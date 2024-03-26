https://ria.ru/20240326/terrorizm-1935838700.html

Токаев призвал все страны объединить усилия против терроризма

Токаев призвал все страны объединить усилия против терроризма - РИА Новости, 26.03.2024

Токаев призвал все страны объединить усилия против терроризма

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с американским сенатором Стивом Дэйнсом заявил, что все страны вопреки разногласиям должны объединить усилия РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T11:09

2024-03-26T11:09

2024-03-26T11:29

в мире

сша

казахстан

теракт в "крокус сити холле"

касым-жомарт токаев

россия

московская область (подмосковье)

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АЛМА-АТА, 26 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с американским сенатором Стивом Дэйнсом заявил, что все страны вопреки разногласиям должны объединить усилия для борьбы с терроризмом."Отдельное внимание собеседники уделили тематике международной и региональной безопасности. В данном контексте президент отметил, что Казахстан одним из первых в мире решительно осудил жестокий террористический акт в Подмосковье и выразил солидарность с Россией. По мнению Касым-Жомарта Токаева, в борьбе против терроризма все страны, невзирая на противоречия во взаимоотношениях друг с другом, должны объединить усилия в рамках масштабной международной коалиции. Казахстан готов внести свой вклад в это нужное дело", - сообщает пресс-служба казахстанского лидера.Кроме того, в ходе встречи Токаев сообщил, что в Казахстане уделяется большое внимание привлечению инвестиций, либерализации экономики и развитию промышленности. По его словам, ключевыми сферами двустороннего взаимодействия являются энергетика, разведка и переработка полезных ископаемых, модернизация инфраструктуры. "Касым-Жомарт Токаев, отметил традиционно высокую динамику казахско-американского сотрудничества. Как сказал Глава государства, важную роль в двусторонних отношениях играет парламентская дипломатия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

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Кирилл Волков

в мире, сша, казахстан, касым-жомарт токаев, россия, московская область (подмосковье)