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Токаев призвал все страны объединить усилия против терроризма - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:09 26.03.2024 (обновлено: 11:29 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/terrorizm-1935838700.html
Токаев призвал все страны объединить усилия против терроризма
Токаев призвал все страны объединить усилия против терроризма - РИА Новости, 26.03.2024
Токаев призвал все страны объединить усилия против терроризма
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с американским сенатором Стивом Дэйнсом заявил, что все страны вопреки разногласиям должны объединить усилия РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T11:09
2024-03-26T11:29
в мире
сша
казахстан
теракт в "крокус сити холле"
касым-жомарт токаев
россия
московская область (подмосковье)
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АЛМА-АТА, 26 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с американским сенатором Стивом Дэйнсом заявил, что все страны вопреки разногласиям должны объединить усилия для борьбы с терроризмом."Отдельное внимание собеседники уделили тематике международной и региональной безопасности. В данном контексте президент отметил, что Казахстан одним из первых в мире решительно осудил жестокий террористический акт в Подмосковье и выразил солидарность с Россией. По мнению Касым-Жомарта Токаева, в борьбе против терроризма все страны, невзирая на противоречия во взаимоотношениях друг с другом, должны объединить усилия в рамках масштабной международной коалиции. Казахстан готов внести свой вклад в это нужное дело", - сообщает пресс-служба казахстанского лидера.Кроме того, в ходе встречи Токаев сообщил, что в Казахстане уделяется большое внимание привлечению инвестиций, либерализации экономики и развитию промышленности. По его словам, ключевыми сферами двустороннего взаимодействия являются энергетика, разведка и переработка полезных ископаемых, модернизация инфраструктуры. "Касым-Жомарт Токаев, отметил традиционно высокую динамику казахско-американского сотрудничества. Как сказал Глава государства, важную роль в двусторонних отношениях играет парламентская дипломатия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
сша
казахстан
россия
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в мире, сша, казахстан, касым-жомарт токаев, россия, московская область (подмосковье)
В мире, США, Казахстан, Теракт в "Крокус Сити Холле", Касым-Жомарт Токаев, Россия, Московская область (Подмосковье)
Токаев призвал все страны объединить усилия против терроризма

Токаев: страны должны объединиться против терроризма, несмотря на разногласия

© РИА Новости / Пресс-служба Президента Республики Казахстан | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Президента Республики Казахстан
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 26 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с американским сенатором Стивом Дэйнсом заявил, что все страны вопреки разногласиям должны объединить усилия для борьбы с терроризмом.
"Отдельное внимание собеседники уделили тематике международной и региональной безопасности. В данном контексте президент отметил, что Казахстан одним из первых в мире решительно осудил жестокий террористический акт в Подмосковье и выразил солидарность с Россией. По мнению Касым-Жомарта Токаева, в борьбе против терроризма все страны, невзирая на противоречия во взаимоотношениях друг с другом, должны объединить усилия в рамках масштабной международной коалиции. Казахстан готов внести свой вклад в это нужное дело", - сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
Кроме того, в ходе встречи Токаев сообщил, что в Казахстане уделяется большое внимание привлечению инвестиций, либерализации экономики и развитию промышленности. По его словам, ключевыми сферами двустороннего взаимодействия являются энергетика, разведка и переработка полезных ископаемых, модернизация инфраструктуры. "Касым-Жомарт Токаев, отметил традиционно высокую динамику казахско-американского сотрудничества. Как сказал Глава государства, важную роль в двусторонних отношениях играет парламентская дипломатия", - говорится в сообщении.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреСШАКазахстанКасым-Жомарт ТокаевРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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