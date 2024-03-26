https://ria.ru/20240326/ukraina-1935799768.html

"Ситуацию не спасти": в Киеве впали в отчаяние

"Ситуацию не спасти": в Киеве впали в отчаяние - РИА Новости, 26.03.2024

"Ситуацию не спасти": в Киеве впали в отчаяние

Украинская экономика в условиях конфликта сталкивается с системным вызовом, который не решается, закончится это "очень плохо", заявил депутат Верховной рады... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T06:23

2024-03-26T06:23

2024-03-26T06:23

в мире

украина

александр дубинский

тарас качка

верховная рада украины

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Украинская экономика в условиях конфликта сталкивается с системным вызовом, который не решается, закончится это "очень плохо", заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене."У нас мало говорят об экономической составляющей войны, но эта тема важна с точки зрения обеспечения страны ресурсами, которые могут компенсировать внешнюю помощь. И здесь у нас если не провал, то серьезная недоработка", — написал депутат в своем Telegram-канале.По его словам, украинский импорт увеличивается, "вымывая" поступающую иностранную валюту, при этом экспорт стал почти полностью сырьевым.Как считает парламентарий, очевидно, что у такой модели нет перспектив для расширения и роста. Также он указал, что украинский бизнес платит 22% налогов, поступающих в бюджет, а все остальное – это налоги сокращающегося населения."Это системный вызов, и ему не месяцы, а годы. И годы никто даже не подходит к его решению, как, впрочем, это происходит с фортификациями, производством снарядов и тому подобное. И эта бездеятельность закончится очень плохо. Переименованием улиц ситуацию не спасти", — резюмировал Дубинский.Расходы бюджета Украины на 2024 год запланированы в размере 86 миллиардов долларов (по текущему курсу), доходы — 45 миллиардов долларов. При этом половина бюджета Украины дотируется Западом, в будущем переход на финансовое самообеспечение будет крайне сложным, заявил в марте замминистра экономики страны Тарас Качка.

https://ria.ru/20240325/ukraina-1935580308.html

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934913186.html

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в мире, украина, александр дубинский, тарас качка, верховная рада украины