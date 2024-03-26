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Доплату за классное руководство в малых городах хотят повысить вдвое
Доплату за классное руководство в малых городах хотят повысить вдвое - РИА Новости, 26.03.2024
Доплату за классное руководство в малых городах хотят повысить вдвое
Минпросвещения России предложило повысить доплату за классное руководство в малых городах до 10 тысяч рублей с 1 марта 2024 года, соответствующий проект... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T23:08
2024-03-26T23:08
2024-03-26T23:08
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Минпросвещения России предложило повысить доплату за классное руководство в малых городах до 10 тысяч рублей с 1 марта 2024 года, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В настоящее время доплата за классное руководство составляет пять тысяч рублей. "Проект постановления предусматривает увеличение размера выплат ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам... за классное руководство (кураторство) в размере 10 000 рублей в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек с 1 марта 2024 года", — говорится в пояснительной записке к проекту. Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания федеральному собранию поручил повысить такие выплаты до 10 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240314/vyplaty-1933024425.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Доплату за классное руководство в малых городах хотят повысить вдвое
Минпросвещения призвало повысить доплаты классным руководителям в малых городах