https://ria.ru/20240326/terroristy-1935805761.html

Киев мог использовать атаковавших "Крокус" террористов, считает Рогов

Киев мог использовать атаковавших "Крокус" террористов, считает Рогов - РИА Новости, 26.03.2024

Киев мог использовать атаковавших "Крокус" террористов, считает Рогов

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов считает, что террористов,... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T08:13

2024-03-26T08:13

2024-03-26T08:13

теракт в "крокус сити холле"

владимир рогов

крокус сити холл

гур минобороны украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935382361_0:393:2142:1598_1920x0_80_0_0_49bb4f9a5a967f5db7203503d4c1a066.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов считает, что террористов, атаковавших подмосковный концертный зал "Крокус сити холл", могли использовать втемную украинские спецслужбы. В субботу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, выразив соболезнования и осудив теракт в "Крокусе", заявила, что ИГ* (Исламское государство*, ИГИЛ* - запрещённая в России террористическая организация) - общий враг, который должен быть побежден. Аналогичной риторики придерживаются и многие американские СМИ, которые со ссылкой на местных чиновников сообщают, что в трагедии виновна именно эта исламистская группировка. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя риторику США о якобы причастности ИГ* к теракту в "Крокус сити холле", заявил РИА Новости, что нельзя спешить с такими выводами, российские спецслужбы во всем разберутся. "Если и говорить об ИГИЛ*, то только в том, что этих террористов использовали втемную. Они (террористы - ред.) искренне думали, что общаются с ИГИЛ*, под видом которых могли быть представители карательных структур спецслужб Зеленского", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, использовать террористов втемную могли представители Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины или Служба безопасности Украины (СБУ). "У них (ГУР и СБУ - ред.) технологии промывки мозгов и вторжения в сознание людей развиты очень хорошо. Там специализируются на технологиях тоталитарных сект, работе с тёмной стороной человека и его программировании на разрушительные, деструктивные действия", - подчеркнул Рогов. Сразу после теракта глава офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина непричастна к событиям в "Крокус сити холле". Вслед за ним представитель ГУР Андрей Черняк поспешил заявить, что Украина не имеет отношения к этому теракту. Подоляк даже после задержания террористов на следующий день по дороге к границе с Украиной отрицал причастность Киева к теракту в "Крокус сите холле". Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала саморазоблачительным заявление и самого Зеленского, который обвинил Россию в связи с терактом. Она подчеркнула, что Зеленский "единственный руководитель государства, которому хватило ума обвинить Россию в теракте". Также она отмечала, что сам киевский режим обвиняет в теракте Россию, а в Белом доме действия террористов решительно осудили. Уже понедельник на совещании по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус сити холле", президент России Владимир Путин заявил, что уже известно, чьими руками был совершен теракт, сейчас же интересует, кто заказчик преступления. При этом глава государства назвал теракт звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с Россией руками неонацистского режима. Путин подчеркнул, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора, но вопросов очень много. Российский лидер также отметил, что нужно ответить на вопрос, почему террористы после совершения преступления в "Крокусе" пытались уйти на Украину, кто их там ждал. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент РФ отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир рогов, крокус сити холл, гур минобороны украины, украина