https://ria.ru/20240326/uchitelya-1936054218.html

Доплату за классное руководство в малых городах хотят повысить вдвое

Доплату за классное руководство в малых городах хотят повысить вдвое - РИА Новости, 26.03.2024

Доплату за классное руководство в малых городах хотят повысить вдвое

Минпросвещения России предложило повысить доплату за классное руководство в малых городах до 10 тысяч рублей с 1 марта 2024 года, соответствующий проект... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T23:08

2024-03-26T23:08

2024-03-26T23:08

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Минпросвещения России предложило повысить доплату за классное руководство в малых городах до 10 тысяч рублей с 1 марта 2024 года, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В настоящее время доплата за классное руководство составляет пять тысяч рублей. "Проект постановления предусматривает увеличение размера выплат ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам... за классное руководство (кураторство) в размере 10 000 рублей в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек с 1 марта 2024 года", — говорится в пояснительной записке к проекту. Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания федеральному собранию поручил повысить такие выплаты до 10 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240314/vyplaty-1933024425.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин