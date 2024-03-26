https://ria.ru/20240326/ukraina-1935816256.html

"Их стало меньше". СМИ раскрыли, что произошло на Украине

"Их стало меньше". СМИ раскрыли, что произошло на Украине - РИА Новости, 26.03.2024

"Их стало меньше". СМИ раскрыли, что произошло на Украине

На Украине все меньше людей желают идти на фронт, что представляет проблему для ВСУ, сообщает Politico. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T09:38

2024-03-26T09:38

2024-03-26T09:38

в мире

киев

украина

россия

сергей шойгу

иванна климпуш-цинцадзе

вооруженные силы украины

politico

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894814198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d6208943e6b59de21ef43507698a99a1.jpg

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. На Украине все меньше людей желают идти на фронт, что представляет проблему для ВСУ, сообщает Politico."Украина испытывает острую нехватку не только боеприпасов и оружия. На третий год конфликта украинцев, желающих отправится на фронт, становится все меньше. Киев теперь прилагает все усилия, чтобы завербовать солдат для отправки на поле боя, которое сжирает его войска", — говорится в материале.В статье также указали, что на фоне нехватки солдат Киев быстрее израсходует свои ресурсы, что приведет к скорым успехам российских военных, а сами ВСУ не смогут эффективно обороняться.Накануне депутат украинской партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, что украинцы все более скептично относятся к военной службе из-за колебаний Запада в вопросе военной помощи.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.

https://ria.ru/20240326/manevr-1935810384.html

https://ria.ru/20240326/kiev-1935808284.html

киев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, россия, сергей шойгу, иванна климпуш-цинцадзе, вооруженные силы украины, politico, европейская солидарность, политика