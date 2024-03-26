Токаев призвал все страны объединить усилия против терроризма
Токаев: страны должны объединиться против терроризма, несмотря на разногласия
© РИА Новости / Пресс-служба Президента Республики Казахстан | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 26 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с американским сенатором Стивом Дэйнсом заявил, что все страны вопреки разногласиям должны объединить усилия для борьбы с терроризмом.
"Отдельное внимание собеседники уделили тематике международной и региональной безопасности. В данном контексте президент отметил, что Казахстан одним из первых в мире решительно осудил жестокий террористический акт в Подмосковье и выразил солидарность с Россией. По мнению Касым-Жомарта Токаева, в борьбе против терроризма все страны, невзирая на противоречия во взаимоотношениях друг с другом, должны объединить усилия в рамках масштабной международной коалиции. Казахстан готов внести свой вклад в это нужное дело", - сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
Кроме того, в ходе встречи Токаев сообщил, что в Казахстане уделяется большое внимание привлечению инвестиций, либерализации экономики и развитию промышленности. По его словам, ключевыми сферами двустороннего взаимодействия являются энергетика, разведка и переработка полезных ископаемых, модернизация инфраструктуры. "Касым-Жомарт Токаев, отметил традиционно высокую динамику казахско-американского сотрудничества. Как сказал Глава государства, важную роль в двусторонних отношениях играет парламентская дипломатия", - говорится в сообщении.