https://ria.ru/20240326/terakt-1935822603.html

Арестович* "проговорился" об ответственности Киева за теракт в "Крокусе"

Арестович* "проговорился" об ответственности Киева за теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024

Арестович* "проговорился" об ответственности Киева за теракт в "Крокусе"

Бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* "проговорился" об ответственности Киева за теракт в "Крокус сити холле". РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T10:11

2024-03-26T10:11

2024-03-26T10:32

теракт в "крокус сити холле"

россия

киев

украина

владимир зеленский

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* "проговорился" об ответственности Киева за теракт в "Крокус сити холле". В ходе обсуждения теракта в Подмосковье Арестович* заявил, что власти РФ пытаются добиться сочувствия от Запада из-за огромного числа жертв трагедии, притом что на Украине в сутки от действий ВС РФ якобы гибнет сопоставимое количество мирных жителей. Указывая на количество жертв в Подмосковье, Арестович якобы случайно заявил об ответственности Киева за теракт. "(Официальные лица РФ якобы заявляют - ред.) Весь мир, вы должны нам посочувствовать, мы жертвы радикального ислама. Забывая, что они у нас (на Украине - ред.) убивают столько людей, сколько мы убили... Сколько не мы убили, а у них убили в этом теракте", - заявил Арестович в видеозаписи, опубликованной на его YouTube-канале. Развивая мысль, Арестович* всячески пытался доказать непричастность Украины к событиям в Москве. Ранее глава службы безопасности Украины Василий Малюк намекнул на причастность своего ведомства к убийствам и покушениям на ряд украинских и российских политиков и общественных деятелей. Кроме того, Малюк признал причастность своего ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России. В своем Telegram-канале он назвал в числе целей также Крымский мост и корабли в Черном море. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935810716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киев, украина, владимир зеленский, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире