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Доплату за классное руководство в малых городах хотят повысить вдвое - РИА Новости, 26.03.2024
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23:08 26.03.2024
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Доплату за классное руководство в малых городах хотят повысить вдвое
Доплату за классное руководство в малых городах хотят повысить вдвое - РИА Новости, 26.03.2024
Доплату за классное руководство в малых городах хотят повысить вдвое
Минпросвещения России предложило повысить доплату за классное руководство в малых городах до 10 тысяч рублей с 1 марта 2024 года, соответствующий проект... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T23:08
2024-03-26T23:08
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Минпросвещения России предложило повысить доплату за классное руководство в малых городах до 10 тысяч рублей с 1 марта 2024 года, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В настоящее время доплата за классное руководство составляет пять тысяч рублей. "Проект постановления предусматривает увеличение размера выплат ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам... за классное руководство (кураторство) в размере 10 000 рублей в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек с 1 марта 2024 года", — говорится в пояснительной записке к проекту. Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания федеральному собранию поручил повысить такие выплаты до 10 тысяч рублей.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Доплату за классное руководство в малых городах хотят повысить вдвое

Минпросвещения призвало повысить доплаты классным руководителям в малых городах

© РИА Новости / Игорь РуссакУчитель в классе
Учитель в классе - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Игорь Руссак
Учитель в классе . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Минпросвещения России предложило повысить доплату за классное руководство в малых городах до 10 тысяч рублей с 1 марта 2024 года, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В настоящее время доплата за классное руководство составляет пять тысяч рублей.
"Проект постановления предусматривает увеличение размера выплат ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам... за классное руководство (кураторство) в размере 10 000 рублей в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек с 1 марта 2024 года", — говорится в пояснительной записке к проекту.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания федеральному собранию поручил повысить такие выплаты до 10 тысяч рублей.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Голикова рассказала о повышении выплат за классное руководство для учителей
14 марта, 18:04
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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