "Крокус Сити Холле"
За терактом в "Крокус Сити Холле" стоит киевский режим, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T13:30
2024-03-26T16:34
теракт в "крокус сити холле"
украина
крокус сити холл
николай патрушев
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. За терактом в "Крокус Сити Холле" стоит киевский режим, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев."Конечно Украина", — ответил он на вопрос журналистов, стоят ли за нападением Украина или ИГИЛ*.Как заявил накануне Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта, власти знают, что непосредственно нападение совершили радикальные исламисты. Необходимо установить, кто заказчик, подчеркнул президент.Он отметил, что в Москве видят попытки США по разным каналам убедить другие страны, что в теракте нет киевского следа. Предстоит получить ответы на целый ряд вопросов, добавил Путин.Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.Как сообщил Владимир Путин, непосредственные участники нападения планировали скрыться на Украине. Глава государства подчеркнул, что исполнители, организаторы и заказчики понесут наказание.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html
https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html
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украина, крокус сити холл, николай патрушев
Теракт в "Крокус Сити Холле", Украина, Крокус Сити Холл, Николай Патрушев

Патрушев заявил, что Украина стоит за терактом в "Крокус Сити Холле"

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. За терактом в "Крокус Сити Холле" стоит киевский режим, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
"Конечно Украина", — ответил он на вопрос журналистов, стоят ли за нападением Украина или ИГИЛ*.
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Заказчики теракта в "Крокус Сити Холле" наметили две цели
Вчера, 08:00
Как заявил накануне Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта, власти знают, что непосредственно нападение совершили радикальные исламисты. Необходимо установить, кто заказчик, подчеркнул президент.
Он отметил, что в Москве видят попытки США по разным каналам убедить другие страны, что в теракте нет киевского следа. Предстоит получить ответы на целый ряд вопросов, добавил Путин.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.
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Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
Как сообщил Владимир Путин, непосредственные участники нападения планировали скрыться на Украине. Глава государства подчеркнул, что исполнители, организаторы и заказчики понесут наказание.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"УкраинаКрокус Сити ХоллНиколай Патрушев
 
 
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